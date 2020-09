Paco Cazorla: ” Me ha molestado la ineficacia en la gestión y opacidad en la información”

A Paco Cazorla lo conocí siendo jefe de la Policía Municipal de Punta Umbría, cuando fuimos a jugar un partido de fútbol a la localidad costera el equipo de la prensa y los agentes de seguridad de dicha población.

La verdad es que empatizamos desde el primer momento, lo cual no era difícil pues Paco tenía y tiene un don de gentes algo impresionante, y si además es cercano, cordial, agradable y servicial, pues miel sobre hojuelas.

A Cazorla, cada vez que lo he llamado lo he encontrado, lo cual dice mucho de su profesionalidad y calidad humana, pues me consta que le pasa con cuantas personas le necesitan.

Ahora una vez retirado de sus labores municipales, ejerce como abogado, ayudando a quien lo necesita y desde luego asesorando gratuitamente a sus antiguos compañeros.

Paco también ha querido contestar a las preguntas que le he formulado y la primera es la siguiente.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

En primer lugar, comentar que estamos viviendo una situación muy especial, podría decir histórica, como sabes y, opino, que ha afectado principalmente a la vida, al funcionamiento de la sociedad en su conjunto, en lo social y en lo económico.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Por las mañanas me dedicaba a trabajar y asesorar de manera altruista a la Asociación de Jefes/as y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (AJDEPLA), a nivel Regional y estaba muy entretenido. También he leído mucho, poniéndome al día especialmente en los temas jurídicos y por las tardes no he faltado a la cita casi obligatoria moralmente de los aplausos en los balcones.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Punta Umbría?.

La vida cambiará en los aspectos sociales y especialmente en lo económico. Ya no será igual las relaciones amistosas, nos costará mucho recuperar la estabilidad económica. Muchas cosas que antes eran muy normales, posiblemente ya no podamos hacerlas a partir de ahora. En Punta Umbría cambiará la vida como en otro cualquier lugar de nuestro país.

¿Has pasado miedo en algún momento?

He pasado miedo en muchas ocasiones, a pesar de llevar un confinamiento muy estricto, pero especialmente por ser personal de riesgo.

¿Qué proyecto tienes para el futuro.

Después de cumplir mi ciclo laboral y pasar a la situación de jubilación, en primer lugar cuidarme para seguir viviendo lo mejor posible dentro de un orden.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos meses que llevamos pandémico?

He echado de menos llevar una vida normal. También no poder ver a mi familia, especialmente a mis hijos, nieta y las relaciones amistosas que tanta falta hace en esta sociedad.

¿Cómo “venderias” Huelva para atraer inversores y turismo estacional.

Con la implementación de estrategias de marketing digital para atraer empresas que inviertan en Huelva y provincia y también con mucha más publicidad que la existente actualmente, on line, radio-televisión , redes sociales, etc, etc. Así como mejorando las infraestructuras urbanas, es decir, el conjunto de servicios que están considerados como

necesarios, para que esa actividad se desarrolle adecuadamente.

¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos al estado de alarma y confinamiento general?

Si siguen los rebrotes y están localizados, seguro que volveremos al estado de alarma en parte del territorio nacional. No hay que olvidar que el Gobierno tiene facultades para declararlo cuando se produzcan determinadas alteraciones graves de la normalidad contemplada en la Ley Orgánica de los estado de alarma, excepción y sitio.

¿Cuáles son tus mejores recuerdos en tu etapa como Jefe de la Policía Local de Punta Umbría?

Mis mejores recuerdos, sin duda, es el gran trabajo integral que hicimos para Punta Umbría en la época del alcalde José Hernández Albarracín,. Se puede escribir un libro de todo lo que se hizo, sería muy interesante.

¿Te gustaría ser de los primeros en vacunarte del virus?.

Las vacunas nos ayudarán a reforzar el sistema inmunitario y a protegernos de enfermedades infecciosas, no me importaría ser de los primeros. La relación entre el riesgo y el beneficio, comparadas con otras intervenciones medicas, es de las mejores que hay.

¿Qué es lo que más se valora de Punta Umbría?

Existen diferentes parámetro para valorar a una ciudad de otra. En mi opinión, yo creo que la gente valora mucho a Punta Umbría como destino turístico, si bien es verdad que aún nos queda mucho para alcanzar la ciudad perfecta en este tema, por eso es importante mejorar las infraestructuras, en su sentido amplio.

¿Qué es lo que más te ha molestado en estos últimos meses?

Lo que mas me ha molestado ha sido, en primer lugar, la tardía actuación del Gobierno en el tema del coronavirus y durante estos meses, la ineficacia en la gestión y opacidad en la información de deberíamos saber todos los españoles.

Paco, que me ha dado mucha alegría echar este ratito de charla contigo y decirte que es toda una gozada tenerte como amigo