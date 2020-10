Jesús España: “Huelva tiene que crear una referencia turística basada en la historia porque de eso vamos sobrados”

Jesús España Carracedo, nuestro entrevistado de hoy es uno de esos buenos amigos que tengo en Huelva, al que conocí cuando empezó a trabajar en el el periódico Huelva Información como comercial, dándome cuenta desde el primer día de los dotes profesionales que atesoraba, el don de gentes y la empatía que generaba. Muchas vivencias y una buena amistad que perdura con el paso de los años.

Jesús es persona cordial, luchador, con iniciativas, solidario, optimista, activo, no se rinde ante la adversidad, alto sentido de la amistad.

Le propongo charlar un ratito para reflejar sus opiniones en este diario pero no estaba por la labor, hasta que un mes después me llama, para decirme que sí, y yo encantado. No ponemos manos a la obra y este es el resultado.

¿Que opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Que es la que nos ha tocado vivir, hay que adaptarse a las circunstancias y ayudar a buscar soluciones a los problemas, no crear más que es lo que se está haciendo con tanto listo y dejar en manos de profesionales de verdad las posibles soluciones.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento?

Pues me lo plantee como una aventura más en la vida, descubrí cosas a través de la tele, hice deporte en casa para mantener la mente despierta y como mucha gente puse en orden muchas cosas.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

La comunicación ha cambiado y viene cambiando desde hace tiempo, hay un gran cáncer que son las redes mal utilizadas, que están provocando miles de situaciones que con los medios tradicionales no ocurrían, pero ese es uno de los riesgos de las mismas. Si es cierto que ahora la inmediatez de la noticia es más rápida por las redes pero eso provoca también que muchas de las noticias sean falsas y como la regulación es pésima pues a tener cuidado.

¿Has pasada miedo en algún momento?

El miedo forma parte de la vida como la alegría, la tristeza,… pero hay que saber vivir con él, a mi lo que me ha dado más que miedo, ha sido pena porque no se ha sabido o no se ha querido decir la verdad en muchos momentos, el nivel político de este pais ha llegado a unos limites que se ha convertido en una profesión más que en una devoción y claro el nivel es muy pobre. Las mentiras son continuas y la credibilidad escasa.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Como siempre reinventarse y buscar oportunidades nuevas, soy una persona muy activa, siempre veo el vaso medio lleno y es el momento de seguir buscando nuevos negocio, y en ello estoy. La verdad, que no me puedo quejar.

¿Qué has echado de menos en estos siete meses que llevamos pandémico?

Claridad y honestidad, menos guerras y más sumar, que a estas alturas del partido no todo vale para mantenerse en el poder o para quitar al que está. No soy de echar de menos porque la gente que quiero y aprecio están bien y eso es lo importante.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo estacional.

Todos sabemos del potencial que tiene la provincia de Huelva pero nos quejamos mucho y hacemos poco, cuando viene alguien de fuera que no la conoce le encanta lo cual significa que tenemos muchos y buenos recursos. A Huelva le falta, primero calidad en el servicio, promoción nacional e internacional. Invertimos en campañas absurdas locales y nos olvidamos que los que tienen que venir son de otros sitios. Pero cuando llegan,? qué hacen, dónde van, cómo van?

Creo que hay que crear una referencia basada en la historia porque de eso vamos sobrados (fútbol, Colón, minería,…) y que sirva de legado para atraer al visitante.

Un ejemplo de ineficacia es arreglar el monumento a Colón, en la Punta el Sebo, y no haber nada a su alrededor, el restaurante lleva cerrando un porrón de años y aunque ahora esta acabado no se porqué razón no se abre, es un lugar frio, vacío, sin información de cómo llegar a él, … amén de que se podía haber restaurado el monumento de otra forma que implicara un atractivo mayor.

Otra cosa que nunca se ha hecho es un concurso a gran escala con incentivos grandes, para que los grandes del mundo fijen su mirada en venir a proponer cosas diferentes. Eso es invertir no gastar, un concepto que en esta provincia esta muy expandido.

¿Qué papel crees que han jugado y están jugando los medios de comunicación en esta pandemia?

Hay que diferenciar los medios con credibilidad y los que hacen de esto un circo mediático, la mayoría se han convertido en referencias políticas en función de sus creencia y el que les paga y se hace muy difícil su credibilidad.

¿Y las redes sociales?

Como te he dicho antes las redes están haciendo mucho daño pues la gran mayoría carece de credibilidad pero al menos están sirviendo para informar de forma inmediata lo que ocurre en ciertos temas y eso es lo importante de ellas.

¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte?

Me gustaría pero mi pareja dice que ni muerto (risas). Además por ser hipertenso no creo que me dejaran.

¿Qué es lo que más te ha molestado en estos últimos meses?

Las guerras políticas, en este pías o estas conmigo o contra mí y eso llega un momento que es repugnante. Te tachan y listo. Y luego la inoperancia de la administración y el funcionariado que esta obsoleto. Es tremendo la incapacidad de muchos funcionarios que no solo no saben sino que no intentan ni aprender y claro así va la administración. Creo que ha llegado el momento de reinventar la administración con valentía, quitar cargos absurdos, coches oficiales, y optimizar los recursos ( hay sitios donde se matan a trabajar los funcionarios y en otros viven de lujo y eso no puede ser…)

Jesús, que estamos llegando al final de esta charla que hemos mantenido, ¿quieres añadir algo más?

Me gustaría que la administración publica y la mayoría de funcionarios empatizaran más con los problemas que les llegan, e intentaran ponerse en la piel del que va a verlo. Es muy triste ver mucha gente que va a que le resuelvan un problema y salen con más todavía. Y lo digo porque lo he visto en demasiados sitios.