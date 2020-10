Quico Orellana: “Hay que dotar a la provincia de infraestructuras para llegar a esta tierra fácilmente”

Francisco Orellana, Quico para los amigos, es un joven empresario de la hostelería que también trabaja en Correos, por lo que se multiplica en sus labores diarias. En El Portil, regenta el bar La Paraita, donde en época estival abre sus puertas para ofrecer un buen servicio y unas tapas que son muy demandadas por sus clientes. En invierno, los fines de semana son los únicos días que se puede disfrutar de este bar con su magnífica terraza.

Quico, que es un clásico de este núcleo costero desde su más tierna infancia, es un joven emprendedor, muy trabajador, agradable, con don de gentes, sociable, simpático, muy portileño, reivindicativo, listo, intuitivo y con madera de buen relaciones públicas, que quiere hacer de su establecimiento hostelero todo un referente del buen tapeo y desde luego lo está consiguiendo.

Puesto en contacto con él para sentarnos un ratito y charlar sobre la actualidad, lo hacemos mientras de degustamos unas gambas riquísimas, en compañía de Pruden Serrano Robles, que es de su pandilla de amigos desde niños. La primera pregunta salta del tirón

-¿Cómo ves la situación que estamos viviendo en estos momentos?

-Tal como la veo, es una situación atípica, la cuál ha trastocado la vida de las personas, abocándolas a formas de vivir distintas de las que teníamos anteriormente.

-¿Cómo fué tu día a día durante el estado de alarma, dónde y con quién lo pasaste?

-Por supuesto metido en casa, intentando día a día reconducir mi vida, una vida difícil, puesto que soy una persona joven y muy sociable y me gusta salir con frecuencia con mis amigos y divertirme.

Estuve cada día haciendo siempre lo mismo, es decir, aparte de comer, me organizaba para leer y hacer alguna que otra tabla de gimnasia y por supuesto lo mejor de todo el confinamiento, estar con mi familia, pues yo vivo aún con mis padres y mis hermanas.

-¿Qué es lo que más has echado de menos?

-El contacto con los amigos y demás personas y hacer lo que me diera las ganas, en el buen sentido de la palabra.

-¿El futuro cómo lo ves? ¿qué proyectos tienes?

-El futuro es incierto en este país, y por lo tanto tiene que cambiar mucho la situación para exprimirte la cabeza y pensar en otras ideas de proyectos de futuro.

-¿Crees que cambiará la vida después de esta pandemia?

-Yo creo que una vez pasada esta pandemia y que transcurra un tiempo, todo volverá a la normalidad anterior, aunque al principio tengamos un poco el hábito de ponernos las mascarillas y nos quede lo del distanciamiento entre personas y los saludos.

-¿Y en la hostelería?

-El mundo de la hostelería, es un oficio difícil, que siempre ha sido complicado, porque hay que adaptarse a las costumbres y sentir de cada persona, pero aparte de eso, también volveremos a la vida anterior a la pandemia

-¿El gremio de la hostelería ha sido de los más perjudicados?

-Creo que sí, pienso que el tejido hotelero es el que se lleva la peor parte y estamos sufriendo más las consecuencias.

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

-Huelva es una tierra con infinidad de recursos naturales y en ella se puede hacer de todo lo que la mente imagine, por supuesto dependemos de los políticos y de personas emprendedoras y con ideas de futuro. Creo que Huelva se vende sola, solo hay que tener buenas ideas e intenciones. La materia prima está, son los políticos los que han de poner en marcha iniciativas y dotar a la provincia de infraestructuras para llegar a esta tierra fácilmente y con comodidad.

-Quico, llevas tres años como hostelero en El Portil con tu bar “La paraita”. Durante el verano abres a diario, pero en invierno cierras.

-Bueno cierro a medias, pues los fines de semana abro las puertas durante todo el año.

-¿Qué necesita El Portil para recobrar más importancia turística y estacional?

Es una pregunta difícil de contestar, pero yo voy a dar algunas claves: De momento nos falta una infraestructura adecuada, como por ejemplo un paseo marítimo, que sería un lugar donde montar casi toda clases de negocios. Aparte es imprescindible, preparar mejor la playa, lo que son las zonas de baño, abasteciéndola de buenos accesos limpieza de piedras y escombros de la orilla, que debido a ello dificulta el baño de los turistas y lógicamente de los residentes, por lo que se necesita la restauración de la misma, aportando arena, montar duchas y aseos. Y desde luego, hacer más habitable los lugares públicos y dotar la población de actividades recreativas, deportivas, culturales… La falta de infraestructuras, como colegios, líneas de autobuses más continuadas, mejores dotaciones de servicios, hace que El Portil, no vaya creciendo y por tanto no tenga más personas censadas.

-La Paraita se ha convertido sin lugar a dudas en un punto de encuentro portileño, dinos qué ofreces fundamentalmente

-Aparte de un buen servicio, una gran variedad de tapas, entre las que más me piden están los distintos tipos de ensaladillas, la carrillera en salsa, la tortilla española por citar algunas, sin dejar de lado los montadito, que también tengo un gran surtido y son muy demandados. Y en esta tierra no podemos olvidarnos de unas gambas riquísimas que me piden muchísimo.

Y muy importante, unos precios más que competitivos, en una terraza llena de encanto y alegría.

Quico, que te deseo toda clase de éxitos en esa “Paraita” y que sigas creciendo como empresario y decirte que estar en tu bar de tapeo es simplemente una gozada.