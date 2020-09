Marcelino Acosta lucha por salvar la ganadería que heredó de su padre sólo por honrar su memoria

Esta semana se asoma a esta mi sección el ganadero Marcelino Acosta Cañas, un hombre honrado, cabal, trabajador, amigos de sus amigos, rociero y campero. Sin duda, un gran enamorado del toro bravo y de los caballos; y que lucha día a día por mantener -a pesar de la situación que atraviesa la ganadería- la ilusión y la afición por la crianza de reses bravas que heredó de su padre, Guillermo Acosta Otero, del que siempre iba acompañado, o al menos así lo recuerdo yo, desde que era un chaval.

Y para entrevistarlo nos hemos venido, de forma virtual, aunque debería de haberlo hecho presencialmente por la cantidad de veces que me ha invitado, cosa que prometo que haré, hasta San Juan del Puerto, concretamente hasta la Dehesa ¨La Torre¨, que es donde pastan las reses y donde Marcelino dedica gran parte de su vida, sabedor que las tareas del campo no saben de descanso.

En primer lugar, permíteme que te felicite por la generosidad y solidaridad que has demostrado estos días al ofrecer tus instalaciones ganaderas a los compañeros afectados por el incendio de Zalamea. Y por la donación de carne de ganado vacuno a las familias con mayores necesidades.

-Gracias, pero la verdad es que no me gusta el protagonismo en este tipo de cosas, ya sabes Félix lo que dice el refrán: lo que haga la mano derecha que no se entere la izquierda. Pero a veces los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco de estas cosas por mucho que a uno le desagrade que salga a luz pública. Y es verdad, los toros que caducaron la edad de lidia lo hemos donado vivos y gestionado todo el trámite de trazabilidad de las carnes al Banco de Alimento de Huelva y al Excmo. Ayuntamiento de San Juan del Puerto para su distribución entre las familias más necesitadas.

Los padres dedicamos gran parte de la vida en dejar a la siguiente generación el máximo bienestar económico. Pero, personalmente entiendo que los hijos desde pequeños nos quedamos más con sus gestos, sus ejemplos y sus palabras. ¿Crees que tú padre te dejo el legado en vida?

-Por supuesto que sí, además de su cariño, conocimientos, valores humanos, me ofreció la oportunidad de dirigir la empresa familiar desde el año 2000, siendo el pequeño de cinco hermanos y el mayor es varón. La ganadería, maquinaria agrícola y carruajes me los vende en vida en 2002.

Que el coronavirus está afectando al toro es una realidad ¿pero hasta qué punto?

-Afecta de lleno puesto que se han suspendido todas las ferias y fiestas en España, aque es donde se celebran espectáculos taurinos. Y los pocos que se han celebrado con el limite de aforo no han sido rentables a los empresarios.

¿Quiénes son los más perjudicados: empresarios, ganaderos o toreros?

-Afecta a todos los profesionales vinculados al sector, pero sin duda alguna es el GANADERO el más perjudicado pues seguimos manteniendo puestos de trabajo y alimentación de los toros, sin ninguna expectativa de venta.

Hablando de ventas ¿Tenías alguna corrida vendida para la presente temporada y que haces con los cinqueños?

-Corrida completa para Villaluenga del Rosario y novillada par Velilla de San Antonio en abril. 18 vacas y tres novillos para San Juan del Puerto en junio, 2 vacas para Villalba del Alcor, en agosto y septiembre, 2 para Valverde, 2 para Cortegana, un toro para Valverde, 2 toros para Andújar, 8 vacas para Trigueros y posiblemente la corrida completa de Zalamea, además de los espectáculos que se contratan conforme avanza la temporada.

¿Cuánto cuesta criar un toro?

-Mucho más que su precio de venta. Conservo una entrevista realizada a mi padre en 1986 donde el titular decía ´siempre se ha perdido dinero criando toros´ Y te aseguro Félix que sus palabras siguen siendo rabiosa actualidad. Todos los toros recibirán durante casi cinco años los mismos cuidados y atenciones sin tener en consideración la plaza o festejo al que se destine.

¿Cuántas cabezas de ganado tienes en la actualidad?

-Cuatro sementales, 82 vacas de vientre, 23 novillas de reposición, 10 bueyas, 60 crías del año, 80 machos para su lidia de 1 a 5 años y 12 caballos con herramienta indispensable para su manejo.

Cuando las cosas vienen mal dadas, todo viene junto. Ahora se une a la covid el virus del Nilo ¿Está afectando también por la zona de Huelva?

-De momento aquí no está actuando, pero si hay casos en Huelva y Gibraleón, muy cerca de nosotros.

