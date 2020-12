Antonio Romero: “No modificaría nada de mis 100 años de vida” 

Nuestro entrevistado, cumple hoy un siglo de vida, y lo hace en plenas facultades y una cabeza envidiable, recordando momentos de su vida y opinando sobre la situación que estamos viviendo. Me refiero a Antonio Romero Tejada, que su hija Mary Carmen, lo define como la persona más íntegra que ha conocido en toda su vida, y desde luego doy fe, pues somos vecinos de calle desde hace más de 30 años y de esa manera lo he visto siempre.

100 años de vida de una persona cariñosa, amable, cordial, empático, querido por los suyos y por sus amigos, admirado como persona y profesionalmente, culto, recreativista y madridista, educado, muy familiar, discreto y fundamentalmente una bellísima persona.

Me lo encuentro como siempre acompañado por su hija, y después de saludarlo, me cuenta que el día de los Santos Inocentes va a cumplir sus 100 años de vida y la verdad es que no representa la edad que tiene. Entonces le propongo que me conteste a algunas preguntas para una entrevista en el diariodehuelva.es . No dice ni si ni no, pero a los pocos días se decide, eso sí, lo que me llena de ilusión.