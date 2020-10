Fernando Soriano: “Si algún día volviese a los banquillos sería un orgullo entrenar al Recre”

La historia más reciente del Real Club Recreativo de Huelva no podría entenderse sin el autor de los dos goles que hizo enloquecer a los 21.760 aficionados que llenaron el Nuevo Colombino aquel memorable domingo de Pentecostés de 2002 y que significo el ascenso a la Liga de las Estrellas. Me estoy refiriendo a Fernando Soriano Marco que con sus tantos acabó erigiéndose en el héroe de aquel choque frente al Xerez de Schuster y que dio paso a la mejor etapa de los más de ciento treinta años de historia del club más vetusto del país.

El 19 de mayo de 2002 no es una fecha cualquiera para nuestro entrevistado de esta semana. Con él vamos a rememorar aquel día en que las calles de Huelva amanecieron tomadas por camisetas y banderas albiazules y donde aficionados y jugadores se dieron cuenta que había llegado el momento de cambiar la historia. Por supuesto no vamos a obviar su trayectoria profesional y analizaremos la Segunda B desde su actual cargo como director deportivo de la U.D. Ibiza.

¿Qué te dice la fecha del 19 de mayo de 2002?

-Una jornada memorable. Fue el día del ascenso con el Recre a Primera. Como olvidar el ambiente de fútbol que se vivió aquel Domingo de Pentecostés. Cuando salté al césped del Nuevo Colombino que se había inaugurado aquella temporada y vi aquella grada repleta con 20.000 personas animándonos …. ufff los bellos de punta solo al rememóralo. Sin duda el ascenso fue un regalo para Huelva y para todos, pues la plantilla estaba confeccionada para mantener la categoría y fíjate lo que logramos.

¿Cuándo Rubinos Pérez pitó el penalti y fuiste a tirarlo que pensaste? Máxime cuando el día anterior habías estado ensayando y los habías errado. Cuéntanos la anécdota con Lucas Alcaraz

-Pues me acordé de esa anécdota que dices. Sucedió como comentas en el entrenamiento del día anterior al partido frente al Xerez. Habíamos terminado el entrenamiento y estábamos estirando y Lucas Alcaraz me mandó lanzar unos penaltis. Tiré tres, dos al palo derecho que se fueron fuera y uno a la izquierda que entró, Y recuerdo que al volver donde estaban todos los compañeros se acercó el míster y me dijo: Chaval si mañana tienes que tirar un penalti vas a estar ´cagao´ y le comenté no te preocupes que si mañana pitan alguno lo tiraré por donde los he fallado hoy ya que errar tres seguidos por el mismo lado es muy difícil. Y lo tiré por ahí…jejeje, pues cuando tiene esa responsabilidad, siempre tienes indecisión ¿por dónde tirarlo, si miras al portero? en fin las dudas que te entran. Pero en aquel momento lo más complicado lo tenía claro, era por donde lo iba a tirar, di dos o tres pasitos y goool. Qué momento Félix, bueno que te voy a decir que tú lo estabas comentando a pie de campo.

Han pasado 18 años de aquella temporada ¿sigues teniendo contacto con alguien del club?

-La verdad es que no, pues ya no queda nadie de mi época en el club, exceptuando a Manolo Pedraza y recuerdo con mucho cariño a Fernando Benítez que estaba de ayudante de utillero con Chehe y que desgraciadamente falleció, Eso sí, con quien sigo manteniendo relación es con algún compañero como Javi García, Kako Morán, Gallego y especialmente con Loren.

Supongo que sigues al Recre en la distancia. ¿Qué opinión tienes del equipo y que jugador te llevarías a tú U.D. Ibiza?

-Sí que le sigo por el cariño tan especial que le tengo, pero especialmente porque es un equipo de nuestra liga. Aunque no es menos cierto que de momento no estoy muy enterado de la plantilla que están confeccionando esta temporada. Y en cuanto a que jugador ficharía, me gustaba mucho Caye Quintana que ahora está en el Málaga.

¿Entendiste que no se renovara a Salmerón y no le dieran continuidad a su proyecto?

-Bueno, desde fuera es muy difícil opinar de esta cuestión. Habría que estar dentro para conocer los entresijos y saber qué fue lo que aconteció para la no continuidad. Aunque lo que sí está claro es que a la campaña solo le faltó la guinda del ascenso.

En el futbol lo has sido todo, jugador, entrenador y actualmente director deportivo ¿con que te quedas?

–Sin duda con la de jugador. Es donde más he disfrutado, ver a la afición animándote, pisar el césped a diario, celebrar los goles con tus compañeros, no hay color. Sin embargo, la faceta de entrenador es más injusta, estresante y sobre todo exigente, pues si pierde, el que lo haces eres tú y si ganas, el éxito es de los jugadores, pero el fútbol es así y él quiera vivir de esta profesión tiene que asimilarlo. Y en cuanto a lo de ser director deportivo, es una experiencia bonita y sobre todo mucha más relajada y el proyecto que han puesto en mis manos los rectores de la U.D, Ibiza es muy ilusionante y donde tienes que ir reciclándote constantemente, viendo muchos jugadores en definitiva Félix, poner tu sapiencia futbolística para confeccionar un buen plantel para lograr pegar el salto a La Liga profesional.

Hablando de entrenador ¿Cómo fue lo de pasar de jugador a entrenador en un día?

-La verdad que fue una experiencia rara, pero que asumí encantado ya que, desde la entidad almeriense, entendieron que era el “idóneo” para desempeñar ese puesto por la experiencia, peso y carisma” dentro del vestuario, así como “por conocer perfectamente la plantilla. Y la verdad que se me fichó para los cuatro últimos partidos y la cosa salió bien ya que pudimos arreglar el desaguisado y mantener la categoría. La siguiente temporada las cosas no salieron bien y fui destituido.

¿Después de esa experiencia volverías a los banquillos?

-No descarto volver algún día a entrenar, pero actualmente me siento muy identificado con mi trabajo como director deportivo y sería algo a largo plazo.

Si así fuese ¿te gustaría entrenar al Recre?

-Qué duda cabe, pues es un club histórico y al que le tengo mucho cariño, no en vano la primera vez que salí de mi casa fue para ir a Huelva y allí me trataron tanto a mi como a mi familia magníficamente. Y entrenar al Decano del fútbol Español sería todo un orgullo.

Con el Coronavirus y viendo que tanto en Primera como en Segunda y con el gran protocolo que hay se están dando positivos ¿Cómo ves poder disputar la Segunda B si tan siquiera hacer test?

-No se sabe que acontecerá, pero yo quiero pensar que con un buen protocolo y poniendo todos de nuestra parte se podrá disputar. Pues, aunque no sea una ¨Liga Profesional¨, somos muchas personas y muchas familias las que vivimos de esto y la vida tiene que seguir, aun siendo consciente que lo primordial es la salud de los jugadores que son los verdaderos protagonistas

¿Qué piensa de un Liga con cinco grupos y 102 equipos luchando por tan solo cuatro ascensos?

-Es un formato raro, pero solo será una temporada. Lo que está claro es la importancia de la campaña, pues independientemente a los ascensos que es el objetivo de los equipos históricos y con presupuestos altos, es fundamental clasificarse para la Segunda B Pro que según parece será más profesional

Por último ¿qué piensas del control económico y de las posibles desventajas de algunos clubes a la hora de fichar?

Es un tema que debería estar perfectamente reglado y penalizado para los que no cumplan las reglas. Desvirtúa la competición y hace que no se pueda disputar con la justicia que merece. La federación debería poner mucho más interés en todo esto.