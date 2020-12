Sin noticias de Manuel Vega, el jefe del Departamento Comercial del Puerto de Huelva

Sin novedades. Esa es la última hora sobre el paradero de Manuel Vega, jefe del Departamento Comercial del Puerto de Huelva.

Según la propia Guardia Civil de Asturias, la presencia de efectivos se ha aumentado para la búsqueda de Manuel. Además de la propia presencia de la Guardia Civil, se han sumado voluntarios ciudadanos junto con los GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), Protección Civil y Salvamento Marítimo.

Una búsqueda que se mantiene hasta bien entrada la noche ya que las condiciones meteorológicas no son las propicias una vez que cae el sol.

“Se está peinando toda la línea de costa: playas, la desembocadura del río Nalón, todas las sendas… y de momento no tenemos resultado. No sabemos nada en concreto y no se descarta ninguna línea de investigación. Además de Protección Civil y Bomberos, están interviniendo muchísimos particulares en la búsqueda. Pero de momento no tenemos resultados. No conseguimos dar con este hombre, lamentan.

Desde la Oficina Periférica de la Guardia Civil (OPC) añade que, aunque el despliegue está siendo enorme, hasta el momento, no se sabe nada del paradero del comercial. “Tenemos a guías caninos con los perros de búsqueda, Patrulla de Fiscal y Fronteras, equipos de investigación de la compañía de Pravia, además de los equipos de la Policía Judicial, que también están trabajando en la búsqueda y practicando gestiones”, explican.

Desaparición sin respuesta

La última vez que se vio al responsable del Departamento Comercial del Puerto de Huelva fue el pasado martes, a las 11 h. antes de salir de senderismo por su pueblo natal, donde se encontraba pasando unos días de vacaciones con sus amigos y familiares.

Es mi tío, por favor difusión..! Gracias https://t.co/k18LC6V3Mv — Pedro Diaz (@pechdiaz_10) December 29, 2020

Con el objeto de encontrarlo, sus propios familiares convocaron a todos los interesados en colaborar en las tareas de búsqueda un encuentro a las 19 h. del martes en la plaza de Muros del Nalón, a lo que añadían que “la Guardia Civil llevaba horas buscándole” y que “en caso de ver algo, llamase al número: 616 08 95 67”.