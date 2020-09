Eduardo González: “Creo en una Huelva con un turismo dinámico y comarcalizado”

Eduardo González Moreno fue alcalde de Niebla durante un cuarto de siglo, y siempre fue uno de esos ediles provinciales que mejor me caían, había un cierta empatía y se notaba cada vez que nos veíamos. Hombre que luchó por su pueblo de una manera impresionante, y los frutos están ahí.

Persona de ideas claras, solidario, con carácter, trabajador, con inquietudes, don de gentes, querido y admirado, aunque también tenga sus detractores, cercano, con un marcado sentido de la amistad… Así vi y veo a Eduardo con quien es una gozada estar de charla pues es un buen conversador del que se aprende de esa experiencia que da la vida, una vida llena de trabajo en pro de los demás

Pues bien, dicho todo esto vamos a dar comienzo a esta charla entrevista y lo hacemos con la siguiente pregunta.

-Eduardo, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-Unas circunstancias en la que nunca pensábamos que podría sobrevenir, algo del credo, en que la peste de la edad media nunca más sucedería. Todo es cíclico, y es un deber ineludible actuar con rigor y el debido respeto hacia al medio ambiente, porque de lo contrario, surgirán respuestas cada vez más agresivas. El ser humano tiene capacidad de adaptación, la naturaleza sufre en una regresión de incalculadas consecuencias.

Todos nos hemos reinventado un modelo de vida, con limitaciones incómodas y con materiales de protección fastidiosos. Se han puesto de manifiesto muchos falsos orgullos, y la familia ha adquirido el protagonismo que había perdido. He conocido y visto a muchas personas sufrir en su capacidad económica y en la merma de sus posibilidades, eso es la otra tragedia.

-¿Qué hiciste en el día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-Alteré lo cotidiano, durante la residencia en casa solo con mi mujer pues mis hijos ya están emancipados, aunque uno de ellos nos hacia la compra y los encargos.Eché de menos las tertulias de café en el bar los fines de semana, y los paseos en bicicleta. Son mucho peores las limitaciones de pensamiento, me organizaba paseos por el jardín, en los pueblos esto es posible, me conectaba a internet y al móvil para comunicarme con los familiares y los amigos, cada vez vamos a tener que depender más de estos sistemas.

Necesitamos comunicarnos de cualquier forma, el hombre es un ser por naturaleza socialmente comunicativo, y tenemos que transmitir emociones, deseos, historias, vivencias de la vida; si no pudiéramos hacer esto, el hombre dejaría de existir. Afortunadamente pertenezco a un grupo de WatsApp de veteranos socialistas muy activo, un foro que permite participar ciñéndote a este medio, no es lo natural, como el contacto personal, pero sustituye como sucedáneo a la realidad.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Niebla?

-Volver a lo que era la vida a principios de 2020 está muy lejos, incluso cuando se alivien las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia. Los daños colaterales seguirán afectando al futuro modo de vida, y tendremos cada vez más una mayor dependencia de la tecnología y por mucho más tiempo.

En Niebla, la implantación, en su día, de una diversidad de industrias en el polígono y la secular fábrica de cementos, se mantiene un empleo estable, a pesar, de la ausencia consuetudinaria de agentes económicos locales. El sector turístico hoy por hoy, por decisiones políticas, de un pasado reciente, se encuentra amordazada y el covid 19, la ha dejado en una ataraxia que durará décadas. De todas formas, es complicado y complejo definir una situación de futuro, incluso a nivel local. Predecir a largo plazo, ya no es creíble, todo sucede ya muy deprisa.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-No, el miedo se siente cuando la tormenta la tiene uno encima, afortunadamente el virus ha estado, al día de hoy, alejado de nuestro entorno. Pero si he notado la incertidumbre de como evolucionaba, y saber cómo podríamos salir de esto.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Vivo el día a día, no pienso en el futuro, me confieso, en esta época, de una extrema vagancia, pero me permite escribir, me incluyo entre los aficionados a las palabras y sus significados. Como dice el escritor Juan José Millas: “la literatura es una forma del conocimiento de la realidad que funciona incluso donde faltan los demás discursos”. Cuando escribes tus palabras pueden viajar por todo el mundo, aunque es difícil, más lo es, que te lean, pero aún a pesar, es gratificante comunicarte para transmitir todo lo que sientes y piensas sin limitaciones y viajar sobre todo eso, comunicarse. La lectura es otra forma de transitar por el mundo sentado delante de un libro.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos seis meses que llevamos pandémico?

