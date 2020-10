Fernando Ponce, un cofrade y rociero dedicado al sector de la moda

Esta semana se asoma a esta vuestra sección Fernando Ponce García, director de la afamada agencia de moda y comunicación Kilah, que a sus 45 años cuenta con una exitosa carrera en el sector de la moda y una larga trayectoria sustentada en el trabajo constante, la dedicación y la pasión por su profesión.

No recuerdo cuando lo conocí, pero sí es cierto que sin darme cuenta me atrapó para el mundo fashion. Y a partir de ese momento siempre ha contado conmigo para ir como jurando e incluso a presentar algunos de los distintos certámenes o eventos que organiza con asiduidad.

Y para conocer un poco más a nuestro protagonista, bien podríamos comenzar esta entrevista al son del tamboril y la flauta o bien con la melodía de una marcha procesional. Ya que es rociero y cofrade.

-Sé que tú profesas una gran fe a la Virgen del Rocío ¿De dónde te viene ese fervor rociero?

-Desde muy pequeñito mi abuelo materno Matías, que emigró a Alemania y que estuvo muy vinculado a la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva junto a su fundador Juan Gil Zamora; me inculcó la devoción hacia la Blanca Paloma y hacia la hermandad de la que soy hermano desde hace muchos años. Ufff hablar de ELLA es aglutinarse en mi mente un cúmulo de sentimientos y más este año que se ha suspendido la romería. Pero lo importante es que nos proteja y nos de salud para que el año que viene, junto a mi chico Adrián Fernández, por cierto, de Constantina igual que tú, podamos de nuevo peregrinar a la aldea, compartir vivencias, reír, cantar y llorar, que de todo hay en el camino.

-Pero tú eres redondo ¿también eres cofrade?

-Jejeje la verdad que también soy un enamorado de la Semana Santa, aunque como cada hijo de vecino, tengo mis preferencias. Y mis vírgenes a las cuales les tengo muchísima fe son la Paz y la Victoria.

-Ya hemos hablado de lo divino, así que hagámoslo de lo humano ¿Cómo se produce tu entrada en el mundo de la moda: casualidad o fue algo que siempre quisiste hacer?

-Todo comenzó hace 15 años donde por casualidad y sabedores de mis inquietudes por el mundo de la moda, me ofrecieron organizar un desfile en la céntrica Plaza de la Monjas de nuestra capital. A raíz de ese momento me brindaron la posibilidad de coger la delegación de Huelva de Miss y Míster España y a partir de ahí nace la agencia de moda y comunicación Kilah. Todavía recuerdo allá en 2005 el primer certamen que organicé en la desaparecida discoteca Pachá de Puerto Sur.

– ¿En tus principios quien te asesoró y quien te echó una mano?

-La verdad es que no tuve quien me aleccionara, todo lo hacía por intuición. Y lo mejor era que a la gente le gustaba lo que hacía. Eso sí, tengo que agradecer mucho la ayuda de mi familia y mis amigos más cercanos que siempre estuvieron ahí.

– ¿Qué fue lo que más te sorprendió del mundo de la moda porque no imaginabas que fuera así?

-Lo que más me sorprendió como en todos los sectores fue la cantidad de firmas que había y la gran competencia entre todas. Sin duda, fue lo que más me asombró.

-Hablando de competencia ¿Tú tienes poca rivalidad a la hora de organizar eventos de moda en Huelva?

-Jejeje cierto es que sí, ya que somos los únicos en Huelva, cosa que me hace estar orgulloso de mi trabajo. Ya que sin mi empresa Huelva y provincia estaría huérfana de este tipo de eventos. Pero, no es menos cierto, que la tarea ha sido ardua y difícil y a día de hoy sigo en la lucha para no decaer, pese a que muchas puertas me la han cerrado, pero afortunadamente otras muchas me las han abierto.

– ¿Con el virus cómo lo está pasando el colectivo de la moda?

