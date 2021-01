Continúa la búsqueda de Juan Manuel Vega en Asturias desaparecido desde el martes

Han pasado más de 100 horas desde que el director comercial del Puerto de Huelva desapareciera en Asturias sin dejar rastro de su paradero. La última vez que se vio al responsable del Departamento Comercial del Puerto de Huelva, Juan Manuel Vega, fue el pasado martes, a las 11 horas antes de salir de senderismo por su pueblo natal (Muros de Nalón), donde se encontraba pasando unos días de vacaciones con sus amigos y familiares.

Tal y como ha podido saber diariodehuelva.es, en las últimas horas del primer día de 2021 se agregaban a su búsqueda los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que se sumergieron a ambos lados de la barra de San Esteban, en busca de alguna pista de cuál es su paradero. Pero nada han podido averiguar en la jornada del viernes, ni a primeras horas de este sábado.

Más allá de los efectivos profesionales que se encuentran peinando la zona en la que desapareciera, alrededor de 150 voluntarios se han apuntado al operativo para poder dar con alguna pista sobre el paradero de Juan Manuel Vega. Los voluntarios han accedido a varias zonas del lugar cercano al que se le vio por última vez, y han peinado los arenales de Gijón hasta Cudillero, “por si pudiésemos ofrecer alguna pista sobre él”, han afirmado a medios de comunicación de la zona.

Tal y como ha informado su sobrina Alejandra Félix Díaz al diario La Nueva España, “no imaginábamos un fin de año tan desolador. Aunque la gente está más fuerte que nunca. No se rinden”, refiriéndose a los voluntarios que están ayudando en la búsqueda. Tanto familiares como vecinos rastrean cada rincón por el que pudo pasar. Despidieron el año buscando cualquier pista por la zona, y han comenzado el 2021 con las fuerzas para continuar una búsqueda que lleva ya casi cinco días.

Ya el día de la desaparición era su sobrino Pedro Díaz, futbolista del Real Sporting, el que daba la voz de alerta en sus redes sociales.

Es mi tío, por favor difusión..! Gracias https://t.co/k18LC6V3Mv — Pedro Diaz (@pechdiaz_10) December 29, 2020

Tal y como ha informado la Guardia Civil, “se está peinando toda la línea de costa: playas, la desembocadura del río Nalón, todas las sendas… y de momento no tenemos resultado. No sabemos nada en concreto y no se descarta ninguna línea de investigación. Además de Protección Civil y Bomberos, están interviniendo muchísimos particulares en la búsqueda. Pero de momento no tenemos resultados. No conseguimos dar con este hombre”.

Desde la Oficina Periférica de la Guardia Civil (OPC) han añadido que “tenemos a guías caninos con los perros de búsqueda, Patrulla de Fiscal y Fronteras, equipos de investigación de la compañía de Pravia, además de los equipos de la Policía Judicial, que también están trabajando en la búsqueda y practicando gestiones”.

El dispositivo de búsqueda se ha retomado a primeras horas de este sábado, y aún no ha dado resultados.

Desde la Autoridad Portuaria han querido lanzar un mensaje de apoyo a la familia. En su mensaje han señalado que “comenzamos un nuevo año con la mente puesta en toda la familia de nuestro compañero y amigo, Manuel Vega, desaparecido en el municipio asturiano de Muros del Nalón desde el pasado martes.Desde el equipo de la Autoridad Portuaria de Huelva trasladamos todo nuestro cariño, amor y ánimo a los familiares y amigos de Manuel y deseamos que el nuevo año nos traiga un desenlace positivo. A su vez, recordamos el número de teléfono facilitado por las autoridades: 616089567”.