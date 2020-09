Félix Belzunce: “Se reducirá el empleo y puede que existan abusos en los ERTEs”

Hoy traemos a esta sección a Félix Belzunce, al que conozco desde pequeñito, debido a la gran amistad con sus padres, Félix y Lucía, desde que su progenitor era director de la Caja de Ahorros de Huelva en Isla Cristina allá por los años 70.

Félix, abogado de profesión y trabajador de la Diputación Provincial, es una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida. Es inteligente, intuitivo, perseverante, cordial, con don de gentes, recreativista, conversador, fiable, alto sentido de la amistad…

Hacía algún tiempo que no coincidíamos o hablábamos telefónicamente, pero en cuanto lo llamo para hacerle esta entrevista, no lo duda ni un momento, accede, y por tanto comenzamos con la misma.

Intentamos mantener horarios, rutinas, hacer ejercicio cada día y estar con los niños. Aunque ha habido desesperación por las restricciones, también es verdad que hemos disfrutado de momentos con nuestros hijos que serían impensables si estuviéramos en el trabajo y ellos en el instituto.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la abogacía?

Creo que algunas de las medidas sanitarias que se han impuesto perdurarán en el tiempo y terminarán por formar parte de nuestra vida cotidiana en el futuro, por ejemplo la mascarilla, que pasará a ser una prenda de vestir más; o incluso el distanciamiento social, que pienso se mantendrá bastante tiempo, seguramente nos cambie un poco la mentalidad, nos sentiremos más vulnerables en el futuro.

En cuanto al mundo de la abogacía, en un contexto de crisis generalizado creo que es posible que el ciudadano de a pie se lo piense antes de pleitear y eso en algunas jurisdicciones como la civil o la contencioso-administrativa puede provocar una bajada en el número de asuntos.

Seguro que subirá la conflictividad en la jurisdicción social, porque, va reducirse el empleo y puede que existan abusos en el uso de ERTEs. También es previsible que haya un incremento en los asuntos de lo mercantil, habrá seguramente más concursos de acreedores. Para el abogado y el profesional del derecho la situación va a ser más difícil en los próximos meses, en términos generales.

Es una opinión desde la distancia porque no ejerzo la profesión como el resto de abogados, profesionales libres, pero al ser Letrado del Servicio Jurídico de la Diputación llevamos exclusivamente la representación y defensa de la Diputación y el asesoramiento y defensa de los municipios de la provincia, sobre todo en la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Has pasado miedo en algún momento?.

Sinceramente no, en Huelva hasta hace poco hemos estado en una situación privilegiada, por una vez, respecto del resto de Andalucía y de España. Sí me ha preocupado más el incremento de casos en verano, sobre todo por la mayor movilidad de personas jóvenes y la llegada de turismo nacional a las playas. Pero no he sentido miedo hasta el momento. Sí lo he pasado mal por mi madre, que con 75 años ha pasado el confinamiento sola. Aunque hemos estado conectados muchísimo a diario con el teléfono y a través de WhatsApp. Hemos mejorado nuestra relación.

¿Que proyectos tienes para el futuro?

A nivel personal disfrutar de mi mujer y nuestros niños y vivir el día a día. Intentar ser feliz. A nivel profesional consolidarme en la Diputación y también disfrutar de mi trabajo, desde que empecé a mediados de los noventa en el Ayuntamiento de Cortegana ha sido mi ilusión y pude conseguirlo en 2016. Me habría gustado que mi padre lo viera, él me orientó profesionalmente muy bien. El mundo local me gusta mucho y ayudar al municipio, sobre todo si es pequeño, es muy satisfactorio.