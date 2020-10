El humorista Manu Sánchez trae a Huelva su obra ‘El Gran Emigrante’

El actor y productor sevillano Manu Sánchez lleva al auditorio de la Casa Colón de Huelva la gira de su último espectáculo, ‘El Gran Emigrante’ que representará los próximos 22, 23 y 24 de octubre. El que es su nuevo reto escénico es una comedia que combina el humor, la sátira política y la crítica social y que, fiel a su esencia, incorpora ahora algunos de los hitos más relevantes de la actualidad como la pandemia de COVID o la polémica suscitada en torno al Rey Emérito.

Tras el éxito indudable de su trilogía sobre el poder, en gira desde 2013 con ‘El Rey Solo’ y, posteriormente, con las aclamadas ‘El Último Santo’ y ‘El Buen Dictador’ y reunir a más de 250.000 espectadores, Manu Sánchez da con ‘El Gran Emigrante’, una nueva vuelta de tuerca a su discurso teatral combinando el humor más punzante con la sátira política, la ironía y la crítica social, sin perder un ápice de actualidad.

Consagrado ya como uno de los humoristas con más proyección de nuestro país, en ‘El Gran Emigrante’, el director y productor sevillano toma como punto de partida la llegada a un lugar nuevo e inexplorado de un visitante lejano, un extraño extranjero, un peculiar ser de rasgos exóticos, novedosas costumbres y maneras desconocidas. Un visitante que viene de fuera y que conocerá precipitadamente a los de dentro mientras que los de dentro se toparán inesperadamente con el de fuera.

La nueva comedia de Manu Sánchez y 16 escalones invita a pensar, a reír y a reflexionar. ¿Choque de culturas o enriquecedor encuentro? ¿Turista o invasor? ¿Posibilidad de negocio o expolio inminente? ¿Ser superior o raza inferior? ¿Colonizador o colonizado? ¿Son de paz o guerra en ciernes? ¿Miedo o celebración? ¿Querido rico o sobrante pobre? ¿Oportunidad o conflicto? ¿Fiesta o catástrofe? ¿Con o sin cebolla?

‘El Gran Emigrante’ viene de fuera, de muy afuera, con costumbres propias, muy propias y con absoluta y atrevida ignorancia del mundo al que ha venido a llegar, aunque quizás no tanta como la que tienen los de este mundo de dentro del que de momento no es más que otro que llega de fuera, y al que tendremos que conocer bien para saber si viene a dar o a recibir, a sumar o a restar… y que seguro que en medio dará motivos para no parar de reír y pensar, a fin de cuentas como con cualquier emigrante, ya que a todas luces puede que este sea solo un emigrante más… o no.