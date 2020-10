Fran Rivera estrena sello discográfico propio con el single ‘como son’

Hoy traemos a nuestra sección a dos grandes artistas de esta tierra, me refiero a Fran Rivera y Alfonso Sánchez. Dos cantantes que durante el confinamiento nos estuvieron dando lo mejor que llevan dentro y con su arte nos hicieron más llevaderos esos momentos de encierro obligatorio que tuvimos que vivir todos los españoles.

Pues bien, si en pleno confinamiento Fran nos presentó un tema de su autoría grabado en modo casero por las circunstancias, y titulado “quisiera que todo pase“, posteriormente ha estrenado oficialmente un single, “como son” que formará parte de su futuro cuarto disco, del que aún no quiere desvelar el título pero con los conocimientos que tenemos de los tres trabajos anteriores seguro que no nos dejará indiferentes.

Fran, háblanos de este nuevo tema que acabas de poner en el mercado

“Como son“, es un tema muy muy fresquito dedicado al valor de los amigos, a quererlos tal y como son. El mismo tiene una gran calidad literaria y musical de la autoría del excelente compositor sevillano Pablo Oñós, quien aporta un estilo y una seña de identidad digna de todo encomio”

Está claro que Fran Rivera nos transmite esa inspiración del autor con mucho gusto a la hora de interpretarlo como ya nos tiene acostumbrados. En este tema vemos a un Fran más Fran, más a gusto cantando si cabe, y es que

en estos tiempos que corren temas así vienen estupendamente.

El artista se ha vuelto a rodear de los mejores de nuevo, dejando los arreglos musicales en manos del cubano afincado en Huelva Yusset Águila y el cubano afincado en Alemania Alexander Rivero. La dirección musical a cargo de su inseparable Fran Carmona, la guitarra como no podía ser de menos calidad que todo lo nombrado anteriormente, pues Fran contó con uno de los mejores, Sergio Gallardo, que además es propietario de un maravilloso estudio de grabación en Dos Hermanas (Sevilla) y ahí se ha realizado el tema.

Hay que destacar igualmente el cambio de estudio, ya que anteriormente grabó en La Moyareja. También al cambio de sello discográfico, apostando Fran Rivera por un sello propio “Rivera Music” donde nos cuenta el artista que tendrán cabida todas la personas que quieran grabar con especial interés a los Onubenses que necesiten soporte, como ya ocurre con nuestro intérprete cada vez más reconocido Alfonso Sánchez, que ya se ha estrenado con Rivera Music con un maravilloso videoclip, que titula “El callejón de tus amores” extraído de su segundo trabajo “Bajo tu paraguas“

Reeseñar también que tanto Fran como Alfonso han contado para la grabación de sus respectivos videoclips con “Zoom estudios” del también onubense Gonzalo Barrio, visitando lugares emblemáticos de Huelva, donde destacan los parajes naturales.

¿Fran, qué tienes previsto para los próximos meses?

Si el Covid-19 me deja, tengo mucha ilusión por nuevas ideas y proyectos para mi y para otros artistas de la tierra, pero lo más inmediato será mi cuarto disco, con un título que ya puedo adelantar, se llamará “Impertecto” que constará de doce temas, donde se incluyen siete sevillanas y cinco canciones que no dejará indiferente a nadie. De los doce temas, la mitad de ellos los he compuesto yo, y en los otros seis participan y comparten temas celebridades del mundo de las composiciones como Pablo Oñós, Fran Carmona, Javier Montiel, Juan Francisco Estenaza, Tachu , Antonio Álvarez, Fernando Romero Vallín y Abelardo González.

Pues nada, que esperamos como agua de mayo tu cuarto álbum discográfico.