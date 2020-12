Todo preparado en la residencia Santa Teresa de Jornet para iniciar la vacunación

Los mayores de la residencia Santa Teresa de Jornet, en la capital, serán los primeros de la provincia en ponerse la vacuna Pfizer.

Según han informado desde el centro de mayores a diariodehuelva.es , la vacunación comenzará entorno a las 13.30 h. y todos están impacientes. En la residencia está previsto que se vacunen 160 mayores entre hoy y mañana. “Las vacunas que sobren serán para los trabajadores de la residencia”, cuentan a este diario.

Tal y como cuentan responsables de la primera residencia a la que llegará la vacuna contra el coronavirus este domingo, “la mayoría de los internos está deseando vacunarse. Piensan que nada más ponerse la vacuna van a poder salir a ver a sus familiares. Nada más lejos de la realidad. Pero sí es verdad que se espera con ganas e ilusión. Hay un pequeño grupo que es más reticente, pero les aconsejaremos, aún así, vacunarse. Aunque la última palabra la tienen ellos, ya que es algo voluntario”, explican.

Tras las primeras dosis, vendrá la segunda el próximo 18 de enero.

Mañana lunes, la campaña de vacunación continuará en la Residencia La Orden, según ha informado la Junta de Andalucía.

220 vacunas llegan este domingo a Huelva

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado a diariodehuelva.es que este domingo está previsto que lleguen a Huelva 220 vacunas: 50 para el hospital Juan Ramón Jiménez y 170 para la residencia onubense.

Serán solo las 220 primeras dosis que traerán la esperanza. Con ellas, comienza la cuenta atrás para vencer a la pandemia que nos acompaña desde hace ya 9 meses.

PUNTOS DE VACUNACIÓN

Cabe recordar que la Consejería de Salud y Familias determinó el miércoles la ubicación de los puntos de vacunación para el Covid-19 en la primera fase del programa. En Andalucía serán 45 centros de salud y 37 hospitales los que dispensen la vacuna en la primera fase, compuestos por 177 equipos con 526 profesionales de Enfermería.

En Huelva serán 16 los puntos. En el Distrito Huelva-Condado Campiña habrá tres equipos móviles y tres en centros de salud (Bonares, Aljaraque y en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria de Huelva); en el Área Sanitaria Norte de Huelva habrá dos equipos móviles y dos equipos de Primaria (centros de salud de Aracena y Riotinto) más un equipo en el hospital; además habrá tres equipos en el Hospital Juan Ramón Jiménez y dos en el Hospital Infanta Elena.

Esta decisión, basada en criterios poblacionales, de accesibilidad y de condicionantes logísticos para poder acoger la vacunación, es un paso más en la preparación de Andalucía para poder comenzar con la vacunación lo antes posible.

1.840 DOSIS EN ESTA PRIMERA JORNADA EN ANDALUCÍA

El dispositivo marcado por Salud fija como punto de partida Granada. Allí llegarán las 1.840 dosis que destina el Gobierno para Andalucía en la primera jornada. El 11,4% de esas vacunas corresponden a la provincia onubense en esta primera jornada. Desde el centro logístico granadino partirán los diferentes transportes con su escolta correspondiente hacia las ocho provincias.

Estas primeras dosis se complementarán con repartos semanales por parte de la farmacéutica hasta alcanzar las 868.725 dosis previstas para Andalucía en las próximas 12 semanas. Durante la jornada de hoy se comenzará la vacunación en diversos centros hospitalarios de cada una de las provincias andaluzas y en diversas residencias de mayores de toda la comunidad. En concreto, se administrarán un total de 400 dosis en los centros hospitalarios mientras que el resto se destinará a los residentes de centros de mayores y a trabajadores sociosanitarios.

En el Centro de Dependencia La Viña comienzan los trámites para la vacunación este lunes

En algunos centros de la provincia, como el Centro de Dependencia La Viña, de Chucena, ya los residentes han iniciado los trámites para comenzar el proceso de vacunación.

Uno de los residentes, Serafín Correa, ha asegurado a este diario que ha tenido que firmar dos consentimientos, para que le pongan dos vacunas. “También he tenido que rellenar un pequeño cuestionario en el que me preguntan si he pasado por alguna enfermedad reciente, si he tenido reacciones alérgicas a raíz de ser vacunado, si tengo algún tipo de problema circulatorio (importante, yo por ejemplo, tomo sintrom como anticoagulante) y si tengo alguna alergia a algún medicamento. Eso sí, por lo visto los médicos y enfermeros que vienen a poner la vacuna, tienen la última palabra y si lo ven compatible con cada caso, residentes y trabajadores del centro nos la pondremos el lunes”, explica.