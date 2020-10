Rogelio Guijarro: “Mi proyecto es dejar en la mejor situación a Tecnidib para la segunda generación”

A Rogelio Guijarro, nuestro invitado a esta entrevista en tiempo de pandemia, lo descubrí hace más un cuarto de siglo, cuando empezó a ser uno de los patrocinadores de La Tertulia Recreativista, a través de la papelería Tecnidib, que regenta junto a su socio José María Robles. Desde entonces, nos une una buena amistad.

Rogelio, es muy recreativista, y también antisevillista, es crítico, va por derecho a la hora de decir las cosas, pero servicial, entrañable, cordial, trabajador, luchador, risueño, buen conversador y defensor de las cosas y tradiciones de Huelva

En estos momentos está, como no, preocupado por su negocio, pues las ventas no son como antes de la pandemia y nuestra conversación ha empezado por ahí por preguntarle su opinión sobre de la situación que estamos viviendo en estos momentos, y él ha contestado así:

A mi parecer, la situación en la que nos encontramos es la peor que podría imaginar. Nunca pensé que, una pandemia con tantas muertes y el colapso sanitario vivido en ciertas comunidades autónomas, pudiera ocurrir en un país como España, del que presumimos de tener la mejor sanidad del mundo.

Creo en la sanidad Española, efectivamente es de las mejores del mundo, pero las decisiones políticas no han sido las más acertadas y los recortes que tuvimos en sanidad han provocado que estemos entre los países más afectados.

-¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-El confinamiento lo pasé de una manera totalmente atípica, pues éramos de las llamadas empresas esenciales, por lo que no llegamos a cerrar nunca. Decidimos solo abrir a media jornada para no dejar de atender a aquellas empresas que nos requerían. Lo peor para mí, fue el miedo de algunos de mis empleados a la COVID-19, pero poco a poco lo superaron.

En mi caso, no me sentí mal en ningún momento, por las mañana hacia el poco trabajo que teníamos y las tardes las pasé con mi mujer y dos de mis hijos. Teníamos nuestra rutina, sobre las cinco de la tarde jugábamos al parchís, al monopoly o al dominó, y cuando terminábamos veíamos una película, eso sí, echando mucho de menos a mi otra hija la mayor que se encontraba y continúa en Gerona, en el hospital de dicha ciudad y por tanto en primera línea de batalla.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de las papelerías?

-La vida, una vez superemos esta pandemia, que únicamente ocurrirá cuando salga una vacuna, pienso que rápidamente volverá al estado anterior, dejaremos atrás la “nueva normalidad” y valoraremos mucho más lo que teníamos.

En el mundo de la papelería, el daño causado es muy grande. Al suspender las clases a medio curso y en este nuevo con tantas incertidumbres, las ventas se ven afectadas, sumándose el teletrabajo en las administraciones públicas, cuyo consumo ha caído enormemente. Esto va en detrimento del comercio local, después de resistir a las grandes empresas, y la famosa ley de contratación del estado que no tiene en absoluto en cuenta a los que aquí trabajamos, vivimos y pagamos impuestos. Solo se mira que sea más barato sin tener en cuenta nada más, por lo que creo muchos comercios locales no aguantarán como se prolongue mucho este estado de incertidumbres.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Particularmente no he tenido miedo, pero si mucho respeto a la enfermedad. En los años cincuenta y principio de los sesenta, España sufrió una pandemia del virus de la poliomielitis, era una enfermedad que afectaba mayormente a los niños. En 1961, a mis cinco años, estaba en el colegio Tartessos y varios niños fuimos afectados por el virus. Posteriormente en el año 1962-1963, se vacunó masivamente a todos los niños con la famosa “vacuna del terrón de azúcar”, y debido a que yo fuí uno de los afectados ante la ausencia de la vacuna, tengo mucha precaución de no volverme a ver afectado por otro virus. En este nuevo virus, los más vulnerables son los mayores, y ahora yo soy mayor, de ahí el respeto pero no el miedo.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Mi único pensamiento se basa en dejar la empresa lo mejor situada posible, para poder dar continuidad a una segunda generación, pues ya con sesenta y cuatro años, pronto me jubilaré y me gustaría dedicarme más a disfrutar con mi mujer y la familia, que poco tiempo hemos tenido, porque esto de ser autónomo y empresario te deja sin vacaciones, y con menos tiempo para disfrutar, aunque aún me encuentro joven para aprovechar todo ese tiempo que tendré.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos seis meses que llevamos de pandemia?

-Lo que más he echado de menos ha sido a mi hija Sara, que como te dije está en Gerona y la hemos podido ver muy poco. Por otro lado, los ratos con los amigos. pero sobre todo a mi Recreativo de mi alma, pues para mí un fin de semana sin el Recre, no es un fin de semana de verdad. Eso sí, solo me interesa la división donde juegue el Recre, esa es para mí como la Primera división.

-¿Cómo “vendería” Huelva para atraer inversores y turismo más estacional?

-Huelva es una provincia de las más bonitas de España, creo que lo único que necesita son infraestructuras, esas que los políticos a nivel nacional nos prometen antes de las elecciones y después se olvidan, porque somos pocos los votantes y nos dejan fuera de todo. Espero que algún día nos toque y nuestros políticos sepan luchar por esta tierra y no solo para cobrar sueldos.

-Los rebrotes se están produciendo después de las vacaciones estivales, ¿crees volveremos al estado de alarma?

-No lo creo, tendría que ser una catástrofe para que eso volviera a suceder, y no porque quizás no sea necesario, sino porque nuestra economía no se lo podría permitir.

-¿Cómo ves la situación de Huelva?

-Huelva estaba ya mal antes de la pandemia, desgraciadamente no tenemos un casco histórico como otras ciudades, solo tenemos de atractivo un centro con sus calles, bares y comercios que es lo que le da vida, pero en el caso del comercio este se muere ante las dificultades que tiene en competir con los centros comerciales construidos a las afueras, con aparcamientos gratuitos y sumándose las dificultades para acceder al centro, parece ser que es la tormenta perfecta para acabar con dicho centro. Si seguimos así, Huelva capital morirá.

-¿Si te lo proponen serías de los primeros en vacunarte del Covid-19?

-No, nunca sería de los primeros en presentarme voluntariamente, siempre tendría que estar completamente realizadas todas las fases clínicas de los ensayos, y como dicen en la antigua mili “voluntario ni para comer”.

-Rogelio que hemos echado un buen ratito de charla, pero si quieres añadir algo más, es el momento.

-Nada Jose Luis, darte las gracias por ofrecerme esta oportunidad de expresar mi opinión y colaborar contigo en cualquier cosa, pues sabes que eres muy querido entre nosotros. Un abrazo.