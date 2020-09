Enrique Pérez Vigueras: “El encierro forzado lo acaté, por obligación”

Sin lugar a dudas, nuestro entrevistado de hoy es una de esas personas que han dado categoría y señorío al mundo político de nuestra provincia en los últimos años. Ya jubilado de sus labores, ha dejado una estela de buen hacer, de no crear crispaciones, de sensatez y muy buenos recuerdos.

Enrique es además una persona culta, lector empedernido, cordial, servicial, comprometido, educado, solidario, amante de esta tierra y de sus tradiciones, con la que da gusto mantener una conversación, coherente, y muy “güenagente”

Al llamar a Pérez Vigueras para solicitarle esta entrevista, no lo duda y con la calidez que hace gala en su trato con los demás, acepta y comenzamos.

Enrique ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Me parece una situación nueva, por lo inesperado de la pandemia, complicada, difícil, y que está poniendo de manifiesto la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la epidemia, sin anticipación ni propuestas para combatirla, yendo siempre a remolque de la situación, y utilizando los períodos de estado de alarma para legislar en su propio beneficio; ocultando datos de fallecidos y, una vez levantado el llamado confinamiento, lavándose las manos y haciendo recaer la responsabilidad sobre las Comunidades Autónomas, para iniciar el Gobierno unas vacaciones donde los ciudadanos se vieron con escasa información y liberados del encierro, lo que ha llevado a abusos y a la situación actual de cifras de contagios alarmantes.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

El encierro forzado lo acaté, por obligación. Me mantuve en mi domicilio de Huelva, con mi mujer. He salido solo a hacer las compras alimentarias y farmacéuticas necesarias, una vez a la semana, el tiempo imprescindible. El resto del tiempo en mi casa, estableciendo un programa doméstico de limpieza del domicilio, lecturas, información televisiva y películas de cine cada día. Y desde luego, la conexión telefónica diaria, mediante face time, con mis hijos, que permitía conocer el estado de la familia y los comentarios sobre la actualidad del día.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

La vida, cuando finalice la pandemia, será desde luego distinta. Nos cambiará el carácter, seremos más retraídos, menos espontáneos, y desde luego nos hará ser conscientes de nuestra debilidad frente a la enfermedad. Creo que en Huelva, también cambiará la forma de ser de los onubenses, menos abiertos, con una situación económica muy distinta y creo que peor que la actual, de la que tardaremos en salir.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Desde luego sí. Al principio ante lo desconocido y el avance de la pandemia. Y en medio, ante la incapacidad de hacer frente a la misma y la ingente cantidad de fallecidos a los que sus familiares ni siquiera pudieron decir el último adiós.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Mi proyecto de futuro es continuar colaborando en la lucha contra el cáncer, enfermedad desgraciadamente muy extendida, y a la que la pandemia ha hecho casi olvidar para el público en general. Naturalmente no para los afectados y sus familiares, tratando de mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus allegados, e impulsando, a nivel de nuestra provincia, los proyectos que surjan y que se traduzcan en dichas mejoras.

De otra parte, continuar con la lectura, que es una de mis pasiones, y sobre todo la vida familiar, con mi mujer, hijos y nietos, el principal sustento de mi vida.

¿Qué es lo que más has echado de menos en estos seis meses que llevamos pandémico?

He echado de menos acciones e ideas que mejoraran la unidad de los onubenses frente a la pandemia, la solidaridad con los necesitados, y proyectos que mejoren la empleabilidad de los onubenses.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo más estacional?

Trataría de resaltar las oportunidades de Huelva. En primer lugar, destacaría el buen comportamiento, dentro de la tragedia de la pandemia, de las cifras de Huelva, en cuanto a contagios y fallecimientos. Sin duda fruto de la incansable y muy meritoria labor de nuestros sanitarios (en todas sus categorías), y creo que por nuestra mayor responsabilidad en el acatamiento de la normativa, en general.

Destacaría la potencialidad de nuestra agricultura, capaz de mejorar nuestras cifras de desempleo en los meses de recogida de frutos, la importancia de la industria en nuestra provincia, y desde luego la potencialidad del sector turístico, que ha sido capaz de afrontar las dificultades de la pandemia, y sin lograr resultados espectaculares, ha mantenido la actividad con el turismo nacional, en gran parte.

Igualmente destacaría las inversiones posibles en proyectos innovadores, como CEUS, que nos permitiría atraer a la industria aeronáutica y que generaría empleo de calidad en su entorno. Desde luego creo que Huelva reúne las características idóneas para este tipo de proyecto.

¿Crees que si siguen los rebrotes volveremos a estado de alarma?.

Desde luego, si la progresión de los contagios y los rebrotes sigue en las cifras actuales, no me cabe la menor duda que volveremos al estado de alarma. Pero ello será, una vez más, fruto de la incapacidad de nuestros gobernantes, que no se han preocupado de actualizar la legislación sanitaria, que permite, a juicio de los expertos, sin necesidad de declarar el estado de alarma, afrontar la situación. Desde luego, si llega de nuevo el estado de alarma, pediría que no fuera aprovechado, de nuevo, por el Gobierno para legislar a su favor y beneficio.

¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos de tu vida como político?.

Transcurridos cuatro años desde mi jubilación, creo que es normal que predominen los buenos recuerdos en mi vida, sobre todo la calidad humana de las personas con las que mantuve contactos y la eficacia de los funcionarios y empleados que trabajaban para la Administración General del Estado.

Los peores momentos sin duda fueron la querella interpuesta por José Juan Diaz Trillo, como portavoz municipal del PSOE, que generó la imputación de Pedro Rodríguez, Curro Moro, José Zamorano, Michael Dumois y yo mismo, que finalmente archivó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y el robo de la droga de Aduanas la noche de fin de año. Ambos hechos me produjeron una honda preocupación.

¿Qué haces en la actualidad?

Como he señalado en otra parte de la entrevista, mi actividad diaria se basa en dar paseos muy largos, leer y convivir con la familia. Además colaboro con la Asociación Española Contra el Cáncer, como Secretario de la Junta Provincial.

¿Serías de los primeros en vacunarte del Covid-19?.

Desde luego si, pero cuando el sistema lo permita. Tengo gran confianza en la ciencia y creo que, mas pronto que tarde, llegará la solución vía vacuna.

Enrique estamos llegando al final de esta charla que hemos mantenido, ¿quieres añadir algo más?

Quiero aprovechar la entrevista para agradecer la lectura de la misma y a los onubenses su carácter y cordialidad, que me ha permitido vivir los últimos 48 años en la mejor provincia de España.