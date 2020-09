Pepote Abad: “La inmediatez de la comunicación ha cambiado, ya no pertenece a la radio”

A José Luis Abad, “Pepote” para los amigos, lo conozco cuando se inicia el proyecto de la antigua Teleonuba, en la década de los años 80 del siglo pasado. Uno de los técnicos de más prestigio de nuestra provincia. Habitualmente era quien estaba en el control de La Tertulia Recreativista en sus inicios y la verdad que era una garantía tenerlo allí para que todo saliese a pedir de boca, lo mismo que ocurría con otros compañeros, y es que todos eran muy buenos. Posteriormente coincidimos en CNH televisión, lo que ha hecho que se consolidaran nuestros lazos de amistad.

Pepote es servicial, trabajador, con gran sentido de la amistad, dispuesto siempre a ayudar, emprendedor, con muchos conocimientos del medio, gran informático, con don de gentes, inteligente, buen compañero, al que todo el mundo quiere y aprecia. Es un buen músico, ideal para pasar ratos inolvidables en reuniones… En definitiva muy “güenagente”

Puesto en contacto con él para realizar esta entrevista, accede, como no podía ser de otra manera e iniciamos la misma del tirón.

Después de tanto tiempo sin escribir, es caso obligado decir alguna cosa sobre lo que estamos viviendo. En estos momentos estamos ante una de las ‘pandemias más graves de la historia reciente’. Imposible predecir con la más mínima precisión cuándo veremos el final. Se está luchando con las manos atadas contra un letal enemigo y que la única manera de controlar la COVID-19 en tanto no se disponga de una vacuna segura y eficaz o de un tratamiento definitivo, es mediante la ‘distancia social’. Mientras tanto continuaremos con las medidas oportunas que nos recomiendan las autoridades sanitarias.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Mi día a día con mis hijos, Marina y Pepe, estuvieron acompañándome a diario, recuperando tiempos perdidos, con momentos de cocina, juegos, cine, música etc. compartíamos las labores de casa y con mucha tristeza de no poder ver y abrazar a tus seres queridos más cercanos. Me considero afortunado por todo su apoyo, amor y compañía.

Por lo general después de veintitrés años en las dos televisiones locales que parió esta tierra mía, la mítica Teleonuba y Canal Noticias Huelva ‘CNH’, desde hace cuatro años trabajo como FreeLancer como técnico Audiovisual, aunque me encuentro muy suelto en campos de la informática, la electrónica y las Telecomunicaciones por mi empeño autodidacta desde muy joven. Sigo estudiando, desarrollando proyectos a nivel personal, particular y profesional; trabajo y colaboro con la productora VsetMedia #sound #capture #live #directo #estudio #sonido # podcast #instagram #huelva #streaminglive #live #instagram #vset #directos en general todo tipo de eventos audiovisuales. Desde que estamos en esta situación de Pandemia ha cambiado todo el panorama en este mundo del arte, la cultura y la comunicación social. Con una situación laboral insostenible, los técnicos y profesionales del gremio del espectáculo dedicamos nuestra vida para crear cultura y estamos desamparados y sufriendo las consecuencias del olvido laboral.

La gran familia de: Técnicos de televisión, sonido, iluminación, montadores de escenarios, músicos y cantantes, orquestas de baile, grupos de versiones, DJ y Gogó, empresas de sonorizaciones y espectáculos, distribuidores de materiales técnicos, teatros y circos, productores, bailarines y un largo etc. Necesitamos salir de esta crisis, para que la cultura, fiestas y tradiciones vuelvan a ser lo que era antes de esta situación, y para que los trabajadores del espectáculo sigan creando magia e ilusiones y sobre todo sigan creando cultura. Porque la cultura no debe detenerse en ningún momento.