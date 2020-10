Juanma Fernández:  “Me disgusta la actitud de los desaprensivos que se ponen en riesgo y nos ponen a los demás” 

A Juanma Fernández, nuestro entrevistado de hoy le tengo un gran aprecio y es que él es de esas personas “güenagente” que te puedes encontrar en Huelva. Lo conocí en su etapa de universitario, junto a otros compañeros que se preocupaban por dar a conocer a través de los medios de comunicación toda la información que generaba la universidad de Huelva, creando un suplemento en el periódico Huelva Información junto a Juan Carlos Jara, Javier Ronchel y José Ángel González.

Juanma es de las personas más serviciales que conozco, trabajador, emprendedor, con iniciativas, sociable, comprometido con la sociedad, cordial, con las ideas claras, alto sentido de la amistad….

Actualmente es propietario de una papelería, pero antes también estuvo trabajando en el mundo de la automoción y del marisco, sin olvidar que la edición de publicaciones también forman parte de su día a día

Así de polifacético es Juanma, quien ha contestado de esta manera a las preguntas que le he formulado:

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Rara. Todo es muy raro. Todo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados.

-¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Lo pasé con mi mujer y mi hijo en Bellavista, donde vivo actualmente. Al principio fue muy fastidiado estar sin hacer nada, sobre todo para mí que estoy acostumbrado a mucha actividad. Después de los primeros quince días comencé a abrir la papelería por las mañanas y fue algo más llevadero. Aunque por las tardes a veces me subía por la paredes. Y también me afectaba mucho ver a mi hijo de 14 años todo el día encerrado. Pero bueno, no debería quejarme, al fin y al cabo tengo dos patios grandecitos en los que por lo menos veía la luz del día.