Denuncian una “brutal agresión” a la directora del IES Saltés de Punta Umbría

En la jornada de este miércoles, el claustro del IES Saltés de Punta Umbría ha vuelto a padecer una situación “muy desagradable”. Los profesores del instituto de la localidad costera han denunciado la “brutal agresión” por parte de una alumna del centro a la directora del mismo.

El equipo directivo del IES Saltés ha querido trasladar su apoyo a la directora, así como denunciar la situación que “llevamos viviendo desde hace tiempo. Esto no es nuevo, y lo hemos advertido en muchas ocasiones“, han afirmado fuentes del centro a diariodehuelva.es. Así, tras lo acontecido hoy, “y con el fin de evitar especulaciones y dar a conocer de primera mano lo sucedido”, han distribuido un comunicado en el que se relatan los hechos acontecidos.

Estas fuentes han confirmado a diariodehuelva.es que “estas situaciones no son nuevas, las hemos ido denunciando cada día porque no solo la sufrimos los profesores, sino también el resto de alumnado del centro”. Asimismo, han apuntado que “vivimos agresiones verbales diariamente, y acabas normalizando situaciones que realmente no se deben normalizar y son denunciables, como la vivida hoy, que ya es la punta del iceberg”.

Qué ha sucedido

En la mañana de este miércoles, tras una situación de enfrentamiento e insultos en el aula, la alumna implicada en la agresión fue llevada ante la dirección del centro para intentar mediar en lo ocurrido. Ante esto, “se suele llamar a la familia para informarla y, en los peores casos, que se lleven a su hijo“. Pues tras “llegar la familia de muy malos modos, amenazando y enfrentándose a conserjes y profesorado, ya en el despacho cuando fue requerida para ver lo sucedido, la alumna se levantó de su silla y comenzó a propinarle una paliza a la directora”, han explicado a diariodehuelva.es.

“La alumna ha arrinconado contra la pared a nuestra Directora, golpeándole la cabeza con un mueble, tirándole de los pelos y propinándole varios golpes. Una situación que no ha llegado a más porque afortunadamente siempre estamos dos compañeros en estos casos y la compañera pudo separar a la alumna”, han continuado. Según las fuentes consultadas y el propio comunicado del IES Saltés, “posteriormente, nuestra compañera ha acudido al centro de salud y al Cuartel de la Guardia Civil y se han interpuesto las denuncias correspondientes. A pesar de haber llamado a la Policía Local y Guardia Civil viendo el cariz que estaba tomando la actitud de esta alumna, no hemos podido contener a la menor ni a sus familiares y, lamentablemente, se ha producido la agresión”.

“No es un caso puntual, nos podía haber tocado a cualquier compañero porque es una actitud habitual en esta alumna y otros que están amedrantando a los propios compañeros, que es aún peor porque los pobres estudiantes lo ocultan y está mellando en sus vidas y rendimiento académico”, han expuesto.

Tal y como relata el comunicado, “a pesar de las sucesivas advertencias que en años anteriores y, en particular el curso pasado, se han realizado desde este centro en cuanto a la falta de seguridad y la indefensión en la que realizamos nuestra labor toda la comunidad educativa (profesorado, personal no docente y alumnado), hoy tenemos que lamentar lo que ya llevábamos tiempo advirtiendo. Varios miembros del Equipo Directivo hemos sido amenazados por una menor, alumna de nuestro centro. A pesar de las distintas peticiones de ayuda a las Instituciones Educativas, de la petición de medidas de seguridad en el centro, de pedir un amparo de todas las instituciones sociales (Asuntos Sociales, Fiscalía de Menores…) hoy hemos tenido que vivir, de nuevo, otro episodio de brutalidad, violencia y falta de respeto mientras realizábamos nuestro trabajo“.

Y continúa advirtiendo que “queremos recordar nuestro escrito del año pasado, en el que el Claustro del IES Saltés de Punta Umbría exponía la insostenible situación en la que venimos realizando nuestro trabajo, con el fin de que se conocieran nuestras lamentables condiciones laborales y que se ofrezcan medidas contundentes y eficaces para solucionar un problema que de puntual no tiene nada”.

“De nuevo queremos dejar constancia por escrito e informar a quien corresponda de la violencia que estamos sufriendo en nuestro centro ante la pasividad de la Administración. En nuestro trabajo nos encontramos demasiado a menudo con amenazas, provocaciones, insultos y humillaciones hasta el punto en el que podemos decir que se está normalizando esta serie de situaciones. Sin embargo, no podemos normalizar estos hechos ya que en muchas ocasiones, como esta vez, corre peligro la integridad física y la psicológica tanto del profesorado como del alumnado. Esta vez le ha tocado a nuestra Directora”, han explicado.

El Claustro del IES Saltés quiere también transmitir a su Directora todo su apoyo y cariño y dejar constancia de que “vamos a trabajar todos a una para que estas actitudes violentas y delictivas no queden impunes. Por ello mañana, jueves 15 de octubre, a las 12 horas realizaremos una parada de cinco minutos para mostrar nuestra total repulsa a actuaciones como la que hoy nos ha tocado sufrir”.

Desde el centro tienen claro que “esta no es la Punta Umbría que nos representa, estas no son las familias que queremos en nuestro centro porque no reflejan la realidad de lo que es Punta Umbría, y de lo que queremos llegar a ser”. Estas fuentes del centro han explicado a diariodehuelva.es que “no podemos hacer más allá que seguir trabajando por un entorno escolar respetuoso y seguro, denunciarlo y que se visualice para que este tipo de actitudes no se repitan continuamente porque está afectando al resto de estudiantes, que se ven amenazados a diario; y al propio claustro”.

Apoyo

Desde el profesorado del centro, así como sindicatos de Educación han mostrado su indignación y han denunciado la situación que viven los centros como el IES Saltés de Punta Umbría. Asimismo, han querido apoyar a su compañera ante tal difícil caso y este jueves, a partir de las 12 horas se realizará una concentración ante las puertas del centro para denunciar el caso y reclamar medidas al respecto.