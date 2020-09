Isabel Román: “Me hace mucha ilusión volver a la radio”

A Isabel Román “Beli”, la conocí en su etapa como presidenta de la peña flamenca de Huelva, donde tuvo un acercamiento a los medios de comunicación, a mi entender que pocas veces antes se había tenido, haciendo que nos sintiéramos más integrados en las actividades que realizaban.

Desde entonces hemos mantenido unos buenos lazos de amistad, y es que Beli, es una persona muy cercana, amable, comprometida con la sociedad, comunicadora, servicial, entrañable, flamenca, saetera, jovial, con encanto, empática, con don de gentes, choquera por los cuatro costados, cintera, colombinera, rociera, semanasantera y sobre todo muy “güenagente”, que está deseando que cualquier emisora de radio, la llame para hacer un programa de nuestras raíces artísticas.

Puesto en contacto con nuestra invitada de hoy para comentar temas de esta actualidad que estamos viviendo junto a la pandemia del coronavirus, nos atiende con la simpatía que le caracteriza, acepta y entramos en faena y la primera pregunta es obligada.

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

-De incertidumbre total, y no solo me refiero al tema sanitario generado por la pandemia del Covid-19, también lo digo por la economía, el turismo y a la política en general.

-¿Cómo fué tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

-Lo pasé en Huelva con mi marido. Creo que a todo el mundo nos dió por lo mismo. El tiempo había que matarlo y el cocinar, organizar armarios, limpiar, hacer labores, escribir, escuchar música… fueron las notas predominantes, sin olvidarme de comunicarme con mis seres queridos y a amigos aparte de estar siempre pendiente de los informativos. Como verás no he estado muy aburrida durante el confinamiento.

-¿Cómo crees cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del flamenco?

La verdad es que a mejor no creo que cambie. Esto acaba de empezar y no sólo a nivel nacional, como bien sabemos, es en todo el mundo y hoy por hoy lo veo todo oscurito, oscurito; tendrían que cambiar mucho las cosas para ser más optimista. Por otra parte, si observas bien, el flamenco es un arte lleno de sentimientos, que cada día que pasa se está fortaleciendo con savia nueva y cuando todo esto termine, habrá que seguir luchando para continuar engrandeciéndolo. Date cuenta que es nuestra cultura y sobre todo el fandango, que es lo nuestro, de nuestra tierra choquera, y tenemos que defenderlo por donde quiera que vayamos.

-¿Has pasado miedo en algún momento?

-Nada, en ningún momento. Estamos en las manos de Dios y que sea lo que Él quiera y disponga.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-Vivo el día a día José Luis. Los proyectos como no estén bien amarraditos se esfuman. Mejor dejarlo todo para cuando esté todo bien cerrado.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos seis meses que llevamos pandémico?

-Primero la libertad para salir a la calle durante el confinamiento, posteriormente el no poderme reunir con mis familiares y amigos y como no podía ser de otra manera, he echado de menos la Semana Santa, el Rocío, las Combinas, el no poder bajar a nuestra patrona Ntra. Sra. de la Cinta, las clases y conciertos del Orfeón… y desde luego el respirar libremente, pues llevo fatal lo de la mascarilla. Total, que cualquier día me voy a Portugal para hacer surf y relajarme un poquito.

-¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

-A pesar de tenerlo todo y de todo en nuestra bendita tierra: agricultura, pesca, minería, una excelente costa, una preciosa sierra, grandes aristas de renombre… Nos falta lo más importante para vender Huelva como hay que hacerlo. Me refiero a los medios de transportes AVE, aeropuerto, mejores carreteras y desde luego, nuevas infraestructuras en nuestra capital.

-¿Crees que si siguen los rebrotes como ahora, volveremos a un nuevo estado de alarma y confinamiento?

-No te puedo contestar a esta pregunta con certeza pues no se sabe con qué armamento sanitario atacar al Covid-19, aunque se harán según todas las estrategias políticas que quieran hacer nuestros políticos.

-¿Qué haces en la actualidad? ¿sigues cantando?

-Claro que sí. Sin el cante no sé vivir José Luis. Nació conmigo y conmigo morirá. Sigo en el Orfeón de Huelva, con mi flamenco y con la música en general.

-¿Qué papel crees que han jugado los artistas durante el confinamiento?

-Todos los artistas hemos sido importantes en el confinamiento, el hecho de subir algún que otro video con creaciones a las redes sociales, hicimos una buena labor humanitaria, como es llevar la alegría llenas de sentimientos a las personas en momentos difíciles. Sin lugar a dudas fue digno de admiración. Date cuenta, que nosotros también lo estábamos pasando mal, por lo tanto “chapó” para todos mis compañeros y compañeras

-Beli, estamos llegando al final de esta amena charla que hemos mantenido, ¿quieres añadir algo más?

Por último decirte que tengo mucha ilusión en volver a los medios radiofónicos, ya sabes amigo José Luis, que la radio es una de mis actividades más querida y que más me apasiona.

Muchas gracias por acordarte de mí, que Dios nos proteja a todos y podamos vivir nuestras vidas con normalidad.