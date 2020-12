La mitad de los fichajes de Zamora es titular en el Recre

Aparcado el debate sobre la continuidad de Claudio Barragán en el banquillo del Recreativo de Huelva, muchos críticos han girado sus cañones hacia la labor de Juan Antonio Zamora. Pocos tienen en cuenta que el secretario técnico ha tenido que lidiar con un descenso de 300.000 euros en las partidas para el primer equipo. Y que ha conseguido retener a jugadores del currículo de Quiles, Chuli, Diego Jiménez, Nauzet, Morcillo o José Carlos con ‘sólo’ 1,2 millones de euros de presupuesto.

En cuanto a sus fichajes, si tenemos en cuenta que se trata de reforzar a un equipo -esto es, que el entrenador de turno cuente con los nuevos futbolistas-, hasta ahora, cal y arena. De las doce incorporaciones realizadas por el club, la mitad ha sido titular en la mayoría de las ocho jornadas disputadas hasta la fecha. Son los casos de Seth y José Antonio González (ocho titularidades), Dani Molina y Valentín (siete titularidades), Leal (seis titularidades) y Moha Traoré (cinco titularidades).

Sin sitio fijo en las alineaciones

Por el contrario, no han encontrado un sitio fijo en el once albiazul futbolistas como Yaimil Medina (cuatro titularidades), Alexander Szymanowski (tres titularidades), Sillero y Madrigal (una titularidad), y Matheus Santana y Yamaguchi (cero titularidades). De este modo, ateniéndonos a este criterio -discutibles como todos-, Zamora habría acertado en el 50% de sus fichajes. Puede parecer un porcentaje bajo, pero no lo es.

Pongamos como ejemplo la temporada más exitosa en los últimos tiempos. Y el trabajo de Óscar Carazo, posiblemente el mejor director deportivo de los últimos años. Con Salmerón acabaron siendo titulares en la mayoría de los encuentros de la segunda vuelta -que fue cuando el Recre se convirtió en una máquina imbatible-, diez fichajes: Pina, Jesús Valentín, Israel Puerto, Iván González, Iago Díaz, Tropi, Borja Díaz, Fernando Llorente, Caye Quintana y Ródenas.

Un equipo ganador

Pero a cambio de construir un equipo ganador prácticamente desde cero -sólo Marc Martínez y Diego Jiménez se mantuvieron en el once-, no fueron titulares en ese segundo tramo de la temporada otros doce refuerzos llegados de la mano de Carazo, algunos de los cuales abandonaron la entidad sin tan siquiera debutar. Fueron los casos de Quiles, Andrade, Carlos Fernández, Carlos Martínez, Marc Caballé, Álex Lázaro, Lolo Plá, Traoré, Chico Díaz, Benktib, Ikwu y Mario Hernández. Un porcentaje de acierto del 45%.

Evidentemente, los resultados de Zamora, como los de la mayoría de sus predecesores en el cargo, no resisten la comparación con Carazo. El madrileño, junto a Salmerón, construyó un equipo campeón, si bien, no pudo conseguir el ascenso. Zamora, en cambio, arrastra el fracaso de la pasada campaña. Y la actual tampoco pinta nada bien. Pero analizando los refuerzos, parece claro que el problema del Recreativo no reside tanto en la política de fichajes como en el banquillo.

EL REPARTO DE MINUTOS EN EL RECREATIVO

Nauzet Pérez: 720 minutos Jesús Valentín: 630 Cera: 619 JA González: 615 Dani Molina: 597 Antonio Leal: 585 Seth: 558 David Alfonso: 519 Szymanowski: 358 Moha Traoré: 324 Alberto Quiles: 306 Diego Jiménez: 303 Yaimil Medina: 282 José Carlos: 264 Sillero: 262 Fran López: 253 Chuli: 195 Víctor Barroso: 152 Morcillo: 135 Luis Madrigal: 110 Matheus Santana: 71 Ponce: 45 Alberto Martín: 17 Yamaguchi: 0 minutos

*En negrita, los fichajes de Zamora para esta temporada.