Juan F. Caballero: “Durante la pandemia, las redes sociales están siendo una fuente creciente de generar odio y mentiras”

El presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Juan Francisco Fernández Caballero visita hoy nuestra sección de entrevistas en tiempo de pandemia. Periodista de raza, bien informado, intuitivo, fiable, cordial, semblante serio, pero afectivo y cercano, solidario, trabajador, alto sentido de la amistad, crítico, cinéfilo, ecologista, y sobre todo muy “güenagente”.

Me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista y agradece que esté contando en esta sección con muchos compañeros de profesión. Accede del tirón a contestar a las preguntas y entramos en acción a la tarea.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Sigue siendo una situación muy complicada, mantener el equilibrio entre la salud y la economía es muy complejo y al final termina afectándonos a todos de una forma u otra. Es duro y lo va a seguir siendo unos meses más, pero confío en la solidaridad de la gente y en que al final se vea la mejor cara de nosotros mismos para poder salir adelante.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Pues me tocó pasarlo solo, en Huelva, y lo que hacía era teletrabajar por las mañanas y por las tardes pues dedicarme a leer y sobre todo a ver películas, ya que el cine es mi gran pasión. Hablaba por teléfono a diario con mis padres y de vez en cuando hacíamos videoconferencias con los amigos donde nos poníamos al día… y también me enganché bastante al Facebook, tal vez demasiado, como periodista intentaba rebatir muchas de las ‘Fake News’ que se compartían a diario en las redes sociales, pero era un trabajo inabarcable, terminé desistiendo.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo de la comunicación?

Quiero pensar que va a venir una época muy buena. Después de la I Guerra Mundial llegaron los felices años 20, después de la II Guerra Mundial se forjaron grandes alianzas y hubo un gran crecimiento económico. Cambiarán hábitos, seremos más cuidadosos con la higiene, espero que se ponga más en valor la sanidad pública…

En cuanto a la comunicación sí creo que esta crisis que ha puesto sobre el tapete las posibilidades del teletrabajo y de internet, en general va a ser un aldabonazo para la prensa en papel, no desaparecerá, pero sí creo que se va a convertir en algo residual, por desgracia, porque a mi el papel siempre me ha encantado. Pero se abrirán otras puertas, habrá más opciones para el periodismo especializado, cada vez son más las fórmulas de patrocinio que se gestan en la red y la necesidad de comunicar sobre temas específicos en este caos de información que es internet. Poner orden en ese maremagno de datos y opiniones será la nueva labor del periodismo. Siempre hemos sido esenciales y lo seguiremos siendo.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No por mí, pero sí por mis seres queridos, mucho. El confinamiento coincidió con un drama familiar ya que mi madre enfermó de un cáncer muy agresivo y mientras yo me quedaba en Huelva el resto de mi familia estaba en mi pueblo natal, Castuera, en Badajoz. Había una preocupación constante, porque el coronavirus sería letal en ese caso. Finalmente falleció el pasado 2 de julio, pero al menos ocurrió una vez que se levantó el confinamiento y pude despedirme de ella. Me quedo con eso.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Soy una persona que vive bastante al día la verdad y el futuro siempre me queda muy lejos. Pero aún así al margen de todas las actividades que tenemos con la Asociación de la Prensa de Huelva que son muchas y muy importantes, te diré que me gustaría sacar algún proyecto digital vinculado al mundo de la solidaridad y de momento no te daré más pistas.

¿Qué has echado de menos en estos siete meses que llevamos pandémico?

Uff.. durante el confinamiento desde luego a la familia que la tenía lejos, precisamente cuando más falta hacía estar unidos…. Y en general supongo que dar más besos y abrazos, soy de los que tiene esa cultura arraigada y lo del codo no es que me gusta mucho. Pero no queda más remedio, hay que ser responsable y creo que los periodistas tenemos también que dar ejemplo. No podemos pedirle a la población que cumpla unas normas que luego nosotros no llevamos a cabo.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo más estacional?

A Huelva no hay que venderla, si no darle oportunidades. Tenemos la bendita suerte de tener un patrimonio natural magnífico con muchos recursos a los que poder agarrarnos todavía, pero también tenemos la maldición de estar colocados geográficamente en una esquinita recóndita, en el último confín de Europa por el sur y sin comunicaciones ni infraestructuras adecuadas es difícil que la gente se anime.

