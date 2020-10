Alfredo Durán: “Durante el confinamiento he pasado los mejores días de mi vida”

Alfredo Durán ‘el Medalla’, propietario de la empresa ‘Duransur’, dedicada a la distribución de material para la hostelería, es uno de esos personajes de Huelva que forman parte de la fisonomía de la capital onubense. Nos lo podemos encontrar por cualquiera de los puntos cardinales y siempre con la simpatía que le caracteriza, mostrando su alegría y desparpajo allá donde se encuentre.

Alfredo es espontáneo, cordial, efusivo, servicial, solidario, con alto sentido de la amistad, empático, ocurrente, dicharachero, muy trabajador y más de Huelva que un choco.

A nuestro invitado de hoy, le encanta ir con su teléfono móvil, haciendo “entrevistas” de todo tipo por las calles de Huelva, y sobre todo en las manifestaciones se vuelve más activo a la hora de pedir opiniones, en cambio cuando se le pregunta a él, suele ser parco en palabras. De todas formas lo llamo para conocer su opinión sobre la actualidad de Huelva en tiempo de pandemia, y comienza así:

“La situación actual de momento es soportable, pero como no vayan cediendo los contagios y la economía se recupere, lo vamos a pasar regular”.

¿Qué hiciste durante el confinamiento en el estado de alarma?

Lo pasé en casa con mi familia, y aunque creas que no, los mejores días de mi vida. Hubo como no podía ser de otra manera, mucha complicidad entre todos, conversamos continuamente, nos divertimos con los juegos de mesa y con las series de televisión, en definitiva nos fuimos redescubriendo y lo dicho, nos lo pasamos fenomenal. Pero ojo, no quiero más confinamientos.

¿Cambiará la vida tras la pandemia?

Toma nota, en 5 meses no nos acordaremos de nada, o por lo menos eso es lo que quiero y deseo.

¿Ha sido el gremio de la hostelería de los más perjudicados en esta pandemia?

Durante el estado de alarma como es lógico, al estar cerrados todo el sector si se ha resentido el sector, una vez que se levantó el encierro los establecimientos de hostelería nocturno si han sido de los más perjudicados. Pero los bares y restaurantes en general no. Creo que ha sido el mejor verano de hace muchos años para Huelva

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Muy sencillo, simplemente seguir trabajando para mí Huelva, a la que quiero y defiendo con toda mi alma.

¿Qué echaste de menos durante el confinamiento?

Tú sabes que yo soy muy efusivo por naturaleza, por lo que los abrazos y los besos, es lo que más rabia me daba no poder darlos. Y últimamente el poderme fumar un cigarrillo en una terraza.

¿Cómo venderías Huelva para atraer más turismo?

Huelva se vende sola. Huelva es un paraje natural desde el Matadero pasando por Vázquez López, refrescándote en Punta Umbría, pringándote de aceite en Beas, te comes unos tomates de Palos de la Frontera y un solomillo de Aracena y te acuestas la siesta debajo de y un bellotero en el Campillo y es la gloria. Camacho nosotros no vendemos Huelva, la regalamos.

Alfredo, ¿quieres añadir algo más?

Para terminar, quiero decir con respecto a las personas que nos deberían de cuidar de este virus, que nos hemos dado cuenta todos los “borreguitos”, de las carencias de los que nos gobiernan a nivel internacional, o son una panda de ineptos o nos están utilizando. Lo de España es para escribir un libro y me da un poco de vergüenza de los que gobiernan mi país.

Yo de momento me voy a olvidar de la pandemia, de los políticos y de todo, que hoy he tenido un día muy ajetreado y voy a ir a tomarme con una cerveza y un revuelto al Portichuelo.

Y que no se me olvide. Viva el Recre

Te quiero Don Camacho Malo