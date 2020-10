Jesús Payán: “Es hora de arremangarse y trabajar por el conjunto de la ciudadanía”

A Jesús Payán, que le toca hoy responder a las preguntas de esta entrevista, lo conocí hace no mucho tiempo a través de nuestro común amigo Curro León y desde el minuto cero se produjo una cierta empatía que nos ha llevado a tener unos buenos lazos de amistad y es que Jesús es una persona entrañable, cordial, risueña, buen conversador y de los que les gusta escuchar, solidario, trabajador, responsable, fiable… y sobre todo muy “güenagente”

Acaba de ser elegido coordinador general de USO-Andalucía y tras felicitarlo como no podía ser de otra manera, le propongo charlar un ratito para conocer su opinión sobre la actualidad en tiempo de pandemia. No lo duda, acepta rápidamente y comenzamos con la siguiente pregunta:

¿Cómo ves la situación que estamos viviendo?

Nadie podía imaginar en 2019 que poco después íbamos a vivir el drama que estamos padeciendo por el COVID-19. Un drama en lo sanitario, en lo laboral, en lo económico, en lo político…. Por ello, en lo sanitario hay que seguir poniendo en valor nuestra Sanidad Pública y dotarla de más y mejores recursos materiales y humanos, dándoles a estos últimos una mayor estabilidad en sus empleos.

En lo laboral, el cierre de pequeñas y medianas empresas, los ERTE,s y ERE,s, ha sido y están siendo una constante,

Durante el confinamiento mantuve la actividad sindical, coordinando a los distintos responsables provinciales, desde los ordenadores y teléfonos. Había que transmitir la información que día a día se generaba en cuanto a Protección de Riesgos Laborales, modificaciones legislativas, etc. para que nuestros representantes estuvieran debidamente al tanto de ello, en especial aquellos sectores “esenciales” que no estaban confinados. Todo ese período lo pasé en mi domicilio, con mi mujer y mis hijos. Pegado a la televisión, leyendo la prensa, libros, etc. a la espera de que el día siguiente fuese mejor.

negativa, durante todo este período. Esta situación nos puede llevar a una caída del PIB. en este año brutal, la cual puede poner en serio riesgo nuestro propio Estado del Bienestar, si no se toman las medidas oportunas. Y en lo político, qué decir!! Cada Grupo Parlamentario en el hemiciclo, que parece una jaula de grillos, va a su interés partidista. A mi corto saber y entender, ahora no es el momento de ver constantes peleas de barrio, insultos, “…y tu más…”, en el Congreso. Es hora de arremangarse y trabajar por el conjunto de la ciudadanía del país, pues para ello se les paga. Cuando esto pase, que se demanden, que se creen Comisiones de Investigación, lo que quieran, pero lo primero, hoy por hoy, es que toda nuestra clase política (estatal, autonómica, local…) luche por preservar la salud de los españoles y españolas poniendo las medidas adecuadas para salir de esta pesadilla cuanto antes.

¿Cuáles son tus proyectos de futuro, tanto a nivel profesional como personal?

En lo personal, mi principal proyecto es seguir manteniendo mis vínculos con mis amigos de siempre y que mi familia sea feliz. Entendiendo la felicidad como una medida de bienestar subjetivo, enfocando la vida de forma positiva y que siempre se esté dispuesto a alcanzar las metas propuestas. En lo profesional, seguir intentando mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de la clase trabajadora, aportando mi pequeño grano de arena en ello, con las dificultades que todo conlleva, desde mi condición de dirigente de la Unión Sindical Obrera.

¿Qué echaste de menos durante el confinamiento?

El trato directo con mis amigos y familiares, y la interrelación con las personas. Estar en la calle, disfrutar de nuestra luz y nuestros paisajes.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo estacional?

Huelva tiene muchas y buenas cosas. Pero, además, muchas carencias que impiden un mayor crecimiento. Para mí, como para muchos onubenses y no onubenses, es fundamental una vía de alta velocidad que una Huelva con Madrid, y Huelva con Sevilla, con trenes que no se rompan cada dos por tres, ni que tarden casi dos horas en llegar a Santa Justa (Sevilla). Creo que con esa pequeña infraestructura ya progresaríamos adecuadamente. No pido un aeropuerto, ni una macro estación de AVE. Con eso y con una buena conexión por carretera con Extremadura, podríamos comenzar a ilusionarnos y progresar adecuadamente.

¿Tal y como está la situación en ciertas regiones con los rebrotes, crees que podríamos llegar a otro estado de alarma general?

Al estado de alarma en todo el territorio español no creo que se vuelva, ni al confinamiento general, pero si a los confinamientos, digamos “selectivos” y volver a ciertas fases de la desescalada. Entre todas y todos tenemos la obligación y la responsabilidad de parar esta pandemia que nos esta asolando.

¿Qué es lo que más te ha molestado en estos últimos siete meses pandémico?

Me ha molestado y me molesta la irresponsabilidad de algunas personas saltándose las recomendaciones en materia de sanidad que se nos han hecho. Me ha molestado y me molesta la falta de unidad de nuestra clase política a la hora de afrontar esta pandemia. Me ha molestado y me molesta que me engañen o intenten engañarme diciendo hoy una cosa y mañana la contraria. La ciudadanía española no es tonta, por favor que no atenten contra su inteligencia.

¿Qué representa para ti haber sido elegido recientemente coordinador general de USO en Andalucía?

El ser Coordinador General de la USO-Andalucía representa para mí un reto y una ilusión. Ser el responsable de la Comunidad Autónoma con mayor afiliación en la Confederación USO es una grandísima responsabilidad, que como digo la llevo con mucha ilusión, ya que hay muchas cosas por hacer. Pero creo que el equipo de trabajo que hemos compuesto tiene una maravillosa mezcla de capacidades, de experiencia y de juventud necesaria para afrontar esta ardua e ilusionante tarea en la que nos hemos comprometido.

¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte?

Si la vacuna es adecuada y ha pasado los trámites legales oportunos, no me importaría ser de los primeros en vacunarme. Pero sinceramente creo que los primeros a proteger deben ser los colectivos profesionales con más riesgo por su propio trabajo. Hay que seguir la investigación en las vacunas, pero sin olvidar la mejora de los tratamientos que creo que está permitiendo un mayor número de altas de enfermos de COVID.

Jesús que ha sido una auténtica gozada echar un ratito de charla contigo, que siempre es tan amena como instructiva y que me alegro un montonazo de tu designación como coordinador general de tu sindicato en Andalucía.