De todas formas, creo que la revolución de las energías limpias, el crecimiento del turismo cada vez más verde y donde se pone en valor el paisaje y la no masificación y la formación que están recibiendo las nuevas generaciones permitirán crecer a Huelva, por su potencial natural y sin necesidad de acudir a falsos chauvinismos.

¿Qué actividades tiene pendiente para los próximos meses la Asociación de la Prensa?

Pues ahora mismo estoy muy centrado en los proyectos de la Asociación de la Prensa de Huelva. Son muchas horas de trabajo, pero es un orgullo representar a una entidad con 110 años de historia y con tanta buena gente que la compone.

Entre los muchos proyectos tendremos la entrega del Premio Ángel Serradilla al gran Manolo Ovalle, el 22 de octubre, al día siguiente será la presentación del libro de la compañera Mar Toscano ‘El tesoro de Isla Carolina’ de la editorial Pábilo. Para el 5 de noviembre tocará el turno a la presentación del anuario de la prensa de Huelva 2019 y la exposición con las mejores fotografías publicadas en prensa el pasado año.

Durante el Festival de Cine de Huelva estaremos como siempre vinculados con la entrega del premio Manuel Barba al mejor guión de entre las películas a concurso.

Para los días 26 y 27 de noviembre está fijada la participación en el Otoño Cultural Iberoamericano con unas jornadas sobre ‘periodismo y literatura’ y antes de que termine el año debemos perfilar el modelo de gestión que tendrá el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Son muchas actividades de aquí a final de año.

¿Cómo calificarías el papel que ha jugado la prensa en estos meses?

Impresionante. Creo que el periodismo se crece en las peores condiciones y eso se ha visto durante esta pandemia. Hemos sido esenciales, hemos sabido trasladar a la población medidas muy complejas e inéditas, hemos creado conciencia social y sí, hemos salvado vidas también, porque si la población no se entera de las medidas básicas de higiene, de cómo utilizar la mascarilla, de qué actividades son peligrosas o de cómo se traspasa el virus, el número de enfermos y fallecidos hubiera sido mucho mayor. Hemos cumplido con nuestro trabajo de forma eficiente, conscientes de la responsabilidad que teníamos entre manos.

Por todo ello, en la entrega del Premio Ángel Serradilla de este año, hemos querido también tener una mención especial a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) ya que ellos han sido un referente y una fuente inagotable de conocimiento para los periodistas y la población. Han sido un faro en el que mirarnos.

¿Y las redes sociales?

Penoso. Han sido una fuente creciente de generar odio y mentiras. Pero las redes sociales no dejan de ser una herramienta, la culpa no es de las redes sociales sino de la gente que las utiliza con intenciones aviesas y aquí es donde el mundo de la política ha tenido mucho que ver. A rio revuelto, ganancia de pescadores, pero por el camino ha habido mucha gente engañada. Reivindico el papel del periodismo como elemento para conocer la información de una manera veraz y honesta, no se puede poner a las redes sociales en el mismo plano.

¿Qué es lo que más te ha molestado o dolido de estos meses que llevamos con la pandemia?

A nivel personal la ausencia de mi familia y la enfermedad de mi madre, claro está. A nivel profesional las ‘fake news’ que se han vertido como ríos de fango en las redes sociales, y la utilización torticera que han hecho algunos de esas mentiras poniéndolas al mismo nivel que la información. Me molesta en general que los periodistas siempre tengamos que estar demostrando que somos profesionales y que el tratamiento de la información es nuestra especialidad. Uno se encuentra casos de gente normal discutiendo y rebatiendo a los profesionales su trabajo en las redes sociales. Eso solo pasa con los periodistas, los árbitros y los entrenadores de fútbol y es una pena.

¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte?

Pues no, pero no por miedo ni falta de confianza, si no porque entiendo que los primeros deben ser las personas con alto índice de riesgo y yo no lo soy. Si hubiera suficientes dosis y suficiente personal como para hacerlo en pocos días, no me importaría ser de los primeros.

Juan F., que ha sido una gozada echar un ratito de charla contigo, que ya me contarás ese proyecto que tienes y que de momento no quieres desvelar y haces bien, y por supuesto, todos los éxitos del mundo para la Asociación de la Prensa