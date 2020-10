El Ayuntamiento de San Juan garantiza recursos y apoyo a la residencia de ancianos

La situación que se vive en la residencia de San Juan preocupa, y mucho, en la localidad.

Así, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha explicado, a través de su gabinete de comunicación, que viene movilizando desde el inicio de la pandemia, “todos aquellos recursos materiales y económicos posibles de partidas del presupuesto municipal para que la Residencia de Mayores San Joaquín y Santa Ana del municipio pueda afrontar los rebrotes del coronavirus con las máximas garantías de seguridad”.

En palabras de la alcaldesa, Rocío Cárdenas, “lo más importante en estos momentos es que nuestros mayores tengan a su alcance todos los recursos ya que nuestra residencia y su dirección están poniendo en marcha todas las contrataciones necesarias y todos los recursos materiales para que esta situación pueda controlarse cuanto antes”.

Rocío Cárdenas ha señalado “desde el minuto uno de la Covid-19 las gestiones para que a nuestra residencia no le faltara de nada no han cesado, ya que en estos momentos la prioridad de todo el municipio es atender la emergencia y cuidar y velar al máximo por nuestros mayores. Para ello, se hace necesario que sigamos poniendo recursos de partidas de gastos que este año no se han hecho. Al mismo tiempo seguimos en coordinación permanente y en contacto haciendo gestiones con todas aquellas administraciones públicas y privadas implicadas, con las autoridades sanitarias y con la Junta de Andalucía para que cuanto antes esta colaboración entre administraciones sirva para que entre todos podamos salir de aquí lo antes posible”.

Como ha informado la alcaldesa “nuestra Residencia viene realizando contrataciones extraordinarias y este Ayuntamiento, sensible a la situación, les estamos arropando en todo momento para cuanto puedan necesitar”.

La primera edil quiere expresar el agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestra residencia, así como a la propia dirección, “porque se están dejando la piel en combatir una situación difícil que ha azotado precisamente a las personas que más debemos proteger y cuidar en estos momentos” -detalla. “El Ayuntamiento, -prosigue, en representación de los sanjuaneros y sanjuaneras no cesará en su empeño de seguir aportando todo lo que sea necesario para nuestra Residencia y seguirá velando las 24 horas por seguir realizando las innumerables gestiones que hagan. Estamos coordinando a diario casi al minuto tanto con los trabajadores como con la dirección del centro, así como con otras administraciones públicas”.

Los recursos que sean necesarios, dice la alcaldesa, serán destinados a sus instalaciones y en favor de sus residentes y trabajadores y puedan paliar las dificultades que día a día vienen siendo necesarias.

Por último, se vuelve a lanzar un mensaje a la población ante los casos de Covid-19 que han aumentado en estos últimos días en el municipio. “En un mensaje de esperanza pide a toda la población que sigan las recomendaciones de forma estricta y que el Ayuntamiento seguirá trabajando durante todos los días en aumentar las medidas de prevención del contagio en nuestra localidad” -dice.

Cárdenas ha finalizado diciendo que estarán pendientes de la evolución, del estado de salud de todas las personas y ha insistido en la necesidad de colaborar juntos “que acabemos pronto con esta pandemia unidos y un mensaje de ánimo y esperanza para todas las familias y fundamentalmente para los familiares de los residentes y que se restablezca pronto la salud de todos”.