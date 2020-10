Paco P. Ramblado: “Espero se pueda recuperar la Regata Oceánica, una prueba de primer nivel” 

¿Qué significó Juan Ortiz para los deportes náuticos en Huelva?

Me gusta que me lo preguntes, para mí Juan Ortiz fue un trabajador incansable por “Las cosas de Huelva”. Juan consiguió, con muchísimo esfuerzo, sacar adelante un proyecto que parecía imposible. Me refiero a “Su Club Marítimo” y lo convirtió en el Centro de Actividades Náuticas de Huelva, en su afán por que “Huelva mirase al Mar”, al que le habíamos dado la espalda, secularmente.

En primer lugar lo hizo desde el Ayuntamiento de Huelva, durante su época de Concejal y, desde su actividad privada, no cejó en su intento de ganar ese espacio para Huelva hasta que lo hizo posible. Recuerdo a Juan con respeto y afecto. A él y a gran parte de su equipo de trabajo que, entre todos, convirtieron en realidad ese proyecto deportivo para nuestra provincia.

Paco, me está encantando este ratito de charla que estamos teniendo y decirte que comparto tu opinión sobre Juan Ortiz, pero estamos llegando al final de esta entrevista y si quieres agregar algo más, hazlo.

Antes de terminar, me gustaría hacer patente mi agradecimiento, como ciudadano Onubense, por la determinación de nuestro Ayuntamiento capitalino y de Puerto de Huelva para poner los “mimbres” que impidan que, nunca más, volvamos a dar la espalda al Mar.