-Desgraciadamente no somos una excepción y el sector de la moda al igual que la mayoría con este maldito virus lo está pasando mal. Y son muchos los negocios y puestos de trabajo que se ha llevado por delante. Francamente Félix es muy triste ver como los autónomos somos los grandes damnificados de esta crisis.

-Hablando de la Covid ¿Dónde pasaste en confinamiento y con quién?

-Lo pasé en casa con mi pareja y socio y créeme que, al ser una persona muy activa, todo me hacía pensar que lo de estar encerrado no lo llevaría muy bien. Pero, lo cierto es que me adapté a las circunstancias y afortunadamente lo supe llevar.

– ¿Algún trabajo ya en el horizonte?

-Nosotros siempre tenemos en mente eventos, desfiles, producir revistas de moda y llevar la comunicación de empresas. De todo, lo más inminente es la Pasarela ´Huelva de Moda´ que se va a celebrar en los Jardines de la Casa Colón este sábado a partir de las 13 horas. Por otra parte, ya estamos ultimando los preparativos para la ´Cajasol Wedding´, una pasarela que se realizará el sábado 24 del presente mes al mediodía en los aledaños del Comercial. El citado desfile de moda nupcial con diseñadores de moda flamenca, lo haremos en colaboración con la Fundación Cajasol, cuya finalidad es apoyar al citado sector tan fuertemente castigado con la covid 19

-Ahora con la covid ¿Cómo se lleva a la hora de los desfiles, los cambios de vestuario, el maquillaje la peluquería, en fin, las medidas de seguridad para evitar el contagio?

-Ponemos en práctica el protocolo impuesto por sanidad. Como es el uso de mascarillas, los hidrogeles y la distancia de seguridad. Y luego intentamos que las modelos siempre se vistan con la colección del mismo diseñador para evitar intercambiar las prendas con otras compañeras/os.

– ¿A la hora de los eventos como lo hacéis con el público?

-Distancia de seguridad y mascarillas. Y por supuesto control total de los asistentes, tomándole nombre, apellidos y número de teléfono por si sanidad tuviese que hacer algún rastreo.

-Fuera de las pasarelas y de la academia ¿cómo es Fernando Ponce?

-Soy menos nervioso que cuando estoy en el trabajo, pues me considero una persona muy perfeccionista. Me gusta mucho rodearme de gente seria y responsable. Creo que por ahí va la clave del éxito de la empresa que dirijo.

-En tu día a día, ¿cómo definirías tu estilo vistiendo?

-Me gusta mucho vestir casual; vamos muy informal.

–Siempre tienes chicas y chicos top ¿Como los descubres?

-Siempre he tenido muy buen ojo para elegir a las personas en la vida personal. Vamos, que las calo pronto. Y con las chicas y los chicos me pasa igual y suelo fallar poco, en cuanto los veo, sé si tiene madera para esta bella y difícil profesión.

– Por cierto ¿hay buena cantera?

-En Huelva afortunadamente hay personas muy válidas y sobre todo gente muy guapa e inteligente.

-Siempre se dice que los modelos deben ser altas/os y guapas o guapos ¿eso es un tópico?

-Un buen modelo no tiene por qué ser guapa o guapo. Tiene que saber defender a la perfección la prenda que lleva puesta en cada momento. Eso es lo esencial.

– Cuándo ves a alguien con posibilidades, ¿qué es lo primero en lo que te fijas?

-En todo en general, la persona que tiene cualidades se ve desde lejos, aunque vaya en chándal, es algo innato.

– ¿Te gustan las mascarillas en las modelos?

Sí, porque es algo que nos ha tocado vivir y a lo que tenemos que acostumbrarnos y dar normalidad ya que es la única manera de protegernos. Además, se ha convertido en un nuevo complemento, con diseños atrevidos, lujosos o acordes a los estilismos presentados en las pasarelas.