Paco R. Garfia: “El deporte será menos atractivo y menos practicado”

Francisco Rodríguez Garfia, nuestro entrevistado de hoy lo conozco desde los años 70 cuando trabajaba en la Caja de Ahorros de Isla Cristina y siempre hemos tenido muy buena sintonía, pues además coincidimos en nuestras aficiones futbolistas donde Paco, por cierto le pegaba muy bien al balón, con una buena calidad técnica.

Reseñar que nuestro invitado ha estado vinculado desde hace muchísimos años al mundo de la prensa, habiendo colaborado y seguir haciéndolo con muchos medios de comunicación, fundamentalmente radio y prensa escrita. Ha sido bastante tiempo directivo de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, siendo muy activo en sus actividades.

Paco es persona, responsable, formal, puntual, conversador, cordial, trabajador, con alto sentido de la amistad, solidario, sevillista, muy de su Olímpica Valverdeña, fiable, y sobre todo, muy buena gente.

Me pongo en contacto con él para que forme parte de esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, accede rápidamente y comenzamos.

-¿Qué te parece la situación que estamos viviendo en la actualidad?

-Simplemente viviendo el día día, con incertidumbre y con una dosis de esperanza y fe en el futuro.

-¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento?

-Salí poco, lo mínimo, siempre en Valverde. A veces me traían lo esencial.

Mi compañía, era mi mujer y los pájaros que veía en los árboles del parque de enfrente de mi casa.

Puse en orden algo de mis trabajos como periodista deportivo. Leí varios libros y anduve muchos kms en los pasillos de la casa y en el sótano.

-¿Crees que la vida cambiará tras la pandemia y especialmente el deporte?

-La vida será huérfana en muchas parcelas, que antes eran vitales y necesarias para algo de disfrute. El deporte será menos atractivo y menos practicado.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Sí he tenido miedo, más por mis hijos y nietos que por mi, sobre todo en el pasado mes de abril.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-Los proyectos estarán relacionados con el futuro de los míos y siempre pensando en la salud, que desde luego es lo más importante.

-¿Qué echaste de menos en tiempo de alarma?

-Mi café de la mañana, después de mi paseo matinal, el fútbol en vivo y la charla con los amigos y almuerzos y cenas de vez en cuando.

-¿Como ves la situación de Huelva y de Valverde del Camino?

-Huelva y Valverde cambiarán y a día de hoy es una incógnita el mañana de su economía en todos los sectores.

-¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte?

-Tengo dudas, pero si soy designado lo aceptaré.

-¿Qué es lo que más te ha dolido en estos meses de pandemia?

-La falta de responsabilidad de personas en su comportamiento y de políticos en decisiones vitales, faltando a la transparencia de la situación.

-¿Qué te parece el papel que están jugando los medios de comunicación?

-Algunos me han decepcionado, otros han buscado la cuota de audiencia y de pantalla y no la información objetiva.

-¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

Puedo decir que he cumplido. He atendido al público de la banca y he informado al mundo del deporte por radio y periódicos. En este apartado he sido feliz y he disfrutado.

-¿Quieres añadir algo más?

Solo quiero desear, lo más necesario, mucha salud para todos. No quiero ser protagonista, quiero vivir en el anonimato. Un fuerte abrazo.