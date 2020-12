El sector hotelero y los hosteleros onubenses se sienten “abandonados” por el Gobierno

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva califica el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros como del todo insuficiente para paliar la “sangría” que está sufriendo un sector clave en la economía del país.

Las medidas de apoyo para la hostelería aprobadas ayer por el Consejo de Ministros distan mucho de ser el plan integral de rescate que el sector lleva meses reclamando, que el Gobierno había anunciado y que resulta imprescindible para la viabilidad de un sector estratégico para la economía nacional.

En una nota de prensa, desde el sector se insiste en que lo único que puede salvar el futuro de este es un verdadero plan nacional de rescate con ayudas directas al sector, al estilo de los que han aprobado países como Francia, Italia o Alemania.

A su juicio, “resulta incomprensible que un país como el nuestro en el que el peso del turismo y la hostelería es muy superior en términos de PIB y empleo al de nuestros vecinos europeos no disponga de un plan integral y deba conformarse con ayudas parciales que resultan claramente insuficientes. Después de tantos meses de espera no es razonable ni aceptable que, desde el Gobierno se alegue que las medidas puestas en marcha por las Comunidades Autónomas no hacen necesario un plan nacional de ayudas directas”.

Asegura el sector que, “de manera sorprendente, el Gobierno de España ha decidido trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de otorgar ayudas directas a la hostelería. Este escenario es incomprensible aunque es, lamentablemente, coherente con la postura que han defendido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que no han dudado en tachar a la industria turística como de poco valor añadido y precaria”.

El sector recuerda al Gobierno de España que son más de 55.000 empresas y más 250.000 los trabajadores que dependen directamente de la hostelería en nuestra región, y unas 2.700 empresas y 17.000 trabajadores en Huelva, y que la primera sensación tras el análisis del plan publicado en el BOE es de “abandono por un gabinete que no ha comprendido la gravedad de la situación actual, vistas sus actuaciones”.

Según datos de Hostelería de España, a falta de un plan integral de rescate que los hosteleros y las organizaciones que los representan vienen reclamando podría llegar a destruirse el 40% del tejido empresarial del sector.

Mientras tanto, el otro sector afectado por el acuerdo gubernativo, los hoteleros también critican las medidas aprobadas.

Hoteleros piden medidas de apoyo para un sector en las últimas