La crisis de la pandemia se cobra su primera pieza: cierra el Leroy de Aljaraque

La empresa Leroy Merlín, implantada en el Parque Comercial Colón, en Corrales (Aljaraque), ha cerrado sus puertas este miércoles, seis años después de su reapertura en 2014.

Así lo han confirmado el Ayuntamiento de la localidad y la propia empresa a diariodehuelva.es.

Desde el Consistorio lamentan el cierre que, dicen, “se debe a una decisión de la propia empresa“, pero aseguran que el personal fijo de Aljaraque, al menos, seguirá en plantilla y será reubicado a otra tienda de Leroy Merlin.

La empresa anunciaba su cierre el pasado mes de agosto, bajo las críticas del PSOE de Aljaraque, que lamentaba la “falta de actuación” del alcalde del municipio ante la situación. “David Toscano, el alcalde de Aljaraque, ni siquiera se ha “inmutado”. Al menos no se conoce que haya realizado ningún pronunciamiento público ni haya tenido acercamiento alguno a la multinacional para intentar evitar el cierre de una de las mayores empresas con implantación en suelo municipal”, lamentaba el Grupo Municipal Socialista.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Yolanda Rubio, aseguraba así que el equipo de Gobierno está haciendo “dejación de sus funciones y permite la marcha de la que es la empresa más importante del municipio sin comprometer al Ayuntamiento en su conjunto —como oposición tendemos la mano para pelear juntos— en la defensa de su permanencia”.

El PSOE explica que el Parque Comercial Colón, ubicado en Corrales, ya sufrió con la llegada al poder de David Toscano en 2011 la pérdida (anunciada por la empresa) de la apertura del Hipercor, que estaba ya comprometida. “La marcha ahora de la multinacional francesa significa otro duro golpe para la economía del municipio y, por ende, para el empleo en la localidad”, comenta la portavoz.

Las áreas comerciales, como la del núcleo corraleño, “necesitan de sinergias entre las diferentes ofertas para atraer a la clientela y la desaparición del principal referente tendrá consecuencias muy negativas sobre el resto del tejido empresarial de la localidad”, ha remarcado Yolanda Rubio.

EL CIERRE DE ZARA EN EL CENTRO HACE SONAR LAS ALARMAS

Otra de las grandes empresas que se mantenía en las céntricas calles de la capital ha anunciado a sus trabajadores que cerrará sus puertas. Los empleados de Zara han recibido la noticia de que la tienda de esta marca abandonará su ubicación habitual en la Placeta (calle Plus Ultra) y, posiblemente, algunos de sus trabajadores sean reubicados en la que poseen en el centro comercial Holea.

Poco después de que una marca como Primor abriera sus puertas y la esperanza de que el centro se reactivase llegara a los onubenses, la tienda de Amancio Ortega comunicaba la triste noticia del cierre en el centro onubense.

Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, ha asegurado a este diario que el cierre de la emblemática tienda tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre.

Ante este hecho, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mantenido una videoconferencia con la directora de Área Inmobiliaria y Expansión de Inditex, Luisa Vasallo, solicitándole que “tenga en cuenta el centro de Huelva para las nuevas líneas de negocio del grupo empresarial, tras el inminente cierre de la tienda Zara”.

Ante este hecho, asegura Antonio Gemio, “el centro pasará un pequeño bache, hasta que los onubenses nos acostumbremos a que la tradicional tienda ya no está ahí. El centro de Huelva está abierto para el que quiera venir y el que no esté a gusto o no quiera estar por José Martí, que se marche. El centro de Huelva tiene muchísimo históricamente y ya tenía un gran valor antes de que esta tienda llegara. Por tanto, a pesar de la pérdida, afrontamos el cierre del establecimiento con fortaleza y optimismo”.

No es la primera gran marca que se va, muchas se han ido yendo del centro. Hace unos días era la tienda de ropa ‘Springfield’ la que anunciaba su cierre en la calle Concepción. También cerró Massimo Dutti en el mismo local que a día de hoy ocupa la perfumería Primor. Oysho, Blanco, Bershka, Bodybell… El centro onubense está en un continuo proceso de desangrado perdiendo a las grandes marcas que están apostando por instalarse en el centro comercial.

Esta situación genera una gran incertidumbre entre los comerciantes, que estos días se mantienen expectantes a la evolución del Covid-19 y los nuevos rebrotes.

“En cuanto a lo que esperamos en los próximos meses, en este momento lo que tenemos es una gran incertidumbre, a ver cómo evoluciona el tema de los Ertes, los despidos y en definitiva el poder adquisitivo que vuelva a tener Huelva”, dicen desde Huelva Comercio.