Las autoescuelas, maniatadas por falta de examinadores: hasta tres meses de espera para el Práctico

Las autoescuelas de Huelva están maniatadas. Y lo peor de todo es que la situación que se atisba en el horizonte, agravada por la Covid-19, no augura una solución.

A medida que avanzaba la llamada nueva normalidad, las autoescuelas denunciaban el colapso y la falta de recursos para atender toda la demanda que se había acumulado durante la pandemia. Ante ello, Tráfico anunció soluciones pero el problema sigue patente. ¿La culpa? Los distintos cupos que impiden examinar a más alumnos de los que permite Tráfico.

La problemática de los cupos

La situación que denuncian las autoescuelas se basa en el problema que tienen para poder examinar a sus alumnos debido a los pocos cupos que les ofrece Tráfico. Cupos insuficientes que están provocando retrasos de hasta tres meses para poder realizar un examen práctico, tanto del permiso B como el de los profesionales del transporte.

“La raíz del problema es que no hay personal. La Administración no pone en Huelva ni personal administrativo ni personal examinador a disposición de las autoescuelas. No hay nada. Por lo que estamos examinando a cuenta gotas”, afirma a diariodehuelva.es Gregorio Grajea, propietario de autoescuelas Carmelo.

Hace unos meses, Tráfico instauró en Huelva el sistema de examinación Capa (Capacidad de las Pruebas de Aptitud) con vistas a voltear la lista de espera de alumnos que había para examinarse en la provincia de Huelva. Sin embargo, opinan que han provocado todo lo contrario. Antes, las autoescuelas podían presentar a Tráfico a los alumnos que quisieran para el examen práctico; con lo que en determinados momentos se acumulaban alumnos en listas de espera que llegaban a superar las varias semanas. Con el sistema Capa es al revés. Tráfico dice cada semana a cada autoescuela a cuántos alumnos podrá examinar en función de los examinadores disponibles.

“La situación es crítica. Por un lado están los alumnos de coche que quieren disponer de movilidad para poder ir a la universidad, para llevar a sus familiares al hospital. Por otro lado están los alumnos de camión que quieren optar a un trabajo y ven cómo han invertido sus ahorros sin respuestas. Y por último estamos las autoescuelas, que seguimos pagando nuestros impuestos y a nuestros trabajadores y no podemos seguir ejerciendo nuestra labor profesional”, declara con rotundidad Eduardo Dorado, propietario de autoescuelas Gilabert, haciendo hincapié en un problema que no es de ahora sino que se arrastra desde hace mucho.

“Yo me estoy arruinando porque Tráfico en Huelva no pone examinadores. Yo cumplo con mis obligaciones y con mis deberes. Y a la hora de mis derechos no tengo ninguno. Ni yo ni mis alumnos. Estamos siendo pisoteados”, añade Eduardo Dorado.

ACEFOVAE pide paciencia a las autoescuelas

Según las autoescuelas onubenses, Tráfico no ofrece soluciones en Huelva. Desde éstas, se han planteado varias alternativas para dar respuesta al problema como la creación de una bolsa de trabajo excepcional para estas situaciones extraordinarias o la posibilidad de realizar horas extras y turnos de tarde para aligerar la espera. Sin embargo, según las autoescuelas, no han recibido respuesta alguna de Tráfico.

“Desde la Asociación de Centros de Formación Vial y Autoescuelas de Huelva (ACEFOVAE) se nos dice que se ha trasladado el problema a la administración pero la única respuesta que recibimos es que no hay examinadores. No nos ofrecen ni una solución“, afirman desde los centros viales.

Por otro lado, desde ACEFOVAE se comparte la reivindicación de las autoescuelas pero se pide calma ante un problema que de momento no tiene solución a nivel local. “El problema es del Gobierno. La Jefatura Provincial es sólo un intermediario y no puede hacer nada”, afirman desde la Asociación de Centros de Formación Vial y Autoescuelas de Huelva. Una paciencia que se va acabando tanto en las escuelas de formación vial como en los propios alumnos.

“El problema es endémico y estructural de la administración. Incluso podemos decir que el problema de Huelva no es ni de Tráfico sino del Gobierno, que no le da solución. Y no sabemos por qué, ya que los medios los tienen. La solución es política. Podemos manifestarnos en la calle todos los días pero podría llegar a ser hasta contraproducente para nosotros mismos”, añaden desde la Asociación de Autoescuelas de Huelva.

Un problema ‘sólo’ de Huelva

Ante esto surge la pregunta de qué ocurre en otras provincias respecto a la situación que se vive en Huelva. Por ello, las autoescuelas onubenses, que también operan en otras capitales andaluzas, denuncian que este problema sólo se estila en la provincia onubense. Donde hay autoescuelas que sólo pueden presentar a cuatro alumnos a la semana.

“Nosotros también operamos en Sevilla y allí examino al triple de alumnos; por lo cual, estoy convencido de que Huelva sufrirá una fuga de alumnos considerable. Los alumnos de Huelva preferirán examinarse en sus lugares de estudio antes que en su ciudad“, resalta Eduardo Dorado.

Por ello, el mayor temor que existe ahora entre las autoescuelas onubenses es que se produzca dicha fuga de alumnos hacia otras provincias andaluzas (sobre todo de alumnos del Condado hacia la provincia de Sevilla) y agrave aún más la precaria situación de los centros viales onubenses.