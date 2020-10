Ana Oreiro: “Entre mis proyectos está volver a estudiar y hacer Ciencias Politicas”

Ana Oreiro Blanco, jefa de informativos de la Cadena Cope en Huelva y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, es nuestra entrevistada de hoy, la cual tiene una gran empatía con las personas que la conocen y la tratan, lo que dice mucho de su alto sentido de la amistad. Es cordial, risueña, comprometida y vive la vida con optimismo.

Al llamarla para charlar un ratito y hacer esta entrevista acepta encantada, aunque tuvimos que esperar un par de días, pues estaba muy ocupada en ese momento, pero una vez que comenzamos las respuestas brotan son facilidad y contundencia

Ana, ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Pues mira, el otro día escuché que todas las generaciones, de una u otra manera, terminan sufriendo una guerra y esta es la que nos ha tocado a nosotros. Ha sido una situación que a todos nos pilló desprevenidos, a mi seguro, pero con la que tendremos que aprender a vivir por lo menos durante un tiempo, así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible.

¿Cómo fué tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Durante el confinamiento seguí trabajando en la radio todos los días. Iba sola a la emisora, dos días a la semana venía la chica de a limpieza un rato y nos echábamos juntas un café. Hablábamos de lo raro que era salir a la calle, de la angustia que daban las calles vacías, de qué iba a pasar…

Al salir me iba a casa con mi marido y mis hijos, en mi caso ha sido él quien se ha quedado con los niños durante todo el tiempo, en estado de alarma y hasta ahora que las cosas siguen sin

normalizarse.

Los fines de semana hacíamos videollamadas con mi gente que está en Galicia y también con nuestros amigos de aquí. Los sábados y los domingos nos tomábamos las cañas juntos… jajajajajaja

¿Crees que cambiará la vida tras la pandemia?

En cuanto al mundo en general desgraciadamente entiendo que poco. Creo que continuamos sin darnos cuenta de lo realmente importante y seguimos escuchando el ding, dong de Don Dinero. Por otro lado creo que la crisis económica que ya tenemos encima será muy gorda si no aparece una vacuna pronto que nos ayude a

recuperar parte de nuestras vidas.

¿Y la de los medios de comunicación?

En cuanto a los medios de comunicación creo que durante un tiempo también fuimos capaces de fijarnos en lo realmente importante; en la salud. Y sobre todo también en todas las muestras de solidaridad que fueron la parte buena de la pandemia. Ya se nos ha olvidado y volvemos a las guerras mediocres entre políticos.

Los medios han cambiado mucho en los últimos tiempos, antes de la pandemia. El servicio público ya no es una prioridad. Las nuevas tecnologías fueron fundamentales durante el confinamiento y han venido para quedarse. Sí echo de menos más periodismo de investigación y más análisis político bien fundado.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Claro que he pasado miedo, ¿y quien no?. El estado de alarma fue muy angustioso para mí. Mi familia está a mil km, mi madre tiene 81 años, mi hermano, mis sobrinos, mis amigos… Me aterrorizaba la idea de que pudiese pasarles algo y no poder estar con ellos. He estado 8 meses sin verlos. Ahora lo pienso y no sé cómo aguanté, ojalá no tenga que volver a hacerlo.

Me daba miedo al llegar de trabajar poder contagiar a mi marido o a mis hijos… Si no hubiera sido por ellos no lo hubiese soportado

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Pues soy madre de dos niños de 5 y 11 años así que me queda poco tiempo para pensar más allá de qué voy a hacer mañana… pero cuando tenga un poco de tiempo quiero volver a estudiar, me gustaría hacer CC. Políticas y recuperar el inglés que lo tengo en el olvido por completo.

¿Qué has echado de menos en estos siete meses que llevamos pandémico?

A mi gente sobre todo y a políticos de verdad. De los que hacen POLÍTICA con mayúsculas. De los que se sientan y son capaces de verdad de pelear por el bien común, que básicamente es para lo que les pagamos.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

Huelva es la gran desconocida, es un paraíso natural, cultural y gastronómico. Y creo que necesitaría que los propios onubenses se lo creyesen e invirtieran aquí. Que los grandes sectores productivos fuesen capaces de unirse y dar un paso más, que el valor añadido de todo lo que aquí se produce se quedase aquí.

¿Crees que tal y como está la situación con los rebrotes, volveremos al estado de alarma y el confinamiento general?

Confío en que no. Los profesionales sanitarios conocen mucho mejor la enfermedad y también cómo atacarla. Han sido, son y serán unos auténticos héroes. No vale aplaudirles durante meses y luego insultarles en el centro de salud porque no nos recetan lo que queremos o no nos dan la baja. Espero que en un tiempo si no hay vacuna haya al menos un tratamiento efectivo.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos de tu vida profesional?

Estoy enamorada de la radio, así que casi todos son buenos. Los peores cuando me ha tocado contar sucesos como atentados de ETA, Mariluz, Laura Luelmo…y también cuando un político descuelga el teléfono y se cree que es tu jefe o incluso tu amo, el intento de manipulación no lo soporto ni de jefes, ni de políticos ni de nadie. “La noticia no se discute, se discute el tratamiento”, desgraciadamente en esto también han cambiado mucho los medios de comunicación.

¿Qué papel ha jugado la radio en estos meses de pandemia?

La radio creo que ha tenido un papel fundamental. Es la inmediatez, el saber lo que está pasando a cada momento. Pero también ha sido la compañía, el entretenimiento y hasta la risa en

momentos en los que pocas cosas nos hacían sonreír.

Ana, que ha sido una gozada tener este ratito de charla contigo, que se cumplan tus deseos y no dejes la idea de volver a estudiar y doctorarte en Ciencias Políticas, que buena falta hace que cundiera el ejemplo en nuestro país.