¿Qué piensas de los antitaurinos?

-A los antitaurinos los invito a que conozcan al toro en su hábitat natural, con el esmero que lo criamos, en un ecosistema único, de gran valor forestal y en convivencias con otras especies. Ángel Peralta dijo que el toro de lidia que su vida era consecuencia de su muerte. Cuando dejemos los ganaderos de criarlos y los toreros de lidiarlos, será una raza en extinción.

Eres la 5ª generación ganadera de la familia ¿Crees que merece la pena la dedicación que da este duro trabajo y el sacrificio que haces?

-Desde 1813 tenemos constancia documentada de la crianza del toro de lidia por mi familia en la misma dehesa que lo seguimos haciendo. Para mí es una filosofía de vida que tengo la gran suerte de compartir con Lourdes, mi mujer.

¿Has pensado alguna vez en dedicarte a la agricultura o la crianza de otra clase de ganado?

-Nuestra principal actividad profesional es la agricultura de secano en extensivo, produciendo trigo duro panificable para consumo humano, girasol alto oleico y garbanzos blancos lechoso de la IGP. Campo de Tejada. Gran parte de la alimentación de nuestros animales procede de los subproductos de la cosecha y aprovechamientos de los rastrojos durante los meses de verano. En cuanto a otras especies actualmente criamos caballos. En tiempo hubo vacas mansas, ovejas, cerdos y 40 yeguas con el burro para producir mulos, necesarios entonces en el laboreo agrícola. De momento seguimos con el patrimonio genético de nuestro propio encaste de bravo.

En la finca también te dedicas a la celebración de eventos ¿En esta faceta también estás notando la crisis?

-Efectivamente hemos adaptado nuestras instalaciones para la celebración de eventos como bodas, bautizos, comuniones, despedidas, presentación de maquinaria, reuniones de empresas, colegios profesionales, clases prácticas de escuelas taurinas, visitas guiadas por la ganadería, además tenemos los vestigios de una torre fortaleza vigía, catalogada Bien de Interés Cultural, como otro atractivo dentro del proyecto Territorio Toro de la Diputación de Huelva y la FOE. No se está haciendo nada….

¿Ha estado a la altura el Gobierno con los ganaderos?

-Ninguna institución política de ámbito local, provincial, autonómico o nacional se ha preocupado verdaderamente por el toro. Desde el Gobierno Central se nos desprecia y está abiertamente en contra de nuestro sector. A nivel autonómico tímido apoyo y creo que Madrid es la primera en destinar partida económica en su Comunidad.

Hablando de políticos, tú padre lo fue con la UCD ¿te ves ejerciendo como tal?

-La época de mi padre eran señores de talla distinta a los actuales, pues tenían sus trabajos y profesiones, no necesitaban de la política para su modo de vida, además de tener bien claro el servicio de la ciudadanía. Ahora hacen del cargo político su profesión y se deben a las directrices de los partidos por encima del bienestar social. Actualmente la política es el arte de decir bien la mentira y rotundamente no tengo intención alguna de participar activamente en ella. Mi padre hizo grandes amigos en las filas de otros partidos distinto al suyo, y había verdadero consenso para llegar al entendimiento y subsanar los problemas reales que demandaban los ciudadanos. MI padre fue compañero de estudios de Adolfo Suarez, Garrigues Walker, y Javier Ruperez, entre otras personalidades.

¿Dónde pasaste el confinamiento y vez la posibilidad de que nos vuelvan a encerrar en casa?

-Hemos estado en la casa de campo, pues labores agrícolas y ganaderas han seguido su curso habitual. Ojalá no tengamos una segunda encerrona, por el bien de la salud, economía y la convivencia.

Por último ¿Ves alguna salida a esta crisis económica y sanitaria?

-Creo desgraciadamente que vamos a vivir la peor crisis que pudiéramos imaginar. Pero si salimos de dos Guerras Mundiales y una Civil, espero y deseo también remontemos la que estamos padeciendo. Creo firmemente en nuestra historia y sociedad, donde la clase política que nos desgobierna, tendría que dar ejemplo con reducción del número de Ministros, Diputados, Senadores, concejales, bajadas de sueldos, dietas, coches, pagas vitalicias, perpetuidad en los cargos y demás beneficios, además de prescindir de muchos organismos inútilmente creados para tener servilismo en el electorado. Ojalá y así sea pronto.

Por ultimo y aunque sea de forma virtual en la Dehesa ‘La Torre´ dejamos al amigo Marcelino, un hombre que sorprende por su capacidad y su ilusión en un proyecto que heredó de su padre y que hoy en tiempo de crisis intenta salvar solo por honrar su memoria.