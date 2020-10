Ramón Arroyo: “deseo que nuestra sociedad cambie para mejor y que los poderes públicos hagan política de verdad”

A Ramón Arroyo, nuestro entrevistado de hoy, lo conozco desde los años 70, cuando yo estaba de corresponsal de RNE en Isla Cristina. Desde el primer día que nos vimos empatizamos ¡y de qué manera!, lo que ha hecho que mantengamos unos buenos lazos de amistad, de cual me alegro y me siento muy orgulloso, pues personas como Ramón es difícil encontrarse en esta vida.

Ramón, toda su vida se la ha dedicado a la radio y al flamenco, sus dos grandes pasiones. Como técnico era toda una garantía tenerlo al lado. Personalmente, cada vez que hice programas en RNE, tanto de carnaval, motor o deportes, nunca tuve un guión, y a Ramón tampoco le hacía falta, para saber a cada momento lo que necesitaba el espacio para destacar, lo cual dejaba a las claras nuestra sintonía y su gran profesionalidad y conocimiento del medio.

Este “cañaílla” es persona cordial, alegre, riguroso, solidario, servicial, alto sentido de la amistad, con don de gentes, sabe de flamenco más que nadie y fundamentalmente es muy “güenagente”.

Como no podía ser de otra manera, tenía que estar en esta colección de entrevistas que estoy realizando en tiempo de pandemia. Lo veo, se lo propongo y del tirón comenzamos.

¿Ramón qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Bueno, al ser una situación desconocida por nuestras generaciones actuales, creo que se está afrontando con mucha valentía. No obstante, todo lo que es desconocido, trae muchos riesgos y por ende, daños colaterales. No hay más remedio que adaptarse y convivir con el enemigo hasta que se pueda vencer.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Durante el estado de alarma, vamos en el confinamiento, hice lo que las autoridades sanitarias nos aconsejaron, dado a que, pertenezco a la llamada población de riesgo por edad. Guardé junto a mi esposa, que es sanitaria, encierro total, y ella se encargaba de traer los víveres y poco más.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

He de decir antes de nada, qué, el mundo de la comunicación, ya había cambiado antes de la pandemia, por lo menos desde mis comienzos allá por los años 70 del siglo pasado. La pandemia, lo que ha logrado de alguna forma es, agudizar el ingenio de las nuevas generaciones que utilizan desde su aparición en el mercado, las modernas tecnologías.

En cuanto a si cambiará, o no la vida por la pandemia. Creo que algo influirá en nuestro comportamiento por lo menos de momento, pero nuestra forma de ser y actuar, también me dice, que cuando exista un remedio, el paso del tiempo, nos hará volver a ser, tal como somos.

¿Has pasado miedo en algún momento?

En ningún momento, no obstante he decir, que me ha mantenido muy preocupado día a día por el estado alarmante de la situación que sorprendió a nuestro país y que a día de hoy, aún me preocupa por la falta de recursos que las instituciones políticas, proponen y ponen encima de la mesa.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Ufff! Proyectos… Infinitos, pero ya, inalcanzables. Deseos, sí, también, muchos, pero el principal… Que nuestra sociedad cambie para mejor y que los poderes públicos hagan política de verdad que vaya en beneficio de la ciudadanía y no en la de ellos mismos.

¿Qué es, lo que has echado de menos en estos siete meses de pandemia?

Sin pensarlo dos veces la sociabilidad, las reuniones con los amigos, los ratitos de tertulias, amistosas, flamencas, etc.

¿Cómo venderías Huelva, para atraer inversores y turismo estacional?

Sin mirarme todo el día el ombligo, y llevando 40 años vendiéndola (sin resultados). Ya no la vendo más, lo siento, quedémonos como estamos. La disfrutaremos mejor.

¿Crees, que si siguen los rebrotes, volveremos al estado de alarma general?

¡No! No lo creo, se harán restricciones y leves confinamientos, por zonas, localidades.etc. etc. Pero, alarma general, no!

¿Cómo calificarías el papel que ha jugado la radio en estos meses?

Lo siento, no he estado al tanto de la radio, la TV ha sido el medio que más ha ocupado mi tiempo.

¿Sigues llevando tus programas de radio?

Ahora mismo estamos parados, pero sigo colaborando con las peñas flamencas en presentaciones y concursos, asimismo, daremos charlas, próximamente en los colegios, y también en La Palma del Condado, con motivo del décimo aniversario del nombramiento del Flamenco, como Bien Inmaterial de la Humanidad, y a la vez, al Fandango de Huelva, como Bien de Interés Cultural (BIC). ¿Cómo ves la situación del flamenco con la pandemia? Esta pandemia, va a hacer mucho daño, es precisamente en éste tejido cultural, donde más se ha notado durante todo el proceso. No se ha celebrado ningún tipo de festival veraniego y ahora, tímidamente se estan realizando algunas actividades, siempre con un aforo muy reducido. En definitiva, le va a hacer, mucho, mucho daño. Muchos años en radio y en el flamenco, ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos? Mis mejores recuerdos. Uffff muchos, Festivales por doquier, de todo tipo, Flamencos, Pop, Iberoamericano, Clásicos, etc. Las 100 horas de Radio (récord del mundo, en permanencia) y especialmente el conocimiento adquirido y desarrollado posteriormente, y la gran amistad de much@s compañer@s. ¿Peores momentos? Algunos también, pero no merece la pena reseñarlos.

Ramón estamos llegando al final de esta charla que hemos mantenido, si quieres añadir algo más, hazlo. En definitiva, que esta pandemia ha de hacernos reflexionar a todos, especialmente para reactivar nuestros comportamientos, bien sea con

nuestros semejantes, como con la naturaleza. La Vida es Bella.