Juan Ceada: “Mi compromiso es hacer de Huelva la primera productora de energía limpia de España”

Juan Ceada Infantes fue el segundo alcalde de la etapa democrática en Huelva. Entre 1988 y 1995. Recuerda aquella ciudad que se encontró de concejal, que parecía una urbe bombardeada, repleta de espacios baldíos, sin uso. Lleva a gala haber sido el alcalde que sentó las bases de la Huelva del futuro. Ahora, desde la distancia y el activismo (energético sostenible) confiesa que está embarcado en colaborar y gestionar la potenciación y el desarrollo de las energías renovables en Huelva. “Mi compromiso es la transición energética, para hacer de nuestra provincia la primera productora de energía limpia de España y estar dentro de las diez primeras de Europa, especialmente de plantas solares fotovoltaicas. Ya producimos 630 MW de energía renovables y suministramos energía limpia, para el consumo doméstico, a más de 500.000 personas”. Con esta frase contundente sale a la luz pública Juan Ceada, tras años de sigilo político.

A Juan Ceada Infante, que fuera alcalde de Huelva (1988-1995), nuestro entrevistado de hoy, le tengo un gran aprecio y es que en los años que estuvo al frente del ayuntamiento capitalino, tuvimos un una gran sintonía. Colaboré con él en muchas ocasiones, como la mesa de salvación del Recreativo. El Decano pasaba por aquel tiempo momentos muy delicados.

Juan Ceada siempre acudía igualmente a las múltiples actividades que organizaba y fue fundamental para que el Concurso de Agrupaciones de Carnaval pudiera retornar al Gran Teatro, lo cual le agradecemos todos los amantes de la fiesta del disfraz.

El segundo alcalde de Huelva de la Democracia es una persona sencilla, culta, comprometida con el medio ambiente, cordial, con alto sentido de la amistad, solidario, trabajador incansable, intuitivo, sensible…

Lo llamo para charlar un ratito con él y proponerle esta entrevista y con la amabilidad que le caracteriza, accede, después de estar comentando algunos recuerdos del pasado .

¿Juan, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Creo que comenzamos a vivir una nueva era, no solo por la Covid-19 (problema de salud pública mundial) sino también por el cambio climático. El cuidado de nuestro planeta se nos va de las manos y la revisión en profundidad del asentamiento humano en el mismo favorecerá la diáspora poblacional hacia zonas menos pobladas, mas cercanas a la naturaleza, tanto más, cuanto el modelo de producción tendrá en el futuro un componente importantísimo con el teletrabajo en el hogar y la tecnología digital.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento?; ¿Dónde y con quién lo pasaste?

Lo utilicé para el descanso que necesitaba, (“el descanso del guerrero”), después de una vida tan comprometida, vitalista e intensa, por la que he pasado, en todas mis etapas de existencia, procuré darle descanso a la mente y al cuerpo. Mi objetivo fue pasar esos tres meses feliz, con el mínimo esfuerzo. Me convencí a mi mismo, que me lo merecía. Lo pasamos, mi mujer Manuela y yo, en riguroso confinamiento. Ha sido una etapa dulce de mi vida.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

Comprenderemos lo vulnerables que somos los seres humanos y seremos más humildes y menos “sobrados”. Nos refugiaremos más en la familia, al dificultarse las relaciones sociales. Seremos más selectivos en configurar los grupos humanos, más cercanos a nosotros. Valoraremos más lo público, como un bien imprescindible para la nueva época que nos ha tocado vivir. Exigiremos con mayor fuerza a los servidores públicos la unidad y el acuerdo social.

Confiaremos más en la ciencia y favoreceremos que aumenten su protagonismo en las estructuras de poder. La riqueza o pobreza, en el campo de trabajo, no se centrará tanto o solamente en las nóminas, sino también entre trabajos seguros, permanentes y sostenibles, así como trabajos coyunturales y temporales. Pero la tendencia será la movilidad laboral. No habrá diferencia, en lo esencial, entre Huelva y otras provincias. Me arriesgo a decir, que ni siquiera en el mundo occidental.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no, una tristeza profunda, por el sufrimiento humano y las muertes.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Estoy embarcado en colaborar y gestionar la potenciación y el desarrollo de las energías renovables en Huelva. Mi compromiso es la transición energética, para hacer de nuestra provincia la primera productora de energía limpia de España y estar dentro de las diez primeras de Europa, especialmente de plantas solares fotovoltaicas; ya producimos 630 MW de energía renovables y suministramos energía limpia, para el consumo doméstico a más de 500.000 personas.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos siete meses de pandemia?

El sentido del equilibrio y la ponderación por parte de pequeños sectores de la sociedad (los negacionistas) y de algunos sectores de las instituciones instalados en el NO a todo.

¿Cómo venderías Huelva para atraer turismo e inversión?

Somos una provincia con una diversidad en la oferta turística descomunal. Necesitamos que la Formación Profesional forme a profesionales en el campo de la gastronomía, marketing y actividades turísticas paralelas al alojamiento… etc. Necesitamos combinar espacios turísticos diferentes para la visita, el disfrute, la estancia y así asentar al visitante en periodos mas largos. Necesitamos desarrollar rutas turísticas. Necesitamos integrarnos en los circuitos internacionales de turismo con profesionales válidos y potenciar el turismo de cruceros.