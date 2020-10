La ONCE deja un pelotazo de 210.000 euros en Punta Umbría

El sorteo de la ONCE de ayer lunes ha repartido parte de su fortuna en Punta Umbría, donde Carmelo Franco, vendedor de la ONCE desde 2002, vendió seis cupones premiados con 35.0000 euros cada uno, repartiendo así 210.000 euros de forma ambulante por la localidad onubense aunque ayer pasó buena parte de su jornada por el mercadillo.

Este sorteo, que tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, ha repartido otros 70.000 euros en Jerez y y otros 35.000 euros en Rincón de la gvictoria (Málaga). “Contento –se declaraba esta mañana-. Pero más contento hubiera estado si lo hubiera vendido todo, pero siempre es un alegría para la la gente como está, figúrate como se pone el pueblo”, decía.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para mañana viernes, 23 de octubre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros.

Para el sorteo del 11/11 de la ONCE, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, la ONCE ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.