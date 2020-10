Javier García Baquero: “No podemos confiar en una clase política que solo sabe mirarse el ombligo”

Javier García Baquero es una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida. Los seguros, su profesión, el mundo del toro, su pasión.

Persona entrañable, empática, con don de gentes, cordial, solidario, alto sentido de la amistad, fiable, inquieto, trabajador, rociero, risueño, servicial, activo, con iniciativas… Y muy taurino aparte de defensor de las cosas de Huelva

Como no podía ser de otra manera, Javier tenía que estar en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia y miren por donde, coincido con él hace unos días, le propongo la idea, acepta y empezamos.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Parece mentira lo que nos ha tocado vivir, nos creíamos los reyes del mambo y un pequeño virus nos hace vivir de una forma que nadie se esperaba, hemos reaccionado prácticamente igual que durante las plagas de la edad media.

Defino el momento como una especie de juego de las siete y media, si nos plantamos con estrictas medidas de seguridad, muy lejos de siete y media, la economía se va a pique, si nos pasamos haciendo vida normal provocamos el colapso hospitalario y otra vez miles de muertes. Difícil buscar el equilibrio. Como decía Muñoz Seca en la venganza de don Mendo

“Que o te pasas o no llegas.

Y el no llegar da dolor,

pues indica que mal tasas

y eres del otro deudor.

Mas ¡ay de tí si te pasas!

¡Si te pasas es peor!”

Máxime cuando estamos en manos de la peor clase política de los últimos años en todos los estratos, falta liderazgo, conocimiento, grandeza y capacidad de ver un poco más allá de nuestras narices. A partir de ahí me dijo un gran ganadero y hombre del campo como Jaime Guardiola, que la única forma de salir de esto era ayudándonos entre todos nosotros y ese es el mensaje que transmitir.

Hace falta mucha solidaridad, mucha comprensión y echarnos una mano entre la gente de bien, a nuestros viejos, a los más vulnerables, pero también al hombre de negocios, a la pequeña empresa, al autónomo, al taxista, al del bar. De esa forma saldremos adelante. No podemos confiar en una clase política que solo sabe mirarse el ombligo y discutir el sexo de los ángeles. Este año cuando buscaba publicidad para mis tertulias taurinas, iba a ver a mis amigos diciéndole que solo venía a darles un abrazo y todos me volvieron a apoyar. Me emociona recordarlo.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Tengo la suerte de que, a pesar de ser un tieso, la familia de mi mujer tiene una finca grande en Calañas. Como lo vi venir, el viernes 13 de marzo me fui a atender a mi suegro y a mi hijo. No salía más que para comprar a Calañas, que tengo que decir que las empleadas de El Jamón fueron mis heroínas, cada 15 días me daban información, eran el contacto humano que tenía y su actitud fue siempre encomiable: amables, serviciales, atentas, simpáticas, asumiendo riesgos con normalidad.

Vivía en el campo, me llevé a mi yegua Catalina y con mi hijo pequeño y con mi suegro hicimos buen equipo. Trabajamos mucho, mi hijo estudiaba por la mañana con las clases online, mi suegro es un currante nato y no paraba de hacer cosas, yo fregaba, hacía la comida, atendía la casa, a mis clientes de la agencia de seguros, lavaba la ropa en una vieja tabla como nuestras abuelas, hicimos agujeros a mano en el duro Andévalo, alambramos, cortamos leña, limpié una pila de agua antiquísima comida por la maleza de lo que me siento muy orgulloso. Luego internet permite el teletrabajo, no tenía ningún vecino a menos de 10 km a la redonda. Mis programas de televisión los hice pidiendo favores y a través del móvil. Ahí se demostró la calidad de la gente del Caballo y del Toro. Pedí 12 vídeos y me llegaron 14. Cuadri, Guillermo García Palacios, Marcelino Acosta, David De Miranda, Jesulín, Gerardo Ortega, Andrés Romero…. En fin todos a los que me dirigí

Todas las tardes cuando acababa las tareas propias de mi condición y género, me montaba en Catalina y me acercaba a ver el río Oraque y divisaba todo el Andévalo, Alosno, Tharsis, Villanueva de las Cruces…., aprovechaba para hablar con mis amigos y cantarles “fandangos trochos”. Me sentía un absoluto privilegiado en un mundo confinado, esa situación era la única nube en mi felicidad.