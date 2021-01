Cuando desembarcó en el Nuevo Colombino, hace ahora dos veranos, su fichaje despertó no pocas dudas. Porque venía de no jugar, por el declive de su carrera y por sus entonces 34 años. Críticas a las que Nauzet Pérez ha respondido con la sobriedad que le caracteriza en el césped. No es un meta de actuaciones para la cámara, pero su regularidad en el verde le ha convertido en el guardián de la portería del Recreativo.

De hecho, desde que llegó a nuestra ciudad, el cancerbero canario ha sido titular en 35 de los 36 partidos que el Recre ha disputado en el mencionado intervalo de tiempo. Y la única vez que no pudo defender el marco albiazul, ante el Badajoz, durante la pasada temporada, se debió a una lesión. En su momento fue un imprescindible para Alberto Monteagudo. Y hoy es de los pocos intocables para Claudio Barragán.

Paradas que valen puntos

Titular en los doce encuentros que lleva el técnico valenciano al frente del Decano -los cuatro del ejercicio anterior y los ocho del curso actual-, Nauzet Pérez no le ha dado la más mínima opción a Yamaguchi con un estilo serio a la par que efectivo. Ha dejado su puerta a cero en tres ocasiones y nunca ha encajado más de dos goles. Sus paradas valen puntos, aunque no alcancen la plasticidad necesaria para ser recordadas.

Profesional, pero no un mercenario

Algo que no parece importarle, pues se comporta y actúa como un frío profesional, si bien no actúa como un mercenario. Muy al contrario, su compromiso con el club se asemeja al de un jugador de la casa. De ahí que accediera a rebajarse el sueldo a principios de temporada. De ahí que hace poco rechazase una oferta de Bolivia que multiplicaba varias veces su salario en Huelva.

Persona reservada con la prensa

No le gusta el cuerpo a cuerpo con la prensa, por eso apenas concede entrevistas, más allá de las programadas por el club. Y cultiva una fama de persona reservada, que nada tiene que ver con el trato afable y cordial que dispensa a aquellos a los que levanta su peculiar barrera. Es el privilegio de ser el guardián del Recre.

-LOS PARTIDOS DE NAUZET ESTA TEMPORADA EN EL RECREATIVO