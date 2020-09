Aurelio Galindo: Huelva es un destino turístico que se vende muy bien”

Aurelio Galindo es una de esas personas agradables que te encuentras en la vida. Trabaja en el Grupo Thursa, que se dedica entre otras labores a traer y recibir turistas a esta tierra, enseñar Huelva y entretener a los mismos con visitas y actividades. Y además está labor la hace con una profesionalidad y un mimo algo extraordinario. Evidentemente también desarrolla la actividad en otras provincias españolas y a nivel internacional. El turismo es su pasión, aparte de la lectura.

Aurelio, es un gran profesional en su sector y por tanto muy servicial, lleno de cordialidad, divertido dicharachero, con don de gentes, alto sentido de la amistad, enamorado de su trabajo, muy recreativista, más de Huelva que un choco…

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista se alegra bastante, pues hace tiempo que no coincidíamos y por tanto tuvimos que ponernos al día de nuestras vidas.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

Estamos viviendo una situación totalmente inimaginable. Una situación muy complicada donde hemos visto como nuestra estructura de vida y comportamiento ha cambiado por completo.

¿Cómo fue tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Por motivos laborables, pasé todo el confinamiento en casa, con mi mujer. En el día a día disfrutaba sobre todo de tener muchísimo tiempo libre. Ver mucho cine, la música, que es mi pasión, leer y sobre todo disfrute mucho de la cocina. Tengo que reconocer que me he convertido en un Masterchef.

¿Cómo crees va a cambiar la vida tras la pandemia?

Después de la pandemia tengo muchísima esperanza en volver a esa “antigua normalidad”, es decir, como estábamos antes, teniendo en cuenta algo para mí muy importante, la profunda reflexión que tenemos que hacer todos de la situación vivida.

¿Y en el mundo del turismo?

En el mundo del turismo creo que una vacuna eficiente y fiable restablecería la normalidad que no existe ahora mismo. Sobre todo el temor y el miedo a desplazarse a destinos internacionales. Hemos notado bastante precaución a la hora de elegir destino.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Es muy difícil hablar de proyectos cuando vivimos con esta incertidumbre tan permanente. Ahora mismo todo puede cambiar de un día para otro.

Lo que sí estamos haciendo con vistas a la próxima temporada turística (marzo-abril 2021) es adaptarnos a los protocolos establecidos y sobre todo estar preparado para cualquier marco o fórmula que nos permita trabajar. Algo que ya hemos estado aplicando este verano 2020.

¿Has pasado miedo?

En ningún momento pase miedo sanitario por mi. Pero si es cierto que bastante preocupación por los componentes de más edad de mi familia, sobre todo mi madre y mi suegra.

Si he pasado y sigo pasando bastante miedo profesional. Sobre todo porque me daba cuenta lo que esta pandemia está afectando y creo que afectará al sector turístico. A mi profesión.

¿Qué es lo que más has echado de menos en estos seis meses que llevamos de pandemia?

Yo que afortunadamente me considero muy agraciado con la familia y con los amigos que tengo, no haber tenido un trato normal con ellos. No disfrutar de ellos. Lo he llevado bastante mal.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

Mira Jose Luis, afortunadamente, en estos últimos años Huelva se estaba vendiendo muy bien. Te puedo asegurar que existe un sector joven, muy preparado, donde las grandes cadenas hoteleras y los grandes Tour operadores se sienten muy seguros de trabajar su producto. Melia, Barceló, Iberostar, Senator y este año la cadena Hilton (que se ha establecido en Islantilla) son solo un ejemplo de la confianza que les da Huelva como destino.

Ten en cuenta Jose Luis, que venimos del mejor año histórico al peor año turístico. Tengo plena confianza que esa consolidación que Huelva tenía como destino, después del gran trabajo realizado en estos últimos años volverá a la normalidad en cuanto consigamos vencer la pandemia.

Tal y como está volviendo a brotar los contagios, crees que volveremos a un estado de alarma general?

Creo que será muy muy difícil volver al estado de alarma tal y como lo hemos conocido. Si es cierto que seguramente poblaciones con bastante riesgo de rebrote serán confinadas, pero solo en ese supuesto.

¿Cómo valoran los visitantes su estancia en Huelva?

Mira te hablo de este año donde hemos tenido solo turismo nacional.

Grado de satisfacción: Excelente.

Es que no hay más, a la gente le encanta Huelva. Sus instalaciones hoteleras, su gastronomía, su diversidad de comarcas, su historia, su clima, sus playas, su tranquilidad, sus puestas de sol…. Podía seguir sin parar.

¿Serías de los primeros en vacunarte?

Para nada me gustaría ser de los primeros en vacunarme. Creo que las prisas nunca han sido buenas consejeras, con lo cual yo particularmente estaría muy reacio a la vacuna.

¿Quieres añadir algo más?

Para despedirme, recordar a todas esas personas que han sufrido alguna perdida en la pandemia y sobre todo tener mucha esperanza en solucionar esta situación.

Aurelio, que ha sido un placer echar un ratito de conversación contigo y que te emplazo en Los Maestres para tomarnos un aperitivo y ponernos al día hablando de lo divino y