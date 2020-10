Con ‘Seth’ de reivindicarse en el Recreativo

Desde su fichaje por el Recreativo de Huelva, una coletilla acompaña a Seth Vega, al que los críticos apodan como el ‘delantero de los cero goles’ porque el nuevo jugador albiazul aún no ha visto portería en la Segunda División B. Una estadística que el ariete está dispuesto a cambiar con su ‘seth’ de reivindicarse en el Decano.

De hecho, ya se estrenó como goleador recreativista hace unos días en el amistoso contra el Badajoz. “Llevaba mucho tiempo sin marcar y no tenía mucha confianza cara a portería“, admite. “Pero he ido mejorando y el ‘míster’ me ha dado seguridad. Gracias a eso voy mejorando en el tema del gol“, desvela.

Mucho más que el gol

Claro que el juego de Seth va más allá del gol. El ariete se autodefine como “un delantero agresivo. Me gusta ir al choque y cuerpear con los defensas“. De ahí su promesa de “dejarlo todo en el campo día a día para ayudar al equipo, y si hay que sacrificarse lo haré sin ninguna duda“.