Sin rastro de Manuel Vega, el jefe del Departamento Comercial del Puerto de Huelva

Hace ya dos días que desapareció Manuel Vega en el pueblo asturiano de Muros del Nalón.

La última vez que se vio al responsable del Departamento Comercial del Puerto de Huelva fue el pasado martes, a las 11 h. antes de salir de senderismo por su pueblo natal, donde se encontraba pasando unos días de vacaciones con sus amigos y familiares.

La Guardia Civil de Muros del Nalón ha asegurado a diariodehuelva.es que este jueves continúan con el dispositivo de búsqueda. “No existe ninguna novedad. Retomaron la búsqueda esta mañana a las 8 h. Están participando varias patrullas ciudadanas y helicópteros de la Guardia Civil (que se alterna con el de Salvamento Marítimo)”.

Desde la Oficina Periférica de la Guardia Civil (OPC) añade que, aunque el despliegue está siendo enorme, hasta el momento, no se sabe nada del paradero del comercial. “Tenemos a guías caninos con los perros de búsqueda, Patrulla de Fiscal y Fronteras, equipos de investigación de la compañía de Pravia, además de los equipos de la Policía Judicial, que también están trabajando en la búsqueda y practicando gestiones”, explican.

Según cuentan a este diario, las labores de búsqueda finalizan cuando se acaba la luz, pero estos días han permanecido con el dispositivo activo hasta las 21 h. de la noche.

“Se está peinando toda la línea de costa: playas, la desembocadura del río Nalón, todas las sendas… y de momento no tenemos resultado. No sabemos nada en concreto y no se descarta ninguna línea de investigación. Además de Protección Civil y Bomberos, están interviniendo muchísimos particulares en la búsqueda. Pero de momento no tenemos resultados. No conseguimos dar con este hombre, lamentan.

El temporal tampoco ha ayudado. Las inclemencias del tiempo hacen imposibles realizar tareas de búsqueda por mar, aunque, afirman, ayer a última hora de la tarde se metieron algunos particulares, de manera voluntaria, a buscar, sin conseguir nada.

Estamos consternados por la terrible noticia de la desaparición en el municipio asturiano de Muros del Nalón de nuestro compañero Manuel Vega. Hacemos un llamamiento a la colaboración y le trasladamos todo nuestro ánimo a los familiares. 📞616089567 https://t.co/RMByiZ6lD4 — Puerto de Huelva (@APHuelva) December 29, 2020

SALIÓ A PASEAR EL MARTES Y NO REGRESÓ

En un mensaje hecho público en redes sociales, una sobrina de Vega indicaba que éste “había salido a pasear por la mañana y no había regresado”, a lo que añadía que “camina siempre por sendas”. El texto proseguía explicando que “no conseguimos encontrarlo y no tiene el móvil disponible. Lo estamos buscando desesperadamente. Se agradece difusión. Muchas gracias”.

Esta misma sobrina también detallaba que en el momento de desaparecer, vestía “pantalón normal y chaqueta azul”.

Con el objeto de encontrarlo, sus propios familiares convocaron a todos los interesados en colaborar en las tareas de búsqueda un encuentro a las 19 h. del martes en la plaza de Muros del Nalón, a lo que añadían que “la Guardia Civil llevaba horas buscándole” y que “en caso de ver algo, llamase al número: 616 08 95 67”.