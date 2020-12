Julio Peguero: “Aunque estoy jubilado sigo viendo mucho fútbol de segunda y segunda B fundamentalmente” 

Julio Fernández Peguero, nuestro invitado de hoy es de las personas que mejor conoce el fútbol desde sus entrañas, no en vano ha sido, y es, de esos que viaja por toda España para tal fin. Antes, para conocer los rivales de Recre y posteriormente del Cádiz y ahora no con la misma intensidad pero seguía moviéndose los fines de semana hasta que llegó el estado de alarma, para matar el gusanillo, por lo que conoce cualquier jugador que se mueva, fundamentalmente por Andalucía

Julio ha sido de todo en el Decano, desde director deportivo, hasta primer y segundo entrenador albiazul y desde luego jugador.

Hombre de Club, muy trabajador, buen ojo a la hora de conocer las virtudes y defectos de los jugadores, serio y responsable en su labor, fiable, a veces no valorado como se merecía pero feliz con su profesion.

Me pongo en contacto con él para que los lectores de diariodehuelva.es puedan conocer fundamentalmente sus opiniones respecto a la actualidad que estamos viviendo, accede y comenzamos de esta manera.

-¿Julio, qué opinión tienes sobre la situación que estamos viviendo?

-Una situación preocupante, pues no hay una concienciación general de la problemática que tenemos encima. Personalmente la situación la veo difícil a corto plazo. Ojalá la vacuna haga el efecto que todos queremos y deseamos.

-¿Cómo viviste el confinamiento?

-Como todo el mundo, cumpliendo a rajatabla en casa con mi mujer las órdenes de las autoridades. Estuve ayudando a mi esposa a las tareas del hogar y cuando estaba más tranquilo, viendo fútbol, en especial partidos de otras temporadas y posteriormente los encuentros de la liga cuando se reanudó.

-¿Cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

-La vida creo que va a cambiarnos a todos y además el miedo que tenemos en la actualidad va a tardar tiempo en irse. Ojalá volvamos al cien por cien a nuestra vida anterior, pero no lo creo. En cuanto al fútbol, también ha cambiado. Los clubes van a pasar muchos problemas económicos. Además como no vuelva el público rápido a los estadios, no tendrá el aliciente que a todos nos gusta.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Un poco si, mayormente por mi familia, hijos, nietos, hermanos….

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-A corto plazo, pedir a Dios que se solucione esta pandemia para que podamos volver a estar juntos con familiares y amigos, sin necesidad de mascarillas, ni distancias sociales.

-¿Qué echaste de menos durante el estado de alarma?

-No poder ver a mis hijos y nietos a diario. No poderme reunir con mis amigos. Para mí, esto fue lo peor.

-¿Cómo ves la situación del Recreativo de Huelva?

-Lo veo mal, sigue exactamente igual que hace 5 años. Tiene los mismos problemas económicos, de difícil solución y en lo deportivo, mientras no se tenga un proyecto equilibrante en lo económico y en lo deportivo, lo veo muy mal.

-¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos en tu etapa profesional?

-Después de 30 años en el Recreativo, me ha dado para vivir buenos y malos momentos. Dentro de los malos, los encierros y dos descensos de categoría. Y de los buenos son muchos y me quedo con ascensos a segunda división y a primera, con la final de la copa del Rey, mis diferentes etapas de primer entrenador… Pero lo que más recuerdo es el ascenso a segunda división con Joaquín Caparrós, la final de la Copa del Rey y la vuelta a Huelva desde Soria cuando perdimos el ascenso, aquello fue impresionante.

-¿Se tratan bien a los canteranos en el Recreativo?

-Yo creo que después de tantos años dentro de mi etapa en el Club, siempre se han tratado por igual que a otros jugadores. Siempre hemos tenido canteranos en el primer equipo, unas veces más y otras menos, pero ha habido veces que han llegado a jugar hasta 8. También es verdad que dependía de los entrenadores del primer equipo, que contasen más o menos con los futbolistas de Huelva. Las exigencias del Club también han sido decisivas en momentos puntuales.

-¿Qué haces en la actualidad?

-Vivir mi vida de jubilado. Hago deporte a diario y ver mucho fútbol a todos los niveles, pero fundamentalmente de segunda y segunda B

-¿Qué te parece el papel que están jugando los medios de comunicación?

-La prensa lo que ha hecho es cumplir e informar. De todas formas no estoy de acuerdo, porque han tratado de dar tanta información que a veces se ha desvirtuado la realidad y hemos estado engañados en algunos momentos.

-¿Y el de las redes sociales?

-Es un medio que no me gusta y no los utilizo pues crea más problemas que beneficios.

-¿Qué es lo que más te ha dolido en estos meses que llevamos de pandemia?

-No ver a la familia y a los amigos, y como no, ver a tantas personas morir sin tener cerca a sus, seres queridos.

-¿Quieres ser de los primeros en vacunarte?

-Por supuesto que sí. En cuanto pueda vacunarme lo haré.

-Julio, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, que creo que el Recre tendría que tenerte en el Club, como asesor a la hora de los fichajes, pues pocos como tú conocen a los jugadores que le vendrían bien a esta plantilla. Ahora estamos llegando al final de esta entrevista, pero si quieres añadir algo más, hazlo

Que ojalá volvamos pronto a la normalidad para ver y abrazar a nuestros amigos y familiares y desde luego desear a todos unas felices fiestas, pero eso sin precaución y cumpliendo con las normas establecidas para evitar contagios.