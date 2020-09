Juan A. Morales: “El geoturismo se presenta como un recurso para el desarrollo de áreas deprimidas económicamente”

A Juan Antonio Morales González, lo conozco desde los años 80, cuando sus padres Alfonso y Mary, estaban plenamente involucrados en el carnaval Colombino, donde ella llegó a ser presidenta, una gran presidenta de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (FOPAC).

Nos une una buena amistad y ese sentimiento se ha trasladado a sus hijos, que en aquellos albores de la fiesta del disfraz ya dejaban constancia de su buen hacer con la música.

Juan Antonio, es un importante geólogo onubense y al igual que sus padres muy buena gente, aparte de tener virtudes como el de estar comprometido con la sociedad, ser solidario, culto, empático, risueño, bailongo, afectivo, cercano, cordial, con alto sentido de la amistad, choquero por los cuatro costado…

A nuestro entrevistado de hoy, lo abordamos cuando llegaba de un viaje fuera de nuestras fronteras provinciales, concretamente de Cuenca y todo cansado por el trabajo realizado, por lo que nos emplazamos para dos días más tarde. Cuando retomamos la conversación y después de preguntarle por la familia, entramos en acción:

Juan Antonio, ¿Qué opinión de la situación que estamos viviendo?

Pienso que estamos viviendo un momento histórico que será reseñado en los libros el día de mañana. De cualquier modo es una situación muy dura de cuya gravedad mucha gente no se hace cargo. En términos de salud son demasiados muertos y mucho sufrimiento de la gente, tanto de los que han sufrido la enfermedad como de los familiares. Se han pasado situaciones muy tristes.

En términos económicos la situación tampoco está siendo ni va a ser fácil. Pienso que está siendo crítico tener que tomar decisiones teniendo que priorizar la economía sobre la salud o al contrario. Lo que me parece impresentable son dos cosas: que haya gente que niegue la existencia del problema y que se quiera hacer uso político de la situación.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento?

La fase dura del confinamiento la pasé en casa trabajando, acompañado de María del Mar, mi esposa y compañera inseparable. Fueron días que vivimos en positivo. Hicimos un horario para no tener la sensación de hacer siempre lo mismo.

Por la mañana me despertaba a las 7 y después de asearme y desayunar me dedicaba a la escritura del libro sobre Geología Costera que estoy escribiendo para Springer Verlag, mientras mi “contraria” teletrabajaba. Sólo interrumpía mi escritura para impartir mis clases por videoconferencia. A mediodía comíamos y yo continuaba con la escritura hasta las 6 de la tarde. A partir de esa hora entrábamos en horario de actividad personal: un poco de desempeño físico, ejercicios gimnásticos o bailes latinos, que nos gustan mucho.

Y a partir de ahí a ver algún capítulo de nuestras series favoritas para después de cenar establecer videollamadas con los familiares que estaban en sus casas, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis cuñados… Gracias a esta dinámica, para mí han sido unos meses productivos. Lo único que he echado de menos es poder dar un abrazo a mis padres.

¿Cómo crees cambiará la vida después de la pandemia?

No creo que a largo plazo esta pandemia cambie nuestra forma de vivir. Al fin y al cabo, ya a principios del siglo XX se vivió algo muy similar con la pandemia de gripe y los nuevos hábitos fueron olvidados en cuanto hubo tratamiento y vacuna y se pudo volver a la normalidad. De momento, parece que nos estamos acostumbrando a vivir con la mascarilla y sin el contacto físico, aunque a los andaluces esto nos cueste especialmente por nuestra forma de demostrar el cariño socialmente.

En el terreno profesional pienso que esta pandemia nos ha traído el teletrabajo, que ha llegado para quedarse. En mi caso, al menos, esta forma de trabajar me ha hecho rendir mucho más y mejor, ya que en casa uno no tiene las constantes distracciones que existen de la interacción con los compañeros.

¿Y en el mundo de la comunicación?

En el terreno de la comunicación, pienso que la gente se ha informado más a través de la red que a través de la televisión o la radio. El problema es que en la red no hay filtros para la información y esto permite que corra demasiada información falsa o no contrastada.

¿Qué estás haciendo en la actualidad?

Actualmente he vuelto a mi despacho en la Facultad de Ciencias Experimentales y he comenzado las labores de campo en varios proyectos de investigación. Por un lado, sigo jnvestigando sobre el origen de la turbidez del Estuario del Guadalquivir, por otro, seguimos avanzando sobre el conocimiento de la estabilidad geológica de las balsas de fosfoyesos y además este verano también me he involucrado en el estudio de las huellas fósiles de Matalascañas. Aparte, estoy involucrado en proyectos internacionales sobre la geología de Marruecos y Senegal. Todo ello, además de continuar escribiendo el nuevo libro ya citado. Vamos, que no tengo tiempo para aburrirme.

Cuéntanos los proyectos que tienes de cara al futuro.

Aparte de toda la investigación que he comentado en la pregunta anterior, ahora se me avecina un nuevo horizonte en el terreno de la gestión, ya que acabo de ser nombrado Presidente de la Sociedad Geológica de España. Afortunadamente voy acompañado de un equipo de gente formidable, con los que voy a acometer entre otras cosas una importante tarea de divulgación de la Geología. Nos hemos propuesto dar a conocer al público el gran valor que tiene la Geología en el desarrollo de nuestra sociedad. No hay objeto de uso cotidiano que no esté fabricado con los recursos minerales que nos ofrece nuestra tierra. No hay casa o puente

que no se asiente en un terreno que necesita ser conocido.

No hay lugar en la tierra en el que no haya un cierto riesgo de sufrir los procesos geológicos, algunos de ellos como terremotos, inundaciones o deslizamientos pueden llegar a ser muy destructivos. Además de esto, hoy día el geoturismo se presenta como un recurso para el desarrollo de áreas deprimidas

económicamente pero con un enorme potencial geológico, como nuestro Andévalo.

Sin embargo, todos estos aspectos son casi desconocidos para la gente. Otra de las tareas tan fundamental como apasionante es contribuir con el Ayuntamiento de Huelva para crear un protocolo ante el riesgo de Tsunamis. La comisión de expertos ya está en marcha y esperamos tener resultados en breve.

¿Qué has echado de menos en estos seis meses pandemico?

Para una persona tan afectiva como yo, lo más difícil es no poder mostrar físicamente el afecto por tu gente. No era consciente de hasta qué punto dependemos de un beso o un abrazo

a los amigos, pero sobre todo a la familia más cercana. También he echado mucho en falta la actividad en la naturaleza. Para un geólogo como yo, salir al campo es vital y no he entendido muy bien por qué no estaba permitido, cuando en el campo o bajo el agua es difícil cruzarte con alguien y el virus no se preserva al aire libre. En fin, esa parte ya está pasada y en los últimos tres meses he compensado con creces la necesidad de aire libre con los kilómetros de senderos que llevo en los pies.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

Huelva se vende sola a quien la conoce, incluso a quien no la conoce. Quizá lo más evidente sea nuestra inigualable gastronomía, que con sus productos emblemáticos es una de las más completas del mundo. No hay que decir que históricamente es un lugar único, donde confluyen los milenios de antigüedad que nos da el ser la ciudad más antigua de occidente con haber sido protagonistas de la Historia en momentos tan singulares como la gesta descubridor a o el nacimiento del fútbol y el tenis en España. Sin embargo, la cabra tira al monte y lo que yo más valoro es nuestra riqueza natural.

En cuanto al paisaje también tenemos una de las provincias más diversas de España, incluyendo las que son sin duda las mejores playas de nuestro país, un Condado que además tiene un alto valor histórico y cultural, un Andévalo con la mayor riqueza minera del mundo y una Sierra con unos paisajes cuya evocación es capaz de darte paz hasta años después de haberlos visitado.

Como se dice vulgarmente, en Huelva no hay que morir, hay que vivir.

¿Cómo sería tu imagen de esta pandemia captada en una fotografía?

Pues no hay mucha diferencia entre mi imagen en los días de confinamiento y la de cualquier otro momento. Hay que tener en cuenta que daba clases telemáticamente y un profesor tiene que guardar la imagen. Imaginaos que imagen daría un profesor que se pone a

enseñar en pijama, sin peinar y sin afeitar. Pues lo mismo, pero por internet. Eso sí, si la cámara me pilla desde atrás se me vería el culo cuadrado del tiempo que he pasado sentado.

¿Qué papel crees que han los medios de comunicación?

Pues pienso que lo han tenido muy difícil. Nadie sabía realmente cual era el camino correcto que nos llevara al éxito. No se podía ser muy catastrofista, pues es necesario mantener la moral alta en quienes estábamos encerrados, pero tampoco se podía suavizar lo que estaba ocurriendo porque se corría el riesgo de que se le perdiera el respeto al virus. Ha sido un equilibrio delicado. Para mí se ha abusado del debate mal enfocado, incluyendo gente que ha cuestionado la mayor, a la vez que por otra parte casi se ha crucificado al que discrepaba con la forma de hacer las cosas de quien gestionaba la cuarentena. Al final, llegué a estar tan quemado de las noticias que opté por no escucharlas. Insisto, el enfoque de las noticias era un asunto complejo y nadie tenía la receta de lo más conveniente.

¿Serias de los primeros en vacunarme?

Con seguridad, no formaría parte del grupo de gente que sirviera como control de calidad de las vacunas. Demasiado riesgo a mi entender. Sin embargo, una vez que Sanidad apruebe el uso de una vacuna, eso supone que ésta estará lo suficientemente testada para darnos una seguridad. Entonces no tendría inconveniente en ser el primero en vacunarme.

¿Cómo ves el futuro de Huelva?

Estoy convencido de que esto se superará y será pronto. Los españoles en general no somos conscientes de la capacidad que tenemos para superar adversidades, pero el onubense parte además con la ventaja de tener un carácter alegre y abierto que nos hace afrontar las cosas del modo más optimista. En este sentido, confío en que no tardaremos en recuperar y superar los niveles de bienestar de antes de la pandemia en muy poco tiempo.

¿Y el futuro del carnaval de Huelva?

Hace un par de años que no participo activamente en el carnaval, sin embargo lo sigo muy de cerca. Sí he vivido el declive que ha tenido en la última década y sé que ahora está estancado en mínimos. Estoy convencido de que el Carnaval de Huelva necesita un cambio de modelo organizativo. Ya casi no hay peñas en Huelva y sin embargo la fiesta la sigue organizando una Federación elegida por peñas que en su mayoría no existen desde hace lustros.

De algún modo esta organización se ha terminado centrando en el teatro y se ha mostrado incapaz de involucrar en la fiesta al onubense de a pie. De esa forma el carnaval ha quedado en Huelva como una actividad residual. Está claro que esto necesita una renovación, sin embargo, no me atrevo a decir en qué sentido deben hacerse los movimientos para conseguirla, para eso hay que estar

más dentro de lo que yo estoy ahora.