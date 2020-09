Las Vegas, una ciudad en la que recalar al menos una vez en la vida

Si echamos la vista un siglo atrás, hay lugares del planeta que no se asemejan en nada a lo que se han convertido en la actualidad. Este es el caso de un terreno habitado por indígenas en el Desierto Mojave de Nevada a inicios del siglo pasado. En la actualidad, esa zona se ha convertido en uno de los principales reclamos del planeta, transformando por completo su composición. Esta ciudad no es otra que Las Vegas, una de las metrópolis con mayor oferta hotelera y ocio de todo el globo terráqueo.

La concepción generalizada de la sociedad sobre esta urbe es un sitio de lujuria, juego y desenfreno. No en vano, muchos años ha poseído la calificación de la ciudad que nunca duerme. Esa vitola está cambiando en la actualidad, y muchos de los visitantes que llegan a sus fronteras buscan otro tipo de ocio o de actividades muy diferentes al ámbito del juego. Únicamente con dar un paseo por The Strip, y admirar las luces y construcciones de la ciudad, será un viaje que no se borre de la retina de la persona que lo viva.

Cuando se vaya a planificar un viaje de este calado es necesario que el interesado tenga en cuenta algunas experiencias vividas por personas pioneras en esos viajes, y que pueden trasmitir aspectos clave para que esa experiencia sea idílica. En este sentido, una infografía del casino Betway especialista en ruleta online incide sobre este aspecto, poniendo de manifiesto un ranking con las mejores opciones de alojamiento asociadas a una oferta de ocio sin precedentes.

Las variables analizadas para conformar este listado hotelero son múltiples y muy variadas. Tales como número de habitaciones, los precios por noche de estancia, tamaño al cuadrado, número máximo de huéspedes a estar, número de camas disponibles en la suite, ascensor privado, numero de baños disponibles, bar privado para estar, servicio de masajistas, vista panorámica al aire libre, piscina del hotel, jacuzzi privado personalizado, zona de arte, sala de juegos de mesa, cocina con servicio de cafetería a todo lujo, comedor elegante, servicio de conserje o servicio de limusina al aeropuerto entre otros.

Y para ti, ¿qué priorizarías en tu visita a la ciudad de Nevada?