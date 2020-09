El colegio Juan Luis Vives cierra sus puertas por casos de Covid: “Nos hemos visto indefensos”

El colegio Juan Luis Vives de Huelva capital ha amanecido hoy cerrado. La causa: la detección de dos casos positivos de Covid-19 entre el profesorado que fueron comunicados ayer a mediodía. Y varios más en estudio, pendientes de confirmación.

Los afectados se encuentran localizados entre el profesorado de Secundaria aunque no han llegado a mantener contacto educativo con sus alumnos y alumnas ya que el comienzo del curso en esta etapa se iba a realizar esta misma mañana.

Desde el instante en que el Centro conoció la noticia y siguiendo el Protocolo de Actuación en base a la normativa vigente se contactó con el enfermero del Centro de Salud de referencia. Y luego se le comunica la noticia al Inspector de Zona, al Jefe de Servicios y se realizan varias llamadas a Epidemiología y diversos Técnicos de Relaciones Laborales (con los que no nos es posible contactar).

Ante esta tesitura, según han confirmado en un comunicado distribuido entre el profesorado, a lo largo de la tarde del lunes se mantuvieron reuniones telemáticas para dar solución al problema con el equipo directivo, equipo COVID y claustro de profesores y profesoras.

De todas formas, la decisión última la deben tomar las autoridades sanitarias, que son las competentes para ordenar el cierre del colegio. De momento, el cierre es preventivo.

En el centro educativo se ha estado procediendo a una limpieza y desinfección de todas las aulas, pasillos, baños y demás estancias donde ha habido presencia de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

Anoche mismo, a las 21:45 se tomó la decisión de retrasar el comienzo del curso en ESO hasta aclarar la situación. Esta medida preventiva la toman porque los profesores afectados han mantenido contacto con el resto del equipo educativo del colegio. Y la medida afecta a unos 300 alumnos que cursan estudios en este centro privado ubicado en la calle Mazagón.

Este contacto entre el personal docente aconseja sugerir la no asistencia del alumnado de Infantil y Primaria hasta que se aclare el verdadero nivel de contagio que existe en el centro educativo.

En el Colegio se ha seguido desde el primer momento todas aquellas medidas contempladas en el protocolo para preservar la salud de toda la Comunidad Educativa.

Críticas de la dirección del centro a la Administración

La directora del centro, María Jesús Perea, aseguró esta mañana a diariodehuelva.es que “nos hemos visto indefensos, desprotegidos ante la Administración. Dijeron que nos avisarían a lo largo de la tarde”. No fue así y el equipo directivo no tenía hoy personal suficiente para recibir al alumnado. Por eso el centro educativo no ha abierto hoy sus puertas.

Como medida preventiva y ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias, el Juan Luis Vives no ha abierto sus puertas. “No podíamos poner en peligro la salud de los niños y sus familias”, asegura la directora.

La dirección del centro afirma que ante este tipo de situaciones, la Administración debería ser más ágil y más rápida para que no suceda esto (el cierre). “Nuestra misión acaba cuando hay algún caso entre el profesorado y el alumnado y lo comunicamos a las autoridades”, señala Perea.

La dirección del centro confía ahora en que las medidas necesarias sean más rápidas y se aceleren los procedimientos y confía en que en poco tiempo “estemos todos por aquí”

Este es el segundo centro de la capital que presenta incidencias por Covid-19 después de que el Tres de Agosto haya tenido que dividir una clase en dos aulas durante esta semana después de que un alumno haya dado positivo por covid-19.

En total se conocieron ayer lunes siete casos positivos en el inicio del curso escolar en Huelva. De momento, hay afectado colegios de Zalamea y La Redondela, según ha confirmado la Junta de Andalucía.