Joaquín Rasco: “Estoy creando las primeras muestras ‘BronKo’, una nueva firma de moda'”

A Joaquín Rasco, el entrevistado de hoy lo conozco hace relativamente poco tiempo, pero desde que coincidimos por vez primera comprobamos que había empatía entre nosotros y desde entonces mantenemos un contacto cordial que nos alegra.

Joaquín es fundamentalmente una persona con una capacidad de trabajo algo impresionante, con ambiciones, risueño, familiar, luchador, buen conversador, excelente comercial, con poder de persuasión, creativo…

Creador de la marca de prendas deportivas “Gañafote” tiene inundado de su material toda nuestra provincia, aunque cierto es que ya traspasa, y con éxito, las fronteras choqueras, incluso las nacionales, lo que deja claro, la gran aceptación que están teniendo sus productos por todo el mundo donde ha logrado introducirse.

Me encuentro a JoaquÍn sentado en un momento de relax en un banco de la popular Plaza de las Monjas, y después de saludarnos como no podía ser de otra manera, le propongo que charlemos un ratito para conocer sus opiniones sobre temas de actualidad y de su propia empresa, accede y comenzamos al día siguiente de esta manera.

-¿Joaquín qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-¿Qué tal, José Luis? Feliz por poder responder a tus cuestiones. Mi respuesta clara y concisa sobre tu pregunta se define en deprimido. Corren momentos difíciles por cuestiones que todos conocemos, pero ver y saborear las decisiones para parar esta situación, me hacen sentirme defraudado. Ver y comparar con otros países europeos la misma situación que vivimos en nuestro país, y alabar sus actos. Espero que cuanto antes acabe esta pesadilla que no está siendo nada fácil.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-En casa haciendo de todo (risas) Fuera bromas, leer y pensar demasiado. A nivel profesional, la incertidumbre que nos azotaba me tenía sin sueño ya que era una cuestión de no visualizar una solución a corto plazo y a su vez, ver como pasaban los días y no teníamos volumen de trabajo para poder mantenernos con vida. Fue una situación complicada, la que sintieron mis familiares, amigos y sobre todo mi chica, persona con la que vivo y pasé todo el confinamiento.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del deporte?

-La sociedad evolucionará y saldremos reforzados, como en otras situaciones en el pasado. Quizás, nadie se podría imaginar la magnitud de acontecimientos que están sucediendo. Las mascarillas y las medidas de prevención nos acompañarán durante mucho tiempo. Al igual que el deporte, comenzaremos las competiciones con medidas preventivas, veremos muchos eventos y terrenos de juegos solitarios de aficionados y con el paso del tiempo, todo debería volver como antes.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Miedo personal, no. Laboralmente, he tenido respeto y sentido sensaciones que no valoraba en el pasado. A nivel familiar, mi único miedo es que mis padres no tuvieran contacto con personas que pudieran portar el virus y así velar por su salud. Pasé semanas sin verlos.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Muchos. Quién me conoce, sabe que mi cabeza no para. En estos momentos, tenemos varios frentes a corto plazo. En primer lugar, estamos internacionalizando Gañafote. Estamos trabajando fuerte en meter nuestros productos en países como Alemania, Francia y Reino Unido. Los primeros resultados los veremos en las próximas semanas.

En segundo lugar, estamos puliendo y creando las primeras muestras de un proyecto muy ilusionante que tenía muchísimas ganas de sacarlo a la luz, Bronko. Una nueva firma de moda. Gañafote es deporte y Bronko será moda.

–¿Qué has echado de menos en estos siete meses que llevamos pandémico?

-Estar cerca de los míos más asiduamente. Me considero una persona muy familiar y necesito estar cerca de mis seres queridos para ser feliz.

-¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo estacional?

-Vendo Huelva, José Luis. Actualmente, como te he comentado anteriormente, Gañafote exporta no solo a otras comunidades autónomas, sino a otros países de Europa inclusive a otros continentes, como América. Hace semanas cerramos acuerdo con una empresa de Colombia.

Huelva es una ciudad maravillosa que está llena de encantos que no valoramos. Pensamos que lo de fuera es mejor. Somos así de necios. Yo invito a mi gente a viajar, pero viajar mucho… Cuanto más viajo, más me gusta mi tierra. Tener una provincia donde su agricultura y turismo sean referentes es un auténtico privilegio. Huelva es Rocío, es playa, es sierra, es su gastronomía… En definitiva, una provincia llena de recursos por explotar.

-¿Has notado la caída del mercado en cuanto a la adquisición de prendas deportivas?

-Muchísimo, no lo imaginas. La incertidumbre de qué pasará con esta pandemia hace que el mercado sea más conservador. Aquellos clubes que necesitan renovar su vestimenta aguantan un año más. El Covid está haciendo mucho daño en nuestro sector, al igual que en otros muchos.

-¿Las mascarillas que se están confeccionando tienen todas las máximas garantías de seguridad y protección?

-Las mascarillas van en consonancia de su materia prima y esta, del coste que tienen. Es decir, hay muchos baremos de valorar si una mascarilla es correcta o no. En nuestro caso, todos nuestros artículos están reglados.

-¿Cómo ves la situación del Recreativo?

-Quiero ser optimista. El no hablar de temas extradeportivos hace presagiar que todo va avanzando. Se han vivido años de mucha tristeza, de demasiadas horas de trifurcas económicas y poco fútbol. Hemos visto a nuestro Recre en manos que no merecen. Este año merecemos revivir alegrías, como la de hace dos años que saboreamos el ascenso a Segunda División.

-¿Serás de los primeros en vacunarte del Covid-19?

-No me vacunaré. Es algo que tengo decidido.

-¿Qué define Gañafote de su competencia?

-Es sencillo. No es lo mismo comprar lo que te imponen a comprar algo que sueñas. Gañafote fabrica diseños exclusivos en textil. Somos competitivos en costes, exclusividad en diseños y servicio personalizado. Intentamos que nuestros clientes se sientan exclusivos, se sientan únicos.

Joaquín, que me ha encantado echar un ratito de charla contigo, que conozcan los lectores de diariodehuelva.es tus proyectos e iniciativa, verte tan ilusionado y desde luego desearte toda clase de éxitos y que sigas con tu afán de superación.

Y cómo no, felicitarte por la distinción que has obtenido hace unos días de la Asociación de Jóvenes Empresarios, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) valorando tu iniciativa emprendedora. Enhorabuena y un abrazo grande amigo.