Antonio Durán: “Haría de Huelva un parque temático de la historia”

Traemos hoy a nuestra sección de entrevistas en tiempo de pandemia, a Antonio Durán de Burgos Gamero, un tipo que él mismo se califica como persona un poco excéntrica pero muy seria para las cosas serias, que le gusta tenerlo todo atado y controlado; amante del cine, lectura y animales aparte de ser muy activo en las redes sociales, donde no deja indiferente a nadie con sus comentarios, que pueden gustar más o menos pero que van cargados de esa autenticidad que tiene Toni. Todo un personaje que personalmente me cae muy bien, precisamente por su excentricidad y sus formas de exponer sus opiniones.

Puesto en contacto con este onubense y proponerle la entrevista, acepta y entramos en faena rápidamente.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en la actualidad?

Opino que está situación nos ha sorprendido a todos y estamos improvisando sobre la marcha, pero si hay algún culpable son los chinos y su asquerosa manía de comerse todo bicho viviente en situaciones insalubres. El dinero no hace a los estados mejores.

¿Cómo viviste el estado de alarma, dónde y con quién?

Pues estoy retirado en un barrio de la periferia cerca del cabezo, aquí no se ha notado mucho, he salido de compras y he permanecido en casa muy a gusto, soy muy hogareño.También tengo tres perros por lo que no era problema salir y despejarme por el barrio con los animales.

¿Va a cambiar la vida tras la pandemia?

En cuanto salga la vacuna la gente se olvidará de esta pesadilla.

¿Has sentido miedo en algún momento?

Al principio sí, tenía paranoia por todo lo que tocaba y desinfectaba cualquier cosa a cada momento, eso sí, hasta que me hice daño en la piel inclusive, pero con el tiempo me relajé bastante.

¿Qué haces en la actualidad y qué proyectos tienes de cara al futuro?

Actualmente vivo de algunas clases, un piso y un garaje que tengo en el centro alquilado y me reporta ciertas rentas más lo que aporta mi pareja. No me planteo nada especial, tal vez monte una pequeña asesoría en mi piso para la gente del barrio y tener un dinerillo extra. En los próximos proyectos que también tengo en mente es escribir memorias a personas anónimas y hacerles su libro electrónico personalizado, vamos una especie de escritor “free lance”.

¿Qué has echado de menos en estos meses que llevamos de pandemia?

Ver más a los colegas y no poder ir al bar de la esquina a alternar con ellos.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y más turismo estacional?

Mientras estén las fábricas es complicado. Pero yo haría de Huelva un parque temático de la historia, ya que estamos en una ciudad muy histórica y no le sabemos sacar el máximo provecho.

Tal y como están los rebrotes, ¿crees que habrá otro confinamiento general?

Puede que haya confinamientos más selectivos pero confinar a un país entero es fatal para la economía.

Antonio, por último ¿Estarías dispuesto a ser una de las primeras personas en vacunarte?

¡Uy! ni loco, que miedo por Dios, ¿tengo cara de conejillo de Indias?

Pues bien, espero que se cumplan tus proyectos, que tengas mucho trabajo escribiendo las historias de los anónimos, que seguro será muy gratificante.