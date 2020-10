El Ayuntamiento defiende que se autorice una zona en la ría de Huelva para pesca deportiva

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Huelva, Néstor Santos, ha informado que su propuesta para habilitar un lugar para la pesca deportiva en la ría de Huelva ha sido aprobada contando con el voto a favor de los grupos del PSOE, VOX y su voto como concejal no adscrito. En la votación se han abstenido el PP, Adelante Andalucía, Mesa de la Ría y Ciudadanos.

Néstor Santos llegaba al pleno municipal con una propuesta que destapaba una histórica realidad en la capital: la no existencia de un lugar autorizado y regulado para que los miles de aficionados a la pesca de Huelva puedan practicar su entretenimiento preferido.

La propuesta de Santos recuerda al Ayuntamiento que “a día de hoy en nuestra ciudad no tenemos un espacio específico para la práctica de la pesca deportiva”. Por eso la propuesta de resolución al debate de la capital recoge textualmente que los grupos políticos insten “al Ayuntamiento de Huelva para que trabaje conjuntamente con el Puerto de Huelva para habilitar dentro de Huelva capital, concretamente en la ría, un espacio específico provisional, en el que se autorice realizar pesca deportiva, para uso y disfrute de pescadores deportivos en particular, y de todos los onubenses en general, siendo una alternativa de aprovechamiento de espacios infrautilizados de nuestra ciudad, además de un nuevo activo turístico”.

Debate sobre la salud

La propuesta de Santos abre en canal el debate sobre la salubridad o insalubridad de los pescados que habitualmente se capturan en la Ría de Huelva y su entorno del Tinto (junto a los depósitos de los residuos contaminados de fosfoyesos) y el Odiel, junto a las fábricas de la Avenida Francisco Montenegro. De hecho, la Junta no contempla ninguna zona de pesca en este lugar a pesar de que gran parte del territorio está incluido en un Paraje Natural como es el de Marismas del Odiel; y el Puerto considera este área zona industrial. La pesca y el baño están prohibidos en la Punta del Sebo.

También, en el decálogo de propuestas y análisis que emanó del Defensor del Pueblo y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se recomendaba no consumir el pescado procedente de la ría interior de Huelva (canales portuarios e industriales) por su alto contenido en metales pesados. En este foro, al que acudieron integrantes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, científicos de la Universidad de Huelva, miembros de la SEE, ecologistas y partidos políticos se denunció precisamente que muchas capturas acaban en el mercado, con el consiguiente riesgo para la salud de las personas.