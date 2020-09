Un multiusos al servicio del Recreativo

La polivalencia es una virtud cada vez más apreciada en el mundo del fútbol, sobre todo para equipos que, como el Recreativo de Huelva, se ven obligados a competir con una plantilla corta por sus problemas económicos. De ahí el fichaje este verano de Matheus Santana, el multiusos del Recre.

“Mi demarcación natural es la de mediocentro, aunque a veces actúe por las bandas. Y sí, puedo jugar de centrocampista, mediapunta, interior, pivote… En el fútbol moderno, los jugadores no podemos elegir una posición fija, así que estaré a disposición del ‘míster’ donde haga falta“, indica el futbolista brasileño.

El club ideal para progresar

Eso sí, juegue donde juegue, Matheus Santana tiene claro que está en el equipo ideal para progresar. “Me hizo mucha ilusión la llamada de Zamora (el secretario técnico recreativista). El Recre es un club histórico y tiene una gran afición, así que no dudé ni un minuto en venir aquí, creo que va a ser un gran paso en mi carrera“, señala convencido.

Recuperándose de una lesión

El polivalente futbolista albiazul destaca entre sus cualidades, “el golpeo del balón. Me gusta el ‘uno contra uno’ y me implico en labores defensivas, porque quiero aportar al equipo“. Algo que, por ahora, no está pudiendo hacer por una lesión que le obliga a estar “centrado en el trabajo de recuperación para estar al cien por cien”.