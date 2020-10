Puri González: “Huelva adolece de ‘embajadores’ que vendan nuestro territorio”

Puri González Castilla, licenciada en Ciencias de la Información, es la directora de Comunicación de la FOE y la Cámara de Comercio de Huelva y a la que conocí hace más de un cuarto de siglo, cuando estuvimos trabajando juntos, aunque poquito tiempo, pues pronto se fijaron en sus dotes periodísticas y de comunicación en la Federación de Empresarios, donde le ofrecieron un puesto y dejó el periódico.

Puri, con la que llegué a presentar una sección de carnavales, es una persona cordial, intuitiva, lista, inteligente, prudente, valiente, positiva, risueña, trabajadora, optimista, muy preparada para el cargo que ostenta, con don de gentes…

La llamo para entrevistarla, no lo duda y comenzamos.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La definiría en un solo vocablo: inaudita. Hemos tenido que aprender a la fuerza maneras, modos y hábitos que no han formado parte nunca de nuestro quehacer diario. Pero el ser humano es inteligente y sabe adaptarse y resurgir ante la adversidad, eso que ahora se conoce como ‘resiliencia’.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

El trabajo en la FOE centró mi ocupación durante aquellos duros días dado que nuestra actividad, como Organización Empresarial, fue calificada lógicamente de esencial durante el Estado de Alarma y estuvimos más que nunca pendientes de nuestros asociados que nos necesitaron cerca.

En el ámbito particular, estuve con la mejor compañía posible: mi madre y Alberto, mi hijo pequeño a quien el teletrabajo -al estar su empresa fuera de Huelva- le permitió compartir con nosotras esos momentos que fueron más llevaderos gracias al buen humor que reinaba en casa, a pesar de la situación. Intentamos, día a día, transformar en comedia la tragedia porque de otra forma no hubiéramos podido superar aquello, aunque sin restarle la seriedad y responsabilidad que requería la situación. Para mí, la risa es el mejor antídoto ante la fatalidad y en este caso, de nuevo, los hechos me dieron la razón. Bien es verdad que eché en falta a mi otro hijo, Andrés, el primogénito de la casa, que no pudo salir de Madrid, aunque tuve la tranquilidad de saber que estaba en la mejor compañía, con su pareja, Gema, a quien adoramos tanto como a Laura, mi otra hija política.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

El optimismo que caracteriza mi forma de ser me lleva a sacar una conclusión positiva de la pandemia ya que nos ha obligado a darle una vuelta de tuerca a nuestras vidas y hemos empezado a valorar sensaciones y sentimientos que

antes estaban marginados. Especialmente en un país de ‘sangre caliente’ como el nuestro hay costumbres sociales tan arraigadas difíciles de abandonar que han hecho más difícil, seguro, que en otros lugares hacer frente a esta hecatombe. Y muy torpes seríamos si no fuéramos inteligentes y aprovechemos la lección que nos está dado la COVID19.

Sobre la comunicación, si bien es un tema sobre el que habría mucho sobre lo que hablar, quiero poner de relevancia el papel primordial que han jugado los medios informativos, y digo los medios informativos, porque nos han inundado noticias que nos hemos atrevido a compartir si deparar en su autenticidad, sólo por lograr ser el primero en darlas. Un hábito en todo caso impropio de una sociedad desarrollada que en cuestiones de esta naturaleza tienen que medirse aún mucho más. No todo merece ser leído y mucho menos compartido.

¿Has pasado miedo en algún momento?

La verdad es que no conozco el miedo, afortunadamente. Al principio quizás estuve contrariada porque tenía la sensación de que me estaban arrancado un tiempo que me pertenecía, pero después encajé perfectamente la situación y supe reaccionar con valentía y prudencia, en dosis iguales.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Mi proyecto es un proyecto de vida en el que encaja todo lo que me haga feliz que es la meta que quiero alcanzar en mi paso por este mundo. Y esa es la ‘terapia’ que me aplico en mis relaciones personales, profesionales, en mi familia…..ante todo disfrutar de lo que hago, cómo lo hago y, sobre todo, con quién lo hago.

¿Qué has echado de menos en estos seis meses que llevamos pandémico?

Se me hace bastante duro la ausencia del contacto físico. Sobre todo, esas ganas de abrazar, un gesto tan sencillo pero a la vez tan poderoso del que nos hemos tenido que olvidar de la noche a la mañana.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo más estacional?

Huelva adolece de ‘embajadores’ que vendan nuestro territorio. Nuestra clase política de un signo y otro no han sabido ‘inundar de Huelva’ el mundo. Cosa también bastante complicada cuando, además, tampoco hemos sido capaces de desarrollarnos con unas infraestructuras que nos permitieran vertebrar nuestro territorio de norte a sur y de este a oeste, acercándonos a los principales países emisores de turistas. Huelva necesita aplicar la fórmula del I+I, es decir, inversión sumada a infraestructuras que dará como resultado más desarrollo y, en esa línea, mayor bienestar social. Sólo así haremos prosperar no solo al turismo, sino a la industria, a la agricultura, al comercio, a la hostelería, etc.

¿Se está resintiendo el mundo de la pequeña empresa?

Con carácter general, la crisis sanitaria tiene una vertiente económica que todavía no somos realmente conscientes de ello. Y Huelva, que partía de una situación en clara desventaja respecto a otras provincias, que han sido merecedoras de millonarios planes inversores, tendrá aún mayores dificultades para superar la situación. En esta línea, quiero mandar un mensaje de ánimo a nuestros empresarios y a sus trabajadores que están demostrando una capacidad titánica para enfrentarse a esta cruda realidad que entre todos lo habremos de superar.

¿Qué es lo que más te ha molestado de esta situación que estamos viviendo?

Sinceramente, ha habido momentos en que he lamentado que un asunto de esta trascendencia se haya convertido en arma arrojadiza entre partidos políticos. Creo que la situación hubiera necesitado en ocasiones altura de miras y compromiso institucional que se ha echado en falta.

¿Cómo valoras la labor de los medios de comunicación durante el estado de alarma?

Creo que los periodistas hemos sido un ejemplo, de nuevo, para la sociedad. La dedicación y la profesionalidad que se ha podido comprobar en los medios de comunicación nos lleva a la conclusión de que el periodismo es un valor en alza que se aprecia más en situaciones extremas como esta. Y descendiendo a nivel provincial, creo que mis compañeros han realizado un trabajo excelente, con escasos medios a veces, que aprovecho para agradecérselo.

Puri, estamos llegando al final de esta interesante charla que hemos mantenido ¿Quieres añadir alguna otra cosa?

Para terminar, quiero agradecerte que me hayas permitido formar parte de esta serie de entrevistas que estás realizando que a buen seguro de cada experiencia podremos sacar conclusiones.