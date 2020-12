Manuel Marín: “No soy optimista con la situación del Recreativo”

Manuel Marín Ponce, nuestro entrevistado de hoy, es de esa personas entrañables que te encuentras en la vida, lo cual es de agradecer. Durante varios años hemos sido compañeros del camino hacia la aldea almonteña, con la Peña “Los Suplementos”, siendo todo un orgullo pues es de lo más competente y su compañía toda una gozada. A Manolo lo conozco hace un montón de años debido a la amistad que nos une a los dos con Isabelo Ramírez y desde luego siempre hemos tenido una gran sintonía y es que las simpatías son recíprocas.

Nuestro invitado de hoy es persona cordial, servicial, cariñoso, educado, conversador, solidario, de ideas claras, recreativista, alto sentido de la amistad, rociero, más de Huelva que un choco y especialmente lo que aquí llamamos muy “güenagente”.

En estos momentos, pasa por una racha un poco fastidiada por cuestiones de salud, pero lo importante es que va progresando poco a poco, además tiene mucha fuerza de voluntad y es optimista de cara a dejar atrás su males, que es lo que deseamos todos los que gozamos de su amistad. Antes de proponerle esta entrevista lo estuve retrasando, pero era una forma de tenerlo un ratito entretenido, por lo que me puse en contacto con él, accedió del tirón y comenzamos así:

-Manolo, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Lo peor, porque estamos padeciendo la mayor tragedia conocida por todas las generaciones que vivimos actualmente. Un desastre que nadie se esperaba, pero que se ha colado en nuestras vidas con este virus, que está causando tantos estragos.

-¿Qué hiciste en el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-Lo pasé en casa con mi mujer. Todos los días andaba dentro de lo hogar unos 5 kilómetros, para estar en forma. Además leía a a diario los periódicos digitales y releía libros que en su día me gustaron. Por las tardes, veía películas que tengo coleccionadas, y charlando con mi mujer. La verdad es que con esta rutina diaria nos entreteniamos y fuimos pasando los días esperando que nos dieran buenas noticias

-¿Nos cambiará la vida tras la pandemia?

En mi opinión nada volverá a ser igual en ninguna faceta. Viviremos con miedo, aunque me gustaría equivocarme y que realmente volviéramos a la normalidad de hace un año.

-¿Y en el mundo del fútbol?

-En el fútbol se acabará el despilfarro del dinero. Los clubes se gestionarán de diferentes formas y los jugadores cobrarán menos.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-Pues visto desde mi edad, solo pido vivir junto a mi mujer el día a día, con salud y disfrutando de mis hijos, mis nietos y amigos y de todo lo bueno que la vida nos regale.

-¿Qué fue lo que echaste de menos durante el estado de alarma?

-No poder abrazar y besar a mis hijos y nietos y también la tertulia diaria con mis amigos comunes veteranos de nuestro Recre, que como tú bien sabes, los encuentros lo llevamos haciendo desde hace muchos años, y donde nos lo pasamos muy bien hablando de nuestras cosas y especialmente de fútbol.

-¿Qué le falta a Huelva para despegar de una vez por todas?

-A Huelva aún le queda mucho para estar a la altura de las demás capitales andaluzas y bien que me cuesta decirlo, pero por agravio comparativo con las demás, creo que somos la última, insisto muy a pesar mío. Entiendo que hay que luchar más por esta tierra en todos los sentidos.

-¿Qué es lo que más te ha dolido de estos meses pandémico?

-No tener la libertad a la que todos tenemos derecho

-¿Qué opinión tienes del papel que están jugando los medios de comunicación?

-Muy mala, porque la información no es objetiva según el medio que la publique.

-¿Y de las redes sociales?

-No tengo conocimiento para poder dar una opinión.

-¿Qué supone la suspensión de Carnaval, Semana Santa, Rocio, Colombinas….?

-Desde el punto de vista económico y social un desastre y no digamos lo que se pierde el pueblo, pero quiero ser optimista y pensar que aunque tardemos un poco en recuperar estas tradiciones, todo volverá a ser como antes.

-¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos de tu vida?

-Los mejores, el haber formado una familia. Empezamos dos y ya somos catorce, y la alegría de que todos trabajan y tienen salud. Los peores, los estamos viviendo en estos momentos por nuestro estado de salud, de mi mujer y mío, pero con ánimos de recuperarnos y tener la actividad que teníamos con anterioridad, si bien es cierto, que con la alegría de ver la recuperación que estamos teniendo.

-¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte?

-Deseando en ponérmela, ya que si en algo nos favorece, bienvenida sea.

-Como no podía ser de otra manera, te tengo que preguntar por el Recreativo. ¿Cuéntanos tu impresión?

-En lo deportivo ya vemos que va mal, no se si la planificación de la plantilla ha sido buena o no, la cuestión es que ahí lo tenemos jugando a la ruleta rusa, y si llegara a descender cosa que no espero, la desaparición sería inminente.

Empezar de nuevo con otro nombre lo han hecho algunos equipos y no ha pasado nada.

¿Que se pierde el decanato?, bueno ¿qué nos ha dado eso?, en la historia siempre estará.

En lo económico pues un desastre. Un club con la deuda que tiene más lo que a puesto el Ayuntamiento, y en segunda B no es fácil que nadie lo compre.

Lo que no sé hasta cuánto está dispuesto el Ayuntamiento a seguir inyectando dinero público.

Los ayuntamientos jamás debieron involucrarse en estos temas, pero tienen miedo por la a reacción de los aficionados que al fin y al cabo son votos.

En fin que no soy optimista con la situación del club.

-Manolo estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero si quieres añadir algo más, hazlo

-Pues sí. Hacerle un reconocimiento público al equipo de neurocirugía del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por el trato que me dispensan y por otra parte, que mi mujer se pueda operar pronto de la rodilla, para que pueda llevar su vida con total normalidad.

Y por último, espero haberte complacido con esta entrevista y que tu idea de plasmarlas todas en un libro, tengamos la oportunidad de verlo publicado. Un abrazo para ti y para Toñy, tu mujer.