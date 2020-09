Los vecinos de Mazagón denuncian el cierre del servicio de urgencias de su ambulatorio

Los vecinos de Mazagón siguen en pie de guerra debido a la situación de su ambulatorio. Ahora vuelven a denunciar que el servicio de urgencias del propio centro ya no existe tras la finalización de la época estival.

Ellos mismos han lanzado un comunicado denunciando los hechos y que dice lo siguiente:

“El pasado17 de marzo se restringió la apertura del centro de salud de Mazagón al horario de 8h a 15h de lunes a viernes y consultas por teléfono. Situación que se podría entender durante las primeras fases de la pandemia del covid 19, se vuelve a la normalidad durante el periodo estival, y lo que nos temíamos vuelve a ocurrir, no han tenido tiempo de buscar una solución durante estos meses o no hay voluntad para ello.

Hace unos días conocíamos por la prensa la noticia que, con la finalización del verano el efectivo de urgencias de Mazagón, pasaría a reforzar el servicio del centro de salud de cabecera, en este caso en Palos de la frontera.

Lamentablemente a día de hoy es una realidad, desde este jueves pasado a partir de las 15 horas nuestro pueblo se quedó sin el servicio de urgencias, siendo nuevamente maltratado por la administración sanitaria. Se está produciendo el desmantelamiento de la sanidad pública, comenzando por la asistencia primaria, ¿qué pretenden nuestros gobernantes de la Junta de Andalucía?, privatización a costa de recortes a los usuarios. Estos cierres parciales se están produciendo en multitud de pueblos en toda Andalucía. Hasta cuando los ciudadanos y ciudadanas tenemos que soportar la desidia e ineptitud de nuestros gobernantes.

El hecho de que Mazagón cuente con una población de unos 4.200 habitantes censados, más unos 2.000 habitantes sin censar estable todo el año y una población flotante considerable, si además a esto añadimos que la distancia al centro de salud, en caso de urgencia es aproximadamente de 10 km si vamos a palos y de 20 km si vamos a Huelva y con el contexto que actualmente tenemos, que sigue siendo de crisis sanitaria por el covid19, NO SON RAZONES MAS QUE SUFICIENTES para que el Servicio Andaluz de Salud mantenga el servicio sanitario 24 horas en Mazagón, que solo permanezca abierto de 8 de la mañana hasta las 15 horas de lunes a viernes cerrando tardes, noches y fines de semana teniendo que desplazarse los usuarios que así lo precisen.

Cuando en marzo se produce el cierre del servicio de urgencias, desde AVEMA se solicita una reunión a la delegada de salud pidiendo explicaciones, no obteniendo respuesta; Se vuelve a solicitar OTRA reunión y la respuesta por parte de la delegada ha sido el CIERRE DEL SERVICIO DE URGENCIAS nuevamente.

Dentro de los derechos humanos básicos que tenemos las personas por el hecho de serlo es el de la salud y por ende unos servicios sanitarios acordes con la realidad actual.

Desde AVEMA JUNTO A NUESTRO PUEBLO, mostramos nuestro rechazo al grave recorte de horario que el Servicio Andaluz de Salud ha aplicado, una vez más, al ambulatorio de Mazagón.

NO a los recortes en derechos a la salud. NO a establecer categorías entre los ciudadanos según el lugar donde vivan. NO al cierre del servicio de urgencias”.