-Ver a mucha gente dejar de sonreír, no verlos felices, he percibido una angustia contenida y una falta de ilusión como nunca.Las necesidades falsas o reales siempre se pueden sustituir, no hay nada de la que no estemos preparados para soportar.

-¿Cómo “venderías “Huelva para atraer inversor y turismo?

-Para la inversión industrial o comercial, hay que posibilitar facilidades, me recuerda esto a la dos horas que tuve que invertir en intentar convencer a un concejal de la oposición para que entendiera que la implantación de industrias en el polígono no debería hacerse, en principio, exclusivamente por beneficios fiscales, no pude conseguirlo, no sé si por brutalidad o por oposición contumaz.

En cuanto al turismo, Huelva parte de dos hándicap que aún no ha superado, el primero una ciudad que vive de espaldas al mar en su urbanismo, aunque se van mejorando algunas cosas, y el segundo es un exacerbado complejo con los diversos y emblemáticos pueblos.

Creo en un turismo de rutas o itinerarios de comarcas. Se puede hacer, por la costa, la campiña, el condado, el andévalo, la cuenca minera y la sierra.

Hay un potencial enorme, hace falta diseño y un poco de inversión. No me gustan los eslóganes, porque se ponen rancios con el tiempo. La gente prefiere movilidad, el dinamismo en las visitas a los monumentos, los paisajes, una gastronomía de calidad y competitiva, tenemos más variedad de platos que lo fácil de una paella. Y en cada lugar, un encuentro con la vida a través de escenificaciones del pasado, del presente o de lo que suscite interés. No soy experto en turismo, solo opino no puedo dogmatizar, solo es lo que percibo de la gente, esas que a los diez minutos están hartos de contemplar las piedras de los castillos y relatos bélicos, que jamás volverán a recordar. En definitiva un turismo dinámico y comarcalizado porque hoy por hoy de otra forma no podría entenderse.

-¿Crees que si se siguen los rebrotes, volveremos a estado de alarma?

-Tengo la opinión que si tenemos que volver de nuevo a estado de alarma, será de otra forma, serán más concisos, circunspectos sobre determinadas zonas, no lo veo en la amplitud territorial del principio, Se apelará a la responsabilidad individual y a los actos colectivos. Andalucía es una región que vive en gran medida, de eventos, ferias, conmemoraciones religiosas multitudinarias, romerías y fiestas populares, esta economía lo va a sufrir en gran medida, tal como ahora.

-¿Cuáles son sus tus mejores y peores recuerdos de tu vida como alcalde de tu pueblo?

-En 25 años de alcalde, me han sucedido muchas cosas que sería muy prolijo de definir en unos instantes, he tenido mis luces y mis sombras, y no sería objetivo decir que en la balanza han pesado más las luces, eso lo dirá la historia, si alguien se atreve a escribirla. Solo si te digo, que duermo tranquilo y en mi conciencia reina la paz. Las cáscaras de lo que me he comido están ahí a la luz público, y todo el mundo puede enumerarlas.

-¿Qué haces en la actualidad?

-Escribo relatos de la historia contemporánea de Niebla, porque alguien tiene que contar con total lealtad a las generaciones presentes y futuras, lo que sucedió y porque lo considero un deber moral rescatar la memoria de los hombres y mujeres que fueron sepultados por el olvido, el olvido es una de las peores acciones que puede realizar el ser humano.

-¿Serás de los primeros en vacunarse del covid 19?

Siempre me ha gustado el riesgo, sin riesgo no hay emoción, sin él no puede existir la aventura. Y por otra parte, también me gusta la curiosidad, en mi infancia quise conocer que se sentía al tocar un tubo de una estufa de carbón que estaba al rojo vivo. Ya te puedes suponer lo que sucedió.

Siempre me he definido como señor de mí mismo y compañero asiduo del prójimo, sería un enorme placer, poder conocer que la mayoría de la gente, se siente solidaria ante el peligro colectivo, sobre todo en tiempos de pandemia.

-Eduardo, que me ha parecido muy interesante esta charla que hemos mantenido, vamos, una gozada, pero llegamos al final, ¿quieres añadir algo más?

Un cordial saludo amigo, y un fuerte abrazo, gracias por ponerme en